Na emisní povolenky pro domácnost je čas, míní Fiala. Chce jednat o jejich zmírnění

Vláda podle Fialy zkusí vše, aby kvůli novému typu emisních povolenek neklesla životní úroveň a firmy si udržely konkurenceschopnost. Jak ale řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz, prostor na to je zúžený.

„To, co se dalo dělat, bylo neschválit Green Deal v této podobě,“ řekl Fiala. Takové rozhodnutí podle něj vyžadovalo jednomyslnost. „To jsou ta okna příležitosti, kdy řeknete za Českou republiku ne, anebo řeknete ano. Andrej Babiš řekl ano a nevyjednal pro Českou republiku nic,“ dodal.

Za nevyužité okno označil také plán klimaticky neutrální Evropy do roku 2050, na kterém se shodli lídři unijních zemí na summitu v prosinci 2019. S principem souhlasila ještě před jednáním většina zemí, Česko, Polsko a Maďarsko ale požadovaly zohlednění jejich specifických situací. Babišovi se tehdy podařilo prosadit podporu jaderné energie.

Fiala upozornil, že pozice vlády Andreje Babiše k povolenkám druhého typu je veskrze pozitivní. „A tu pozici jsme zdědili. Naštěstí jsme jako předsednická země EU vyjednali cenový strop 45 euro,“ řekl v rozhovoru.

Mírnější dopady by podle Fialy mohl přinést například odklad spuštění systému emisních povolenek ETS 2 o rok. Stalo by se tak až v roce 2028, a to podle toho, jaké budou ceny energií. „Chceme využít zbývající čas k jednání o dalším zmírnění nebo přehodnocení myšlenky nového typu povolenek. Což lze až nyní, kdy se změnil Evropský parlament a Evropská komise,“ vysvětlil Fiala.

O odložení či úplném zrušení účinnosti systému povolenek mluvil minulý týden také ministr financí Zbyněk Stanjura. Česko se podle něj pokusí zrušení nebo odložení prosadit v Evropské unii. Cenu povolenek by podle Stanjury zaplatily domácnosti a firmy, v systému zároveň nevidí žádný bonus pro českou ekonomiku.

Na zavedení nového typu emisních povolenek do českého systému je podle Fialy čas. Klimatické cíle označil za důležité, nemají podle něj ale ohrožovat prosperitu. „Musíme dělat takové kroky, které nebudou lidem zdražovat život. Anebo jim brát něco, co nemá dobrou náhradu. Abych uvedl příklad, hodně jsme se zasadili o úpravu normy Euro 7, aby neohrozila náš automobilový průmysl. Aby neznamenala, že se auta stanou pro lidi nedostupná,“ řekl.

Podle kritiků povede schválení koncepce ke zdražení ceny energií a paliv. Fiala už v minulosti odmítl, že přijetí dokumentů cokoliv zdraží.

Ke zlevnění cen energií je podle premiéra důležité, aby bylo Česko dobře propojeno se zbytkem Evropy. Připomněl například prosazení rozšíření ropovodu TAL, což označil za velký diplomatický i manažerský výkon. „Pokud jde o plyn, klíčovými slovy jsou LNG terminály, zásoby, propojení. Na tom buď pracujeme, anebo jsme je již zajistili. Řekl bych, že jsme v krátkém čase udělali hodně,“ dodal.