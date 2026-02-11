Babiš míří za Macronem. Před summitem EU proberou energie i zákaz sítí pro děti

Tomáš Ratner
  6:00
Od našeho zpravodaje ve Francii - Premiéra Andreje Babiše čeká ve středu Paříži večeře s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Před neformálním summitem Evropské rady o konkurenceschopnosti s ním bude ladit postoje k reformě unijního trhu i omezení byrokracie. Tématem schůzky má být také plán na zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let, který chce Česko po vzoru Francie zavést.
Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. (6. ledna 2026) | foto: FB: Andrej Babiš

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...
Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...
Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...
Jednání unijních lídrů v Bruselu o půjčce Ukrajině. Zatímco Fico s Orbánem...
8 fotografií

Schůzku Babiš avizoval již na lednovém celostátním sněmu hnutí ANO. „11. února mám s prezidentem Macronem večeři, těsně před Evropskou radou, která bude zásadní pro budoucnost Evropy. Zahraniční politika je hlavně o osobních vztazích, a ne o byrokratických věcech,“ vysvětloval ministerský předseda kritiku odchodu z Aliance liberálů a demokratů a založení frakce Patriotů.

Před večeří Babiš navštíví onkologický ústav Gustave Roussy. Následná schůzka s francouzským prezidentem se uskuteční před neformálním summitem Evropské rady, jejíž hlavním tématem bude konkurenceschopnost Evropy.

Český premiér minulý týden hledal podporu u šéfky italské vlády Giorgie Meloniové, stejně tak v úterý u rakouského kancléře Christiana Stockera. „Máme stejný názor na konkurenceschopnost Evropy,“ uvedl po jednání se Stockerem.

OBRAZEM: Babiš se setkal s Meloniovou v paláci Chigi. Schůzku v Římě si pochvaloval

Na večeři pravděpodobně dojde řeč i na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Babiš o víkendu uvedl, že omezení bude chtít zavést právě po vzoru Francie, kde jej odhlasovali poslanci minulý měsíc. Po bok Austrálie, Francie, Dánska, Španělska či Velké Británie by se Česko s vlastním zákazem mohlo zařadit už tento či příští rok.

Na čtvrteční neformálním summitu Evropské rady budou lídři jednat o posílení konkurenceschopnosti v globálním prostředí. Hlavním tématem bude oživení vnitřního trhu, zejména pak odstraňování bariér a osekávání byrokracie. Na jednání dorazí i Mario Draghi a Enrico Letta, autoři klíčových loňských zpráv o reformě Unie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy

Letecký pohled na čtvrť Eixample a katedrálu Sagrada Familia, která se...

Obyvatelé Barcelony sousedící s chrámem Sagrada Familia nevzdávají svůj boj proti dokončení této dominanty. Součástí plánu je výstavba monumentálního schodiště a náměstí, což si vyžádá demolici domů...

Babiš míří za Macronem. Před summitem EU proberou energie i zákaz sítí pro děti

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Od našeho zpravodaje ve Francii Premiéra Andreje Babiše čeká ve středu Paříži večeře s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Před neformálním summitem Evropské rady o konkurenceschopnosti s ním bude ladit postoje k reformě...

11. února 2026

Poslanci začínají schvalovat návrh státního rozpočtu se schodkem 310 miliard

Tisková konference poslaneckého klubu ANO. Na snímku ministryně financí Alena...

Rozpočet České republiky na letošní rok se schodkem 310 miliard korun, jak si ho představuje vláda, začínají schvalovat poslanci. V prvním čtení Sněmovna posuzuje jen základní rozpočtové údaje -...

11. února 2026  5:20

Zimní únava vs. deprese: Jak poznat rozdíl a kdy jít k lékaři

ilustrační snímek

S příchodem krátkých dní, šedé oblohy a mrazivého počasí se v české společnosti pravidelně otevírá téma, které bylo dříve často bagatelizováno jako pouhá lenost či nedostatek pevné vůle. Odborníci...

11. února 2026

Co dělat v Krkonoších, když hory zahalí mlha? Vrchlabí vás zachrání i v dešti

Ve spolupráci
Aquacentrum Vrchlabí

Krkonoše jsou v plném rozpuku, sbalili jste pohorky, naplánovali hřebenovky, ale ráno vás místo azurové oblohy vítá šedivá deka a vytrvalé mžení? Nezoufejte. Dovolená v horách se nemusí odehrávat jen...

11. února 2026

ANALÝZA: Jak zachránit Evropu? Draghiho diagnóza byla správná, léčba je pomalá

Premium
Italská premiérka Giorgia Meloniová při jednání s německým kancléřem...

Lídři zemí Evropské unie mají na nadcházejícím summitu řešit kromě jiného konkurenceschopnost Evropy. Bývalý italský premiér Mario Draghi ve své kritické zprávě ze září 2024 správně určil diagnózu....

11. února 2026

První omezení protierozní ochrany. Na větší změny se ještě čeká

ilustrační snímek

Vláda v tomto týdnu na návrh ministra zemědělství Martina Šebestyána odsouhlasila první, zatím spíš jenom kosmetické změny v uvolňování ochranných opatření proti erozi. Zatímco větší zemědělské...

11. února 2026

Ukrajina rozpouští mezinárodní legie. Je to facka, netají hořkost vojáci ze zahraničí

Premium
ilustrační snímek

Přijeďte za nás bojovat, vyzýval před čtyřmi roky Volodymyr Zelenskyj cizince s tím, že Ukrajina zřizuje mezinárodní legie. Válka trvala třetí den a ostřílení vojáci i idealisté poslechli. Ti, co...

11. února 2026

A teď ovládneme i Senát, plánuje Okamura. Odkryl detaily sporu s Moravcem

Premium
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

Po oznámení možnosti nasadit do příští prezidentské volby společného kandidáta se ve vládní koalici ANO, SPD a Motoristů řeší i možnost společných kandidátů do letošních senátních voleb. „Částečně už...

11. února 2026

Pěšky i na invalidním vozíku. Buddhističtí mniši pochodovali za mír 3700 kilometrů

Skupina buddhistických mnichů dorazila do Washingtonu, aby tam zakončila...

Skupina buddhistických mnichů dorazila v úterý pěšky do Washingtonu, aby tam zakončila přibližně 3700 kilometrů dlouhou pouť nazvanou Pochod za mír, kterou před 15 týdny zahájila v Texasu....

10. února 2026  22:26

Stavte se na Epsteinův ostrov, ženy mají vstup zdarma. Akce vyvolala pobouření

Káhirská akce Den na Epsteinově ostrově vyvolala pobouření

V káhirském nočním klubu se v úterý měla konat akce s názvem „Den na Epsteinově ostrově“. Poté, co záměr organizátorů vyvolal pobouření na sociálních sítích, byl večírek odkazující na amerického...

10. února 2026  21:26

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Zkusil kvasit rajčata, teď jeho zálivky sbírají ceny. Inspiraci si přivezl z Japonska

Ocenění EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje získal Radim Stráník.

Soškou EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje se od dnešního večera může chlubit čtyřiatřicetiletý Radim Stráník. Tento muž teprve před necelými pěti lety rozjel svůj byznys s fermentovanou...

10. února 2026  21:11

Okamurův rekord má být důvod pro jeho neomezené právo mluvit? ptá se Richterová

Olga Richterová (Piráti) a Tomio Okamura (SPD) ve Sněmovně. (10. února 2026)

Poslanci začali projednávat návrh na změnu jednacího řádu kvůli snaze omezit obstrukce. „Na sílu chtějí prosadit například neodůvodnitelné neomezené přednostní právo pro Tomia Okamuru jako předsedu...

10. února 2026  5:30,  aktualizováno  21:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.