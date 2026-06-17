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Kratom nepatří do rukou dětí. Babiš s ministry představí přitvrzení pravidel

Josef Kopecký
  5:05
Opatření proti kratomu představí premiér a předseda ANO Andrej Babiš společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a ministryní financí Alenou Schillerovou. „Skutečně kratom je dětská droga, je to droga, kterou užívají děti od 10 do 14 let a největší podíl uživatelů je ve věku 15 a 19 let,“ říká ministr Vojtěch.
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026) | foto:  , Ladislav Křivan,  MAFRA

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) hovoří při zahájení stavby Kliniky...
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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)
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„Chceme zvýšit věkovou hranici pro dostupnost kratomu v legálních obchodech z 18 na 21 let,“ prohlásil ministr zdravotnictví po jednání vlády na začátku června.

„Chci jasně říci – my nejsme a nebudeme vláda legalizace drog,“ zdůraznil Babiš na tiskové konferenci, které se zúčastnili také další ministři a ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Nejsme a nebudeme vláda legalizace drog, řekl Babiš. Kratom bude legální od 21 let

Ministryně financí Alena Schillerová počítá se zavedením spotřební daně na kratom a s jeho přeřazením do vyšší sazby DPH. „V současnosti je kratom v sazbě DPH 12 procent, což je proti logice, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21 procent. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě,“ řekla.

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude ve středu jednat o dalším směřování české protidrogové politiky. Vláda před měsícem schválila přesun agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví.

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