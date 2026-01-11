Nejsem od toho, abych od rána do večera komentoval Turka či Okamuru, řekl Babiš

  10:25
Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli na sociální síti X zveřejnil patnáctiminutové video. V něm mimo jiné řekl, že má chřipku. „Snažím se to vyležet, abych mohl v pondělí makat,“ poznamenal. Ve videu také zdůraznil, že tady není od toho, aby od rána do večera komentoval výroky Filipa Turka, Petra Macinky či Tomia Okamury.

„Jsem tady na práci,“ prohlásil dále Andrej Babiš. Podle jeho slov koalice funguje a opozice dělá všechno proto, aby ji rozhádala. „Novináři čekají, že budu stále něco komentovat,“ doplnil.

„Nejsem tady na to, abych novinářům komentoval někoho jiného. Jsem tady na práci. Věřte mi, že program plníme,“ zdůraznil premiér.

Ve videu zmínil také návštěvu Paříže, kde byl v týdnu na koalici ochotných. „Už ani koruna nepůjde z českého rozpočtu na zbraně pro Ukrajinu,“ poznamenal Babiš. „Je dobře, že jsme tam byli. Domluvil jsem si schůzku s Emmanuelem Macronem. My jsme na té správné straně,“ řekl dále k návštěvě Francie.

Současně také premiér zmínil, že na druhý svátek vánoční volal americký prezident Donald Trump jemu a polskému prezidentovi. „Je jasné, že mír na Ukrajině nebude bez Donalda Trumpa a USA,“ doplnil Babiš.

Premiér ve videu také řekl, že se uskutečnila bezpečnostní rada státu. „My vám budeme říkat pravdu,“ uvedl s tím, že bude například chtít vědět, jak to bylo se zásahem na filozofické fakultě v Praze.

Poté také komentoval svou návštěvu na Slovensku. „Víte, kde se vyrábí nejvíce munice pro Ukrajinu? Na Slovensku,“ poznamenal.

Premiér Andrej Babiš na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se řeší mimo jiné i ceny energií, emisní povolenky ETS 2, migrační pakt či rozpočet na příští rok. (16. prosince 2025)
Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. (6. ledna 2026)
Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. (6. ledna 2026)
V úterý se ve Francii konalo jednání takzvané koalice ochotných. (6. ledna 2026)
Premiér Babiš obdržel v týdnu dopis od prezidenta Petra Pavla s důvody, proč odmítá jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Babiš dopis přijal. Mluvit o něm bude s partnery na pondělní schůzce koaliční rady před jednáním vlády.

