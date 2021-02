Babiš navrhuje spustit registraci k očkování pro starší 60 let od 1. března

„Budu navrhovat, abychom otevřeli další registrace od 1. března pro věkové kategorie 60 plus. Ale zároveň přednost musí mít pacienti, kteří mají vícero nemocí,“ řekl Babiš ve svém nedělním pořadu Čau lidi.

Zdůraznil, že nejde o schválenou strategii. „Klinická skupina o tom bude rozhodovat příští týden,“ dodal ministerský předseda.



K možnému nákupu ruské vakcíny Sputnik V zopakoval, že podmínkou je, aby ji schválila Evropská léková agentura (EMA). „Nikdo tady nechce, abychom očkovali vakcínou, která je problematická,“ řekl Babiš.

V Česku se očkuje proti koronaviru od 27. prosince. Původně mělo být očkování prioritní skupiny hotovo do konce února. Později se mluvilo o polovině nebo o konci března.

Babiš v neděli uvedl, že dosud vakcínu dostalo 346 439 lidí, z nich 91 059 bylo očkováno také druhou dávkou. Naočkováno bylo podle něho 98 985 seniorů starších 80 let.

Registrace pro ostatní zájemce o očkování měla být původně otevřena od února. Ministerstvo zdravotnictví od toho ale ustoupilo. I kvůli nedostatku očkovací látky se mají další skupiny přidávat postupně.

Návrat dětí do škol

Důležitý je podle Babiše také návrat dětí do škol. „My musíme jasně říci a to bude předmětem jednání zítřejší vlády, a teď jde hlavně o děti, aby se vrátily do škol, aby děti mohly znovu sportovat, a to bez ohledu na PES nebo na počty hospitalizovaných budeme se k tomu muset nějakým způsobem postavit,“ uvedl Babiš.

Řekl, že vláda bude projednávat materiál ministra školství Plagy, tedy plošné a pravidelné testování na covid-19 ve školách. Mluvil s náměstkem VZP, aby i PCR testy byly hrazeny.

„Zkusme znovu být zodpovědní a domluvit se, že v nějakém čase, a teď nechci spekulovat kdy, v řádu týdnů za určitých podmínek pustíme postupně naše děti do škol a dovolíme jim sportovat… Je to samozřejmě velké riziko, ale musíme to promyslet a musíme to podstoupit, protože ty škody, které zanechává pandemie na našich dětech, jsou obrovské,“ dodal.