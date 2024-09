Vážení přátelé, velmi mě to mrzí, ale z důvodu nemoci bohužel musím zrušit zítřejší program v Moravskoslezském kraji a na Zlínsku. Není to nic vážného, je toho teď všude plno, tak se to nevyhnulo ani mně. Věřím, že budu co nejdříve naplno zpátky v práci.