Babiš na pondělí svolal kvůli dění v Íránu Bezpečnostní radu státu

Autor:
  10:02
Premiér Andrej Babiš na Facebooku v neděli dopoledne oznámil, že na pondělí na 7:00 svolal Bezpečnostní radu státu. „Řešit budeme situaci na Blízkém východě i potenciální dopady na bezpečnostní situaci v České republice, možnosti případné repatriace našich občanů a také připravenost státu, IZS, AČR a zpravodajských služeb na další možný vývoj,“ uvedl dále premiér.

Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého se zúčastnil i prezident Petr Pavel. (4. února 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Bezpečnost občanů České republiky je naší prioritou,“ dodal na sociální síti premiér Andrej Babiš.

Český premiér již v sobotu ohledně útoku Izraele a USA na Írán uvedl, že nekontrolovatelný íránský jaderný program a podpora terorismu představují nebezpečí pro Česko i Evropu. Česká republika proto podle něj stojí za spojenci.

Podle Babiše je teď nejdůležitější zajistit bezpečí Čechů, kteří v Íránu zrovna jsou. Shodl se tak s prezidentem Petrem Pavlem, který dodal, že Česko dlouhodobě odsuzuje kroky íránského režimu.

Předseda vlády Babiš v sobotu uvedl, že se jedná ze strany Íránu o nepřijatelné narušení suverenity. Írán totiž v sobotu po americko-izraelských útocích v odvetě ostřeloval Izrael a několik zemí, z nichž některé hostí americké vojenské základny.

„Zcela odsuzuji íránské útoky na Katar, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saúdskou Arábii a Jordánsko. Tyto země se na dnešní operaci nijak nepodílely a ze strany Íránu se jedná o nepřijatelné narušení jejich suverenity,“ dodal premiér.

Íránský program ohrožuje Evropu, shodli se Pavel s Babišem. Česko stojí za spojenci

Ministerstvo cesty nedoporučovalo

Ministr zahraničí Petr Macinka v sobotu pro iDNES.cz řekl, že Česká republika v současné době neplánuje evakuační lety. „Letecký prostor Íránu je uzavřený. S pracovníky Zastupitelského úřadu České republiky v Teheránu jsme v kontaktu,“ uvedl ministr.

Macinka pro iDNES.cz také uvedl, že v systému DROZD jsou registrováni tři čeští občané, kteří se pohybovali na území Íránu. „Ačkoli to české ministerstvo zahraničních věcí (MZV) dlouhodobě nedoporučovalo, před cestami do regionu varovalo a v posledních týdnech a dnech důrazně vyzývalo k opuštění země,“ zdůraznil Macinka.

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

To se nepovedlo. Správa železnic se omluvila za opravu nádraží, chystá nápravu

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Diskutovaná obnova nádraží v Pacově na Pelhřimovsku má nečekané pokračování. Správa železnic se omluvila za výsledek rekonstrukce výpravní budovy a slíbila okamžitou nápravu. Ta se bude týkat jak...

ONLINE: Výbuchy v Teheránu i u Burdž Al-Arab. Trump hrozí nevídanou odvetou

Kouř se vznáší nad íránskou metropolí Teheránem po izraelských útocích (1....

Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Ve městě jsou slyšet exploze. Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  10:45

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

ilustrační snímek

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Klíčovou námořní tepnou prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a zhruba stejný...

1. března 2026  7:14,  aktualizováno  10:24

Posádka auta nabouraného na okraji Prahy utekla, policie chytila jen spolujezdce

Nehoda u Dobročovic, od které utekl řidič. (28. února 2026)

Policisté pátrají po řidiči vozidla, který havaroval v sobotu večer na Praze-východ poblíž obcí Dobročovice a Škvorec. Dvoučlenná posádka auto opustila ještě před příjezdem policie.

1. března 2026  10:10

Můj úspěch ve StarDance? Přijdou noví, mladší, lepší a hezčí, přemýšlí Oskar Hes

Oskar Hes

Je neuvěřitelné, že to po více než roce lidi stále zajímá, přemýšlí Oskar Hes o svém úspěchu ve StarDance. Během plesové sezony totiž objíždí republiku a tančí. Přesto nyní stihl nazkoušet svou...

1. března 2026

Ředitelka školy, kde podala polovina pedagogů výpovědi, oznámila rezignaci

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Situace na Základní škole Hradská v Humpolci, kde v týdnu podala polovina pedagogického sboru výpovědi, by se mohla začít uklidňovat. Ředitelka Helena Kahounová, která byla důvodem tohoto radikálního...

28. února 2026  11:15,  aktualizováno  1. 3. 9:28

Tragická havárie sportovního letadla u Panenského Týnce. Pilot nepřežil

V prostoru milovického letiště havarovalo malé letadlo. (20. května 2024)

U Panenského Týnce na Lounsku v sobotu odpoledne havarovalo v blízkosti místního letiště malé sportovní letadlo. Nehoda měla pro pilota tragické následky. Škoda na stroji byla předběžně vyčíslena na...

1. března 2026  9:09

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

1. března 2026  9:03

Putin jako znovuzrozený Hitler. V bunkru v Berlíně otevřeli muzeum války na Ukrajině

Drony a civilní vůz zasažený v dubnu 2025 ruským dronem v Chersonu na jihu...

Části dronů, model ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101 nebo civilní dodávka, kterou v Chersonu na jihu Ukrajiny zasáhl ruský bezpilotní letoun. Tyto a řadu dalších exponátů vystavuje nové...

1. března 2026  8:54

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

28. února 2026  16:20,  aktualizováno  1. 3. 8:52

Válka až do konečného vítězství, hlásal. Bělovousý klerik Chameneí vládl 35 let

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí komentuje situaci v Sýrii. (11....

Íránského nejvyššího duchovního Alího Chameneího (86) v sobotu zabil jeden z izraelsko-amerických úderů. Íránu vládl přes 35 let, když se roku 1989 stal nástupcem Rúholláha Chomejního. Patřil mezi...

1. března 2026  8:24

Omán se stává novou Dubají. Chystá se na dobu po ropě, sází na diplomacii a turisty

Premium
Omán

Od našeho spolupracovníka v Ománu Omán dlouho nepatřil do kategorie hlavních geopolitických aktérů a nepatřil ani mezi populární dovolenkové destinace. Nový sultán by si ale rád vzal opatrný příklad z ostatních zemí v regionu a ve...

1. března 2026

