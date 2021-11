Na stole nechyběly koblihy. Andrej Babiš přemístil kancelář do Roudnice

Kramářovu vilu a pronajatou kancelář v Průhonicích, ve kterých premiér dosluhující vlády i bydlí, mění za poněkud skromnější sídlo - podkrovní pokoj v jednom z domů na náměstí v Roudnici nad Labem.

Jak sám Andrej Babiš tvrdí, místo mu učarovalo a vidí zde hodně lidských příběhů, které zaslouží pozornost. „V rámci kampaně v Ústeckém kraji se mi tady zalíbilo, mám tady přátele,“ vysvětluje.

Do roudnické kanceláře záhy po jejím otevření začaly proudit davy zvědavých místních. Nově příchozím Babiš s asistentkou nabízel kávu či vodu, k dispozici byly i koblihy. Nechybí ani knížky, s nimiž objížděl kampaně na náměstích.

I když bude do kanceláře nově dojíždět více než šedesát kilometrů, nebojí se toho. „Po dálnici je to přibližně půl hodiny, neděsím se toho,“ říká Babiš a přemítá, že by chtěl i nadále navštěvovat česká města.

I přes delší vzdálenost se těší, že bude mít více času. „Budu mít více času na Facebook, když odejdu z vlády a možná i na další médium. Bude to jiná role, hlavně chceme fungovat organizovaně jako opoziční síla,“ přeje si.

Po dopoledním programu v Roudnici nad Labem zamíří Babiš za prezidentem Milošem Zemanem. Vedení Ústřední vojenské nemocnice posvětilo i přes zákaz schůzek jejich setkání, a tak se spolu potkají poprvé od 10. října, kdy byl převezen do nemocnice.

„Za panem prezidentem se půjdu hlavně podívat, jak se má. Mluvili jsme spolu po telefonu, podle hlasu zněl podstatně lépe, než když jsem ho viděl naposledy,“ řekl premiér.

Na setkání jde s jediným cílem. „Hlavně chci vědět, kdy jmenuje pana předsedu Fialu premiérem, abychom si mohli naplánovat předávání a byla tam kontinuita z hlediska covidu-19 a opatření,“ vysvětlil.

A doufá, že nepůjde o poslední schůzku se Zemanem, byť už nebude zastávat post šéfa vlády. „Teď je to schůzka končícího premiéra a potom uvidíme. Předpokládám, že si na mě pan prezident najde čas, i když budu v opozici,“ přeje si.