Kratom nepatří do rukou dětí. Babiš s ministry představí přitvrzení pravidel

„Chceme zvýšit věkovou hranici pro dostupnost kratomu v legálních obchodech z 18 na 21 let,“ prohlásil ministr zdravotnictví po jednání vlády na začátku června.
„Chci jasně říci – my nejsme a nebudeme vláda legalizace drog,“ zdůraznil Babiš na tiskové konferenci, které se zúčastnili také další ministři a ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.
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Nejsme a nebudeme vláda legalizace drog, řekl Babiš. Kratom bude legální od 21 let
Ministryně financí Alena Schillerová počítá se zavedením spotřební daně na kratom a s jeho přeřazením do vyšší sazby DPH. „V současnosti je kratom v sazbě DPH 12 procent, což je proti logice, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21 procent. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě,“ řekla.
Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude ve středu jednat o dalším směřování české protidrogové politiky. Vláda před měsícem schválila přesun agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví.