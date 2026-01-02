Turek by měl dostat šanci a když udělá ostudu, ve vládě nebude, řekl Babiš

Poslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek by měl podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše dostat šanci. „Avšak v momentě, když bude ministrem a udělá nějakou pitomost nebo bude dělat ostudu, tak tam nebude,“ řekl Babiš v rozhovoru pro Deník. Příští týden šéfa vlády čeká jednání s prezidentem Petrem Pavlem, který ho do vlády jmenovat odmítá.
Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře předsedy vlády. (15. prosince 2025)

„Za mě je pan Turek tváří Motoristů. Vyhrál jim evropské a de facto i naše volby. Ty hlouposti a nepřijatelné věci, které měl dělat v minulosti, většinou popírá nebo nějak obhajuje. Kdyby je udělal, je to samozřejmě nepřijatelné, ale asi by si zasloužil dostat šanci,“ uvedl v rozhovoru Babiš.

Turek podle něj musí přesvědčit nejenom prezidenta, ale i kolegy ve vládě, aby s ním spolupracovali. „Voliči mu zkrátka dali hlasy a tyto věci byly známy už u evropských voleb, byť ne s takovou intenzitou. Samozřejmě se nemohou opakovat, protože to by skutečně vládu zatěžovalo, a to my nechceme,“ dodal Babiš pro Deník.

Možnost kompetenční žaloby kvůli tomu, že prezident Pavel Turka jmenovat odmítá, Babiš vyloučil. „Ne, určitě do žaloby nepůjdeme,“ podotkl.

Pavel na Hradě přijal Turka 22. prosince a poslanec ho nepřesvědčil, že by se měl stát ministrem životního prostředí, jak navrhují Motoristé.

Turek prezidenta nepřesvědčil. Babiš chce s Pavlem řešit jeho osud 7. ledna

„Filip Turek svým veřejným vystupováním, výroky a chováním vytváří u významné části veřejnosti přesvědčení, že tak bagatelizuje jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí genocidu milionů nevinných lidí. Tím zpochybňuje respekt k ústavou definovaným neměnným hodnotám rovnosti a lidské důstojnosti stejně jako k demokratickému řádu jako takovému. Dalším svým chováním vyjadřuje neúctu k hodnotám právního státu,“ uvedl prezident Pavel podle tiskové zprávy Kanceláře prezidenta republiky.

Prezident je podle vyjádření Hradu hluboce přesvědčen, že člověk s tímto chováním a vystupováním nemůže být ministrem.

Muniční iniciativa? Možná je to dobrá věc

Babiš se v rozhovoru vyjádřil také k české muniční iniciativě na pomoc Ukrajině, která čelí agresi vojsk ruského diktátora Vladimira Putina.

„O muniční iniciativě jsem se podrobnosti poprvé dozvěděl na jednání s panem Vytečkou (ředitel Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci – pozn. redakce ) 22. prosince a bude to předmětem jednání Bezpečnostní rady státu 7. ledna. Informace jsem mohl mít už dříve, ale první pokus sejít se s panem Vytečkou na základě doporučení pana prezidenta nedopadl, protože to zakázala exministryně Černochová. Možná je to dobrá věc, ale chci se přesvědčit, že to probíhá transparentně a není tam korupce. A hlavně že nikdo nezneužívá války na úkor Ukrajiny a spojeneckých rozpočtů,“ prohlásil Babiš.

Babiš telefonoval s Trumpem. Probrali válku, migraci a V4

„Je jasné, že když válka skončí, Rusko jako agresor musí platit reparace. Ale to se dělá, až když je po válce. Na druhý svátek vánoční, 26. prosince jsem o tom mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem,“ uvedl také předseda vlády.

Na podobu budoucí mírové dohody ohledně ukončení ruské války proti Ukrajině na jejím území nebude mít podle premiéra Česko vliv.

„Možná jen, kdyby fungovala V4, může něco domluvit Viktor Orbán, který má nadstandardně dobré vztahy s Trumpem, který o něm řekl, že je great leader. My takové ambice nemáme. I když po mém telefonátu s Donaldem Trumpem se můžeme snažit víc promlouvat do geopolitických záležitostí. Mluvit ale do zdi a vyzývat někoho k čemusi, jako to dělala opozice, je o ničem,“ řekl v rozhovoru Babiš a zmínil tak, že na Trumpa by mohl mít vliv maďarský premiér Orbán. S europoslanci jeho národně konzervativní strany Fidesz je ANO ve stejné frakci Patrioti pro Evropu.

2. ledna 2026

Turek by měl dostat šanci a když udělá ostudu, ve vládě nebude, řekl Babiš

