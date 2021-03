Babiš navrhuje tři druhy maturit. Klasickou, odlehčenou a úřední

Premiér na sociální síti v úterý večer zveřejnil tři videa. V jednom z nich zdůraznil, že se jedná o výjimečnou a jednorázovou akci. „Jsem přesvědčen, že se to nebude opakovat. Myslím si, že bychom měli zohlednit všechny aspekty pandemie pro naše maturanty,“ uvedl ve videu premiér Babiš. Podle něj se nabízí tři varianty. Klasická maturita by se týkala těch, kteří chtějí po střední škole pokračovat na vysoké škole.

Andrej Babiš @AndrejBabis MATURITY. Výjimečná situace, výjimečná řešení. Tady jsou některá z nich https://t.co/2IztbJyfPW oblíbit odpovědět

Potom by podle Babiše mohla být upravená podoba. Lehčí pro studenty, kteří nemají ambici na vysokou školu. „Třetí by byla úřední maturita. Ta by byla pouze pro studenty, kteří doloží, že se neměli možnost plnohodnotně účastnit výuky na dálku. Rozhoduje o tom učitel nebo ředitel školy. Takže o tom by měla být debata a myslím si, že je to spravedlivé,“ řekl premiér. Podle jeho slov je to spravedlivé a je třeba se nad tím zamyslet. „Ne to hned odmítnout jen proto, že s tím přišel Babiš,“ uzavřel.



Premiér přitom ještě minulý týden uvedl, že chce úřednickou maturitu pro všechny. Navrhoval, aby se známky průměrovaly. „To znamená, že z maturitních předmětů by se výsledná známka udělila na základě průměru za všechny roky studia,“ řekl v minulém týdnu pro MF DNES.

Ministr školství Robert Plaga tento týden uvedl, že nesouhlasí s návrhem, aby letošní maturity byly úřední. Mluvčí úřadu uvedla, že připravuje úpravy maturit, které by zohlednily hlavně situaci studentů pracujících kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích a sociálních službách. Maturitu nelze nahradit formálním uznáním, uvedlo ministerstvo.

Redakce iDNES.cz ministra Plagu s dotazem, zda by souhlasil s třemi druhy maturit, oslovila. Ministr se prozatím nevyjádřil.



Předseda vlády v úterý na Twitteru také zdůraznil, že úřední maturitu loni udělilo žákům i sousední Slovensko. „Ze slovenských studentů, kteří měli úřední maturitu se na naše vysoké školy dostalo 3 569 uchazečů. Jen se ptám, když to našim školám a rektorům nevadilo u Slováků, proč to vadí u našich žáků,“ tázal se ve videu Babiš.

Premiér také poukázal na Velkou Británii, kde pro loňský a letošní rok maturity podle něj zrušili. „Známky určí kdo? Učitel na základě dané metodiky. Taky pochopili, že v době pandemie je potřeba ulevit studentům,“ komentoval premiér s tím, že nechápe hysterii v Česku. „Zkusme se podívat do světa. Měli bychom mít pochopení pro naše studenty,“ dodal.