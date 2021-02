Regeneron bude v předstihu už v březnu. Babiš: Podařilo se mi to vyjednat

11:30

Do Česka dorazí v březnu první čtyři tisíce dávek léku proti covidu-19 REGN-COV2 od americké společnosti Regeneron. Premiér Andrej Babiš to potvrdil ve středečním vydání deníku Právo. Po Německu bude Česká republika teprve druhou zemí v Evropě, která lék nakoupí. Na konci února by se do země měl dostat také lék Bamlanivimab americké společnosti Eli Lilly.