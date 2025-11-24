Hra kolem rozpočtu má odclonit pozornost od Babišových problémů, míní premiér

Fiala sdělil, že je načase přestat s politickými hrami a hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně.
Sněmovna má podle rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů vrátit rozpočet na příští rok vládě k přepracování.
„Návrh státního rozpočtu měli poslanci ve sněmovní databázi k dispozici od září. Od začátku bylo jasné, že státní rozpočet nemůže pokrýt všechny sliby hnutí ANO. Vždy bylo zřejmé, že celá tato hra je jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů Andreje Babiše,“ uvedl Fiala.