Z Vojtěcha jsem pitomce neudělal, na koberečku nebyl, říká Babiš

Kde všude budeme muset od 1. září nosit roušku?

Rád bych se vrátil k historii celé té věci. Na 17. srpna na ráno jsem sezval centrální řídící tým a následně radu pro zdravotní rizika. Myslel jsem si, že řešíme pouze návrat dětí do školy. V rámci toho jsem byl informován, že budou od 1. září povinně zavedeny roušky ve veřejné dopravě, v nemocnicích, v sociálních službách a na úřadech. V ten samý den poslal ministr školství Robert Plaga manuál, jak postupovat ve školách, k vyjádření. Abychom dostali zpětnou vazbu. Protože na koronavirus a roušky má řada lidí úplně odlišné názory. Mimochodem, centrální řídící tým nebyl vůbec o opatřeních informován a dozvěděl se to až na poradě, kde jsem seděl.



Jenže ministr Adam Vojtěch po oné schůzce vylezl s tím, že další podrobnosti sdělí ve středu. A to už říkal, že budou roušky povinné i v obchodních centrech, restauracích či kadeřnictvích a že za nedodržení bude hrozit až třímilionová pokuta. Vy jste vzápětí vystoupil, že se vám to nelíbí. Tak bavili jste se o tom na té radě?

Ne, samozřejmě, že ne. Neslyšel jsem o tom, že by opět měly být na stole služby, obchody, kadeřnictví, restaurace, svatby, pohřby a tak dále. O tom nepadlo ani slovo. Proto jsem byl překvapený, že to tam zaznělo. Problém je celkově v komunikaci jednotlivých odborných skupin na ministerstvu zdravotnictví. Plno epidemiologů má na nošení roušek různé názory. Bohužel zvítězil názor docenta Maďara, který paradoxně vede rozvolňovací skupinu a přišel s těmito plošnými opatřeními, které ministr akceptoval, i když dvě odborné skupiny, jedna klinická pod vedením profesora Černého a druhá laboratorní pod vedením docenta Hajducha, s tímto postupem nesouhlasily.

Tomu rozumím. Ale jste předsedou vlády, máte ministra zdravotnictví. Ten něco vyhlásil a vy jste vzápětí řekl, že říká hlouposti. V podstatě jste z Adama Vojtěcha udělal veřejně trochu pitomce, ne?

Ne, vůbec ne. Několikrát jsme si telefonovali. Říkal jsem mu po zveřejnění těch 24 výjimek, že to postrádá logiku. Následně jsem svolal 20. srpna všechny za jeden stůl a probírali jsme to více než dvě hodiny. V minulosti, když jsme něco zaváděli a nebyla k tomu debata, tak nás všichni kritizovali, když to bylo ze dne na den. No a teď to děláme s předstihem, případné chyby upravujeme včas. Všichni vědí, na co se připravit, co se stane. Nezavedlo se něco, co by se změnilo po uvedení do provozu.

Počkejte, ministr Vojtěch něco oznámil. Vy jste vzápětí řekl, že se vám to nelíbí. Ve čtvrtek jste měli schůzku a to, co Vojtěch oznámil, neplatí. Protože jste se prý dohodli jinak. To pak tedy Vojtěch vypadá buď jako absolutně nekompetentní, anebo vláda působí, že o rouškách rozhoduje, jak se zrovna vyspíte, ne?

Nemluvte o vládě. Rozhoduje ministr zdravotnictví a hygienici. Samozřejmě, že komunikace v rámci jednotlivých resortních skupin v rámci resortu zdravotnictví nebyla vůbec dobrá. Jednotlivé skupiny se dohadovaly, protože to je složitá záležitost. Ale v porovnání s ostatními zeměmi jsme nejvíce svobodní, co se roušek týče. Naší prioritou je ochránit zdraví lidí, ale zároveň totálně nezničit společenský, kulturní i sportovní život. Musíme vnímat i realitu, že vir se mění a dnes je slabší, než byl na jaře. Takže opatření, která byla učiněna, jsou dostatečná a dobrá. Musí se to řídit skrze epidemiologický semafor. Samozřejmě do toho přichází i ekonomický pohled. Už to není jako za první vlny, kdy jsme udělali vše, co epidemiologové řekli. Při rozvolňování jsme si pak dovolili mít jiné názory, koukat na to víc z ekonomického pohledu, a tak je to i dneska.



Jestliže jsou na ministerstvu zdravotnictví různé názorové skupiny, neměl by být právě ministr tím, kdo je nechá se o věc pohádat, ale pak vybrat jednotné stanovisko, bouchnout do stolu a nechat ho prezentovat a prosazovat všemi bez výjimky? To Adam Vojtěch neumí?

Ministr zdravotnictví je tam kvůli zdravotnictví a ochraně zdraví občanů. Já chci samozřejmě také ochránit zdraví občanů. Ale na druhé straně vnímám zpětnou vazbu od celé řady lidí, odborníků. Mluvil jsem o tom například i s profesorem Žaloudíkem, s lidmi z kultury, ze sportu, ale i s živnostníky nebo podnikateli, ale hlavně s občany.

Rozumím, ale opravdu nevnímáte jako příšernou chybu své vlády, že co den či pár desítek hodin měníte svá vlastní stanoviska, třeba zrovna k nošení roušek, a vydáváte úplně jiná?

Neříkejte vláda. Navíc to není pravda. V pondělí 17. srpna jsme vydali manuál pro školy. Čtrnáct dní před 1. zářím, aby byl čas na debatu a zpětnou vazbu. V naší zemi holt máme x odborníků a každý má jiný názor. Nejdříve nás opozice a média kritizovaly za to, že děláme opatření hned. Ze dne na den. A teď nás zase kritizujete za to, že to děláme se 14denním předstihem a ještě dlouho před samotným zavedením naše opatření revidujeme. Každý může udělat chybu a jen hlupák nemění své názory.



Má ministr zdravotnictví Vojtěch stále vaši důvěru? Po tom, co předvedl, z něj už přece musí mít lidé jen legraci.

Ano, má. Co předvedl?



Oznámil seznam míst, kde bude pod hrozbou pokuty povinné nosit roušku. Vy jste řekl, že se vám to nelíbí, pozval si ho na kobereček a roušky se tam nosit nebudou. Například…

To nebylo na kobereček. Žádal jsem vysvětlení, protože se mi řada těch opatření zdála nesmyslná. Vše, co ministerstvo dělá, musí být maximálně jednoduché, bez velkého množství zbytečných výjimek. Situace je dnes jiná, než byla za první vlny na jaře. Tehdy jsme měli, myslím, asi 400 lidí v nemocnicích, dnes jich tam máme 110. Vir byl agresivnější a nikdo pořádně neví proč.



To má ale přece vědět i ministr zdravotnictví, nemyslíte? Proto se ptám, zda má stále vaši důvěru.

Důvěru má. On to má složité. Protože někdo říká, že ten vir zeslábl a odejde, někdo, že se může zase vrátit. To rozhodování není úplně jednoduché. My si to nakonec ve čtvrtek všechno vyříkali, byli tam všichni. Celý ten centrální řídicí tým, byli tam ministři Plaga s Vojtěchem, paní profesorka Adámková a další experti.



Každopádně pak leckoho může napadnout, zda se – co se týče roušek a dalších věcí – řídíte tím, co doporučí příslušná rada odborníků, anebo podle toho, co se vám zdá zrovna politicky nejvýhodnější. Protože už nošení roušek asi lidi štve, tak to zkrátka změníte, aby vám to neuškodilo. Jde to z extrému do extrému. Není to tak?

Ne, nejde to z extrému do extrému. Znovu opakuji, že jsem vycházel z toho, že řešíme návrat do školy, případně o povinnosti nosit roušky ve veřejné dopravě, v nemocnicích. Vůbec nebyla řeč o tom, že bychom se měli vrátit k svatbám, pohřbům, kadeřníkům, obchodům, restauracím. Nepadlo o tom slovo.



Možná jsem hloupý, ale proč to tedy pak ministr zdravotnictví oznamoval? Nechápu to. Vy ano?

Tak jasně, ta komunikace nebyla dobrá. Protože i v rámci ministerstva zdravotnictví a jednotlivých skupin na to lidi nemají jednotný názor. I v těch školách jsou rodiče, kteří chtějí, aby děti nosily roušky, a rodiče, kteří to nechtějí. Byla tam spousta divných výjimek. Bylo tam, že žáci ve třídách nenosí roušku, na chodbách ji mít musejí. V jídelnách ji mít musejí, při přechodu venku pak ne… Byl jsem teď v Lysé nad Labem, bavil se s ředitelkou a tam mají jídelnu, kam chodí tři školy. A ta jídelna by s rozestupy a všemi těmi opatřeními nebyla schopna vydat obědy včas. Takže ve finále, když se učitelé budou chtít chránit, ať si roušku vezmou. Nebo žáci. Ale pokud jsme přišli se semaforem, je od toho, aby tyto věci řešil. Bude se to vyhlašovat po dvou týdnech. První se vyhlásí příští týden 28. srpna. Nepředpokládá se, že by ve školách byla zavedena nějaká povinnost. A pokud se vyskytne něco místního, bude se to vyhlašovat podle semaforu s nějakým předstihem.



Podle ministra Vojtěcha budete povinnost nošení roušek opět vyhodnocovat na konci září. Na začátku října jsou volby do krajů a Senátu. Nejsou právě volby důvodem, že jste teď povinnost nosit roušky na řadě míst zarazil, protože lidi už štvou, tak aby to hnutí ANO ve volbách neublížilo?

Dobře víte, že krajské volby vůbec neřeším. Nedělám kampaň, nekandiduju. Pro budoucnost naší země je důležité, co se stane v říjnu 2021. Jestli si občané zvolí lídra, který je teď předsedou vlády, a dají nám šanci dokončit, co tady pro ně děláme. A myslím, že toho děláme dost. Takže to není nic o krajských volbách, to s nimi nemá nic společného.



Vždy jste byl velmi nadšený z projektu chytré karantény, kterou má na starosti ministr zdravotnictví Vojtěch. Jenže se ukazuje, že chytrá karanténa moc nefunguje, takže mě zajímá…

(skáče do řeči) Není to pravda, neříkejte to. Chytrá karanténa funguje. Trasuje se. Vytrasovali 270 kontaktů z Techtle Mechtle… Dělají ohromný kus práce. Všichni hygienici, na které tenhle stát posledních 25 let totálně kašlal. S armádou ten projekt neustále vylepšujeme, pracuje se na tom. Zároveň hygieny jsou komplikovaně řiditelné, protože je 14 nezávislých krajských hygien. Jsou na ministerstvu zdravotnictví dost nezávislé. V pondělí jde na vládu zákon, jak by ty hygieny měly být organizovány, protože jsou úplně decentralizované. Nicméně chytrá karanténa funguje a neustále se vylepšuje. Mluvíme o tom i s kritiky. S ajťáky, kteří na začátku celého projektu stáli a dost nám pomohli.

…zajímá mě, jestli si opravdu myslíte, že je Adam Vojtěch dobrým ministrem zdravotnictví a má ve funkci zůstat.

Ano. Pan Vojtěch odvedl plno dobré práce. Vy už jste samozřejmě zapomněl, když v březnu udělal jako první opatření, díky kterým jsme zachránili tisíce životů. A kdy lidi nosili na ulicích roušky, a když viděli někoho bez roušky, tak na něj křičeli, aby si ji vzal. Dnes je zase jiná situace. Když je někdo v obchoďáku a má roušku, někteří na něj ukazují, že je divnej. Lidi holt rychle zapomínají, mají pocit, že je všechno v pořádku. Ale není to tak. Koronavirus je stále nebezpečný. Od profesora Prymuly jsem dostal různé analýzy zdravotních stavů. Nikdo pořádně neví, co s virem bude a jak se bude dále vyvíjet. Zároveň celý svět pracuje na vakcínách. Ministr Vojtěch nás na vládě informoval, že objednal vakcíny pro 3,6 milionu občanů.

Vždyť vakcína na koronavirus ještě neexistuje, ne?

Evropská unie uzavřela kontrakt s firmou AstraZeneca, která spolu s vědci z Oxfordu vyvíjí experimentální vakcínu, na 300 milionů dávek. Česká republika se k tomu připojila, nakoupíme vakcíny pro 3,6 milionu občanů, kterým hrozí riziko. Očkování bude ve dvou dávkách a první vakcíny by měly být na konci roku. Zatím nemáme žádný účinný lék, takže je to jediná cesta, jak se postupně vrátit k normálnímu životu. Chápu, že furt všichni křičí. Opozice, která nebyla schopna tuto zemi řídit ani za normálního stavu. Co za sebou máme okolo koronaviru, to tady nikdy nikdo neřešil. Myslím, že jsme obstáli dobře, a i z té krize Česká republika vyjde jako jedna z nejlepších. Lidé s námi mohou mít pocit bezpečí.



Na závěr ještě pár otázek ke krajským volbám a několika výrazným ženám hnutí ANO. Manžel vaší středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové Jakub napsal pod fotku lídra ODS Martina Kupky s kolegy na kole na Facebooku, že jsou „parta buzerantů“ a je mu z nich „na blití“. Z jeho strany i ze strany hejtmanky to zdaleka nebyl první veřejný průšvih. Vy jste paní Pokorné Jermanové vzkázal, ať si „manžela srovná“. Stačí to ale, nebude vám nepříliš oblíbená Pokorná Jermanová ve volbách spíš škodit? Nechcete ji vyměnit?

Určitě to je špatně. Pokud vím, paní hejtmanka se panu Kupkovi omluvila. Na kraji odvedla dobrou práci a tyhle zbytečné útoky a přešlapy ji poškozují a shazují. Přitom snížila zadlužení kraje, navýšila investice do dopravní infrastruktury, dostala nemocnice do zisku po té neuvěřitelné rozkrádačce, která tam probíhala za vlády ODS. Paní Jermanová udělala spoustu dobré práce. Ale ty osobní konflikty a chyby to pak zastíní a nevypadá to dobře.

Nevypadá to až tak špatně, že byste jí doporučoval, aby už znovu nekandidovala? Byly tam problémy s tím, že její manžel jezdil do práce krajským služebním autem, pak trestní oznámení kvůli případu záchranářky stěžující si na nedostatek pomůcek v době koronakrize a řada dalších věcí…

Ano, to všechno je špatně, tyto věci. Bohužel to tak je, já to kritizoval. Ona musí lidem ukázat hlavně dobré věci, které udělala, a opakuji, že jich nebylo málo. To, o čem mluvíte, bylo špatně. Nevím, proč se to stalo, jestli jí někdo špatně poradil, nebo nevím. Nicméně kandidátky navrhují kraje, my to jako předsednictvo schválili a teď je na našich kandidátech, jestli uspějí, nebo ne. Jestli obhájí svou práci před voliči. Lidé je budou „soudit“ u voleb.



Vy máte s ženami vůbec trochu problém. Teď se zase začala objevovat bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová, která vydává knihu o zákulisí komunální politiky. V rozhovorech na vás nenechá nit suchou. Zaprvé mě zajímá, zda nelitujete, že jste cukl ze slibu ji poslat na velvyslanectví do Řecka, což jste jí prý slíbil. Zadruhé, jestli se bojíte, že vás či vaše hnutí její kniha poškodí?

Nikam jsem ji neposlal, protože hnutí ANO nedává trafiky. Kdybych ji býval poslal do Řecka, tak jsem nejlepší na světě, teď jsem nejhorší. Takže bez komentáře. Její knihy se určitě nebojím. Nebojím se ničeho. O paní bývalé primátorce mohu říct jen to, že to byl jeden z mých dalších personálních omylů. Teď si dělá reklamu na svou knihu. Chce se pomstít a asi si i něco přivydělat.



Do třetice žena. Europoslankyně Radka Maxová se zdržela hlasování o vašem údajném střetu zájmů a oznámila, že zvažuje odchod z ANO s tím, že přemýšlí, jestli je to pro ni ještě „únosné“. Co vy na to?

To si myslím, že nestojí za komentář.



Leckdy se proti vám více či méně mírně vymezí i eurokomisařka Věra Jourová. S jejím působením jste spokojen?

Nevím o tom, že by proti mně vystupovala, nemám takové informace. A vůbec nemám být co spokojen nebo nespokojen. Česká republika má svoji komisařku. Je to paní Jourová a pracuje tam pro Evropskou komisi. Ani pro Českou republiku, ani pro nikoho jiného. Je viceprezidentkou Komise, dostala se mezi 100 nejvlivnějších žen světa podle časopisu Time. Místo toho, abychom byli hrdi na to, že tam někoho máme, tak všichni stále hledáte nějaký konflikt.



Ptal jsem se na ni proto, že se nedávno objevila spekulace, že by za hnutí ANO mohla kandidovat v příští prezidentské volbě. Umíte si to představit?

Ježíši Kriste, kde na takové věci chodíte? Nevím o tom, v životě jsem o tom neslyšel. Prezidentskou volbu teď fakt neřešíme. Řešíme rozpočet, budou krajské volby a příští rok ty do Sněmovny. V těch se rozhodne, jestli Babiš dostane důvěru od lidí a pojede dál, nebo nedostane. Zatím to vypadá, že to bude víceméně referendum o Babišovi, že se všichni spojí proti nám.

Tak ještě jednu spekulaci na konec. Když příští rok zvítězíte a sestavíte vládu, budete premiérem jen dva roky. Protože v roce 2023 budete na prezidenta kandidovat sám. Co vy na to?

Ježíšmarjá. Víte, kolik je tu kandidátů na prezidenta? Šéf odborů, šéfka důchodové komise, plný Senát. Všichni chtějí být prezidenti.

Vy ne?

Ne, ne. Jsem teď premiér, mám plno starostí, stále pracuju ve prospěch lidí. Máme plno důležitých úkolů, abychom ten problém s koronavirem zvládli. A aby Česká republika zůstala nejlepším místem pro život v Evropě, bezpečná země pro budoucnost našich dětí.