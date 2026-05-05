Finský prezident se setkal s Babišem. Proberou obranu, pak promluví na konferenci

Autor:
  12:12
Premiér Andrej Babiš (ANO) přijal v úterý dopoledne na úřadu vlády finského prezidenta Alexandera Stubba. Podle Strakovy akademie by měli jednat o spolupráci v obranném průmyslu či projektech Smart Cities.
Premiér Andrej Babiš přijal na úřadu vlády finského prezidenta Alexandera Stubba. (5. května 2026) | foto: ČTK

Stubb je v Česku na dvoudenní návštěvě, kterou zahájil v pondělí jednáním s českou hlavou státu Petrem Pavlem.

Stubb se v Praze sešel také s předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) a prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN). V úterý spolu s českým prezidentem přednese hlavní projev na konferenci Evropa jako úkol. Setkají se i s českými studenty College of Europe a se stážisty v institucích Evropské unie. Návštěvu si hlavy státu zpestřily v úterý ráno i společným během v centru Prahy.

Finský prezident ocenil muniční iniciativu. S Pavlem jednal o podpoře Ukrajiny

Při pondělním jednání se český a finský prezident shodli na tom, že Rusko bude nejvážnější bezpečnostní výzvou pro Evropu bez ohledu na to, kdy a jak skončí konflikt na Ukrajině. Podle Pavla je proto třeba v tomto směru podnikat společné kroky nejen na půdě Evropské unie, ale i Severoatlantické aliance (NATO).

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Koalice chce odmítnout jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...

Koalice chce jako první bod jednání dolní komory parlamentu projednat usnesení k chystanému jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu, které se má uskutečnit v Brně, řekl po jednání grémia Poslanecké...

5. května 2026  11:33,  aktualizováno  12:38

Rusko za vlastizradu potrestalo další vědce spojené s hypersonickými zbraněmi

Přední ruský vědec vyvíjející hypersonické rakety Valerij Zvegincev (16....

Soud v ruském městě Novosibirsk odsoudil za vlastizradu další dva vědce spjaté s výzkumem vysokých rychlostí, který je základem vývoje hypersonických raket. Valerij Zvegincev a Vladislav Galkin si...

5. května 2026  12:32

Střídání u lidovců. V čele jejich poslaneckého klubu je nově Jurečka

Tisková konference poslaneckého klubu hnutí KDU-ČSL. Na snímku Marian Jurečka....

Novým předsedou poslaneckého klubu lidovců se stal exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, oznámil ve Sněmovně předseda strany Jan Grolich. Jurečka v čele klubu „nových lidovců“ vystřídal...

5. května 2026  12:30

Poslanci mají jednat o změně stavebního zákona, TOP 09 žádá rezignaci Mrázové

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslance nejspíš čeká diskuse o dílčí změně stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního...

5. května 2026  5:52,  aktualizováno  12:24

Baletní mistr Jiří Bubeníček nastoupil ke Klempířovi. Působí jako náměstek za SPD

Jiří Bubeníček

Náměstkem ministra kultury za SPD se od 4. května stal bývalý baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček. Obsadil poslední volné místo politického náměstka, politické vedení úřadu je tak nyní...

5. května 2026  12:23

Muž podezřelý z otrávení výživ HiPP dal policii své hodinky. Věří, že dokážou nevinu

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

Muž zadržený kvůli podezření z otrávení dětských výživ chce prokázat svou nevinu, píší rakouská média. Slovenský rodák žijící v Rakousku dal proto vyšetřovatelům k dispozici své chytré hodinky, kromě...

5. května 2026  12:18

Oběťmi zběsilého řidiče z lipské pěší zóny jsou dva Němci. Řidič je ve vazbě

Auto najelo do lidí v Lipsku. (4. května 2026)

Oběťmi pondělní zběsilé jízdy centrem Lipska se stali 63letá žena a 77letý muž, oba Němci. V tiskové zprávě o tom informovala lipská policie. Přesný počet zraněných je dál nejasný, primátor města...

5. května 2026  8:26,  aktualizováno  12:12

Obvinil nás ze smrti lidí, zuří Duha kvůli Turkovi. Zaslala mu předžalobní výzvu

Filip Turek (Motoristé) přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné...

Hnutí Duha žádá poslance Filipa Turka o omluvu kvůli jeho výroku, v kterém obvinil hnutí z toho, že zamezilo stavbě přehrady a kvůli tomu zemřelo během povodní v roce 2024 několik lidí. Hnutí to...

5. května 2026  10:37,  aktualizováno  11:55

VIDEO: Lidé natočili další malé „tornádo". Pro rarášky je teď ideální období

U Budějovic natočili malé tornádo

Vzdušný vír se roztočil na začátku května v Rudolfově u Českých Budějovic. Natočil jej Jan Klobušník a stejně jako další komentovali na sociálních sítích jev jako malé tornádo. Podle meteorologů však...

5. května 2026  11:52

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Do Česka přijedou američtí veteráni. Nejstaršímu je 105 let, vrací se i Harry Humason

Tři američtí veteráni se vrací po 81 letech do Česka. Do Plzně dorazí stoletý...

Do České republiky ve druhé polovině května zamíří trojice Američanů, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození Evropy. Veteráni druhé světové války navštíví Plzeň a další místa v západních...

5. května 2026  11:44

Falešně uklidní, zbytečně vystresují, někdy vytočí lékaře. Ti radí, co s MUDr. Chatboty

ChatGPT (ilustrační foto)

Češi čím dál častěji řeší své zdraví i s pomocí digitálních asistentů neboli chatbotů, jako je ChatGPT. Některé lékaře štve, když se o tom lidé zmíní. Jiní to berou jako realitu a počítají s tím, že...

5. května 2026  11:44

