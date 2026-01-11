Nejsem od toho, abych od rána do večera komentoval Turka či Okamuru, řekl Babiš

„Jsem tady na práci,“ prohlásil dále Andrej Babiš. Podle jeho slov koalice funguje a opozice dělá všechno proto, aby ji rozhádala. „Novináři čekají, že budu stále něco komentovat,“ doplnil.
„Nejsem tady na to, abych novinářům komentoval někoho jiného. Jsem tady na práci. Věřte mi, že program plníme,“ zdůraznil premiér.
Ve videu zmínil také návštěvu Paříže, kde byl v týdnu na koalici ochotných. „Už ani koruna nepůjde z českého rozpočtu na zbraně pro Ukrajinu,“ poznamenal Babiš. „Je dobře, že jsme tam byli. Domluvil jsem si schůzku s Emmanuelem Macronem. My jsme na té správné straně,“ řekl dále k návštěvě Francie.
Současně také premiér zmínil, že na druhý svátek vánoční volal americký prezident Donald Trump jemu a polskému prezidentovi. „Je jasné, že mír na Ukrajině nebude bez Donalda Trumpa a USA,“ doplnil Babiš.
Premiér ve videu také řekl, že se uskutečnila bezpečnostní rada státu. „My vám budeme říkat pravdu,“ uvedl s tím, že bude například chtít vědět, jak to bylo se zásahem na filozofické fakultě v Praze.
Poté také komentoval svou návštěvu na Slovensku. „Víte, kde se vyrábí nejvíce munice pro Ukrajinu? Na Slovensku,“ poznamenal.
Premiér Babiš obdržel v týdnu dopis od prezidenta Petra Pavla s důvody, proč odmítá jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Babiš dopis přijal. Mluvit o něm bude s partnery na pondělní schůzce koaliční rady před jednáním vlády.