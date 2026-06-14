Babiš si opět rýpl do Michla. Růst sazeb není způsob, jak bojovat s cenami, řekl

Guvernér ČNB v týdnu pro Bloomberg dál řekl, že česká ekonomika čelí domácím inflačním tlakům, mimo jiné silnému růstu mezd, přetrvávajícímu zdražování služeb a bydlení i expanzi peněžní zásoby.
Celková inflace podle ČNB zpomalila v květnu na 2,1 procenta, jádrová inflace zůstává na zvýšené úrovni 2,9 procenta. Případné zvýšení by podle ČNB bylo kalibrací míry restrikce, nikoli zásadním obratem v nastavení měnové politiky.
„Nerozhodujeme, zda přejít na restriktivní politiku. Ta již restriktivní je. Rozhodujeme, jak moc restriktivní by měla být,“ řekl Michl. Zároveň odmítl, že by rozhodování bankovní rady bylo ovlivněno politickými výroky. „Garantuji nezávislost. Nenecháme si od nikoho mluvit do práce,“ doplnil pro Bloomberg.
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„Ropa letí dolů“
Možné zvyšování úrokových sazeb se nelíbí premiérovi. Babiš ke konci května vyzval Michla, aby centrální banka naopak úrokové sazby snížila. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna.
„Český statistický úřad v květnu oznámil inflaci 2,1 procenta. V dubnu to bylo 2,5 procenta. Takže inflace klesla. Proč máme nízkou inflaci? Protože jsme samozřejmě na nic nečekali a snižovali jsme ceny energií a zastropovali jsme marži u pohonných hmot,“ řekl premiér ve svém pravidelném nedělním videu.
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V něm také řekl, že se snížily ceny másla, brambor či mléka. Dolů šly podle jeho slov také ceny energií. „Co šlo nahoru, jsou pohonné hmoty. Vypadá to, že se konečně už Hormuzský průliv vyřeší. Ropa letí dolů. Uvidíme, snad to bude dobrý a inflaci udržíme. My to děláme,“ pokračoval premiér, který poté zmínil úrokové sazby.
„To, že někdo chce navyšovat základní sazby, to skutečně není způsob, jak bojovat proti vysokým cenám,“ rýpl si premiér.