Vojenští piloti berou o sto procent méně než ti civilní, zlobil se Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti ve čtvrtek, po návratu z návštěvy vojenské letecké základny v Čáslavi, zveřejnil nové video. „Co je absolutně neuvěřitelné, že naši nejlepší piloti mají o sto procent nižší platy než dopravní piloti,“ prohlásil ve videu Babiš.

Podle tohoto výroku by nicméně byli vojáci úplně na nule, takže premiér patrně myslel, že berou polovinu, i když ani to není jednoznačné.

„Takže mladí muži, pokud vás baví lítat a chcete si dobře vydělat, tak můžete studovat v Brně na Univerzitě obrany, kterou také navštívím “ vyzval dále ve videu premiér Andrej Babiš s tím, že jde o skvělou profesi.

„My tohle všechno chceme změnit, protože není možné, aby naši nejlepší piloti... a byl tam i ten kosmonaut, aby tihle srdcaři brali takovéhle nízké platy. Neuvěřitelné,“ zdůraznil Babiš.

Projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu je v takovém stadiu, že musí pokračovat, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) po čtvrteční návštěvě čáslavské letecké základny.
Současně také promluvil o tom, že ve čtvrtek ráno na vojenské základně v Čáslavi strávil téměř dvě hodiny. „Abych se dozvěděl všechno o F-35. Já jsem tam našel možnosti, jak vylepšit smlouvu z hlediska finančních záležitostí. Máme narozpočtováno asi 13 miliard kurzových rozdílů, přitom dolar oslabuje a další věci,“ řekl dále premiér.

L-159 armáda potřebuje

Zároveň poznamenal, že v současné době jsou na dané základně Gripeny a L-159, které podle jeho slov armáda potřebuje. „Jednoznačně to řekla i paní Jana Černochová (bývalá ministryně obrany pozn. red.) i pan ministr Jaromír Zůna i piloti. Dneska jsem to znovu slyšel,“ pokračoval ve videu Babiš.

V něm také zmínil, že Gripeny se přestěhují na letiště v Pardubicích a L-159 do Náměšti. „Od 1. dubna 2026 začne obrovská rekonstrukce letiště, nová dráha, plus tam bude i kampus, zázemí. Bude tam pracovat asi 1300 lidí,“ dodal premiér.

