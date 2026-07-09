Premiér Babiš zhodnotí, jak se vládě dařilo naplňovat programové prohlášení

Ministři dostali za úkol sepsat plnění programu za své úřady k 30. červnu a ve čtvrtek, ještě před bilanční tiskovou konferenci se budou postupně setkávat s premiérem a předsedou ANO Babišem po jeho návratu ze summitu NATO v Ankaře.
„Podle mých informací se od rána do odpoledne budou střídat jednotliví ministři a prezentovat panu premiérovi výsledky své půlroční práce a výhled na dalšího půl roku,“ řekl ve středu ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný.
Nižší odvody OSVČ, vyšší rodičovský příspěvek
Jedním z prvních konkrétních a již prosazených slibů nové koalice bylo snížení sociálních odvodů pro osoby samostatně výdělečně činné na loňskou úroveň, což už začalo platit od července.
„Zastavíme zvyšování vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ, které tak zůstane na 35 % průměrné mzdy,“ shodla se Babišova vláda ve svém programovém prohlášení. To si již tedy může odškrtnout.
Slíbila také, že zvýší rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. Sněmovna na to kývla ve středu, potvrdit to ještě musí Senát a prezident Petr Pavel.
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Poslanci zvýšili rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. Kdo na něj dosáhne?
O znovuzavedení elektronické evidence tržeb budou poslanci hlasovat příští týden ve středu, než se rozjedou na letní prázdniny.
Ministryně financí Alena Schillerová EET považuje za přínosnou v boji proti omezování šedé ekonomiky. „Evidence tržeb není projevem nedůvěry státu vůči podnikatelům,“ řekla v úterý ve Sněmovně Schillerová. Zdůraznila, že EET podporují dvě třetiny českých občanů.
Boj o poplatky ČT čeká vládu na podzim
„Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy,“ napsala Babišova vláda do svého programového prohlášení.
Boj o zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu se ve Sněmovně bude odehrávat na podzim a dají se čekat i noční „bitvy“ poslanců, opozice chce změně financování veřejnoprávních médií bránit, jak jen to dlouho půjde.
Babišův kabinet jmenoval prezident Petr Pavel loni v polovině prosince. Programové prohlášení schválila koalice ANO, SPD a Motoristů 5. ledna.