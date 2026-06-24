Pavel kvůli vyloučení z delegace do Ankary, kde se summit za dva týdny koná, podal kompetenční žalobu. „Byl jsem jednou na summitu NATO, kde mi řekli, ať vysvětlím americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že každá země má jiné HDP. Takže jsem mu to vysvětloval,“ uvedl dále premiér pro Blesk.cz.
Podle Babiše byl prezident Pavel vůči Trumpovi v minulosti velmi kritický. „Kritizoval ho opakovaně. Řekl, že by mu nepodal ruku,“ podotkl Babiš. Poté premiér o Trumpovi řekl, že je celkem příjemný člověk.
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„Nešťastné rozhodnutí vlády.“ Pavel podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO
„Prezident je hlava státu, ale nemá zodpovědnost,“ pokračoval premiér na konto českého prezidenta. Poté zopakoval, že Pavel byl kandidát opozice.
„Prezident má jinou zahraniční politiku“
„Pan prezident Pavel nebyl žádný občanský kandidát. Takhle se i bohužel chová. Sliby, které říkal, že bude prezident všech a bude spojovat, tak to bohužel neplní,“ řekl dále Babiš.
Podle něj jeho vláda má jasnou zahraniční politiku. „Pan prezident má jinou zahraniční politiku. Chce euro, to my nechceme. Máme na většinu věcí jiný názor. Chová se jako hlava opozice, všude nás kritizuje. Jsem velice zdrženlivý, nechci mít tyhle souboje,“ prohlásil Babiš.
Podle něj si Pavel do Ankary naplánoval 35 členů delegace na dva dny. „My šetříme. Musíme si počkat na Ústavní soud,“ komentoval kompetenční žalobu s tím, že s právníky se poradí až po rozhodnutí soudu.
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Měl by se chovat jako chlap, a ne se soudit, reagoval Turek na Pavlovu žalobu
Podle Babiše prezident dělá kampaň, aby byl znovu zvolen. „Kampaň dělá skvělou, ale nepomáhá to ve spolupráci. Nezlepší to vztahy,“ řekl k žádosti prezidenta o předběžné opatření ohledně cesty. Premiér poté prohlásil, že Ankara není zážitková cesta. Chování Pavla podle svých slov považuje za směšné.
„Má strašně moc rádců. Možná mu to radí, aby byl v mediálním prostoru,“ doplnil Babiš.