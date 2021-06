Jako povodně, přirovnal Babiš Hrušky k Troubkám před čtvrt stoletím

Premiér byl od čtvrtka na jednání Evropské rady v Bruselu, do tornádem nejvíce zničených vesnic se mohl vydat až v pátek odpoledne po svém návratu do Česka. Spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou se prošli méně postiženým začátkem Hrušek až k nejzasaženější části za kostelem, kam policisté v pátek pouštěli obyvatelé domů až poté, co to povolil statik.

Nejvíce zničenou část obce Hrušek, kde tornádo ve čtvrtek večer srovnalo se zemí několik domů, přirovnal premiér ke zničeným Troubkám, kde povodeň v roce 1997 také brala domy i lidské životy.

„Tam je to apokalypsa. Mluvili jsme s lidmi a vyslechli si jejich osudy, jsou zlomení. Je třeba jim dodávat naději. Prosí, aby přišla armáda, to jsme řekli, že ano. Potřebují také igelity na střechu, aby jim tam neteklo. Nejvíce se nás ptají, jaká bude forma pomoci,“ řekla po návštěvě Hrušek Schillerová.

Povodeň v červenci 1997 nebyla první, která Troubky ohrozila. Místní byli zvyklí, že Bečva občas při jarním tání zaplavila okolní pole, zůstala tam pár dní a pak zmizela. Tentokrát se po několikadenních deštích ale proud vody vylil z nízkých břehů pod Přerovem, víc než pět hodin tekl do obilných lánů a když obilí slehlo, pustila se voda prudce do vesnice.



Zničené Troubky na Přerovsku po povodních v roce 1997.

Během deseti minut vystoupala do téměř dvou metrů. Kolem půlnoci začaly v Troubkách padat první domy. Během osudné noci ze 7. na 8. července přišlo o život osm převážně starších lidí.



Premiér s ministryní ještě v pátek pokračují do Moravské Nové Vsi, Mikulčic a Lužic, které rovněž zpustošila bouře. Babiš řekl, že si nepřeje, aby ho dále doprovázeli novináři. Prohlásil, že mu to není příjemné.