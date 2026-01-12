Premiér Babiš řekl, že dorazí na jednání výboru o jeho vydání ke stíhání

Autor:
  18:03
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se příští týden zúčastní jednání mandátového a imunitního výboru, který bude jednat o jeho vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. „Samozřejmě jednání mandátového a imunitního výboru se zúčastním,“ řekl Babiš po jednání vlády.

Andrej Babiš dorazil na Úřad vlády. Na schůzi se bude mimo jiné projedná návrh programového prohlášení vlády a návrhy novel zákonů o silničním provozu a o podpoře bydlení. (5. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Příští týden v úterý má výbor na programu body projednání žádosti o udělení souhlasu s trestním stíháním Andreje Babiše a projednání žádosti o udělení souhlasu s trestním stíháním poslance Tomia Okamury.

Soud už v říjnu požádal o vydání Babiše poté, co znovu získal ve volbách do Sněmovny mandát a tím i imunitu. Městský soud v Praze pak půjčil poslancům, členům výboru Babišův spis k nastudování na čtyři týdny.

Sněmovna Babiše v minulosti kvůli Čapímu hnízdu třikrát ke stíhání vydala, předseda ANO už dříve uvedl, že o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá.

Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem, Babišovo stíhání je nyní přerušené. Poté, co výbor žádost posoudí, dá konečný verdikt Sněmovna jako celek. Koalice ANO, SPD s Motoristů sobě v ní má většinu 108 hlasů z 200.

Pokud by Sněmovna Babiše nevydala, pokračovalo by trestní řízení pouze vůči Babišově spoluobžalované, jeho někdejší poradkyni a nyní europoslankyni za ANO Janě Nagyové. Její případ by soud pravděpodobně vyloučil k samostatnému projednání.

Babiš i Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Imunitu v průběhu trestního řízení získala i Nagyová, když byla v roce 2024 zvolena do Evropského parlamentu. Ten ji ale ke stíhání vydal letos v dubnu.

Premiér Babiš řekl, že dorazí na jednání výboru o jeho vydání ke stíhání

