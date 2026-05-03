Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná

  10:15
Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním videu, které zveřejnil na sociální síti. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o tom, na koho by mělo být letiště převedeno a za jakých podmínek. Převod musí chválit krajské zastupitelstvo, řekl v neděli hejtman.

Hejtmanství už minulý týden uvedlo, že bude usilovat o to, aby se letiště stalo vojenským letištěm s civilním provozem.

„Převezmeme karlovarské letiště od kraje a dáme to pod armádu a budeme tam investovat do přistávací dráhy, která se prodlouží a rozšíří,“ řekl Babiš. Podle něj rozhodnutí vyplynulo z jeho nedávné cesty do Asie.

„Můžu potvrdit, ze jsem včera (v sobotu) hovořil s panem premiérem. Předal jsem mu veškeré materiály ke stavu letiště a informoval jsem ho o chystaných projektech. V jednáních, která povedou k převodu Letiště Karlovy Vary na stát, budeme pokračovat. Úzce to souvisí i s výstavbou letecké záchranky,“ řekl Kubis.

„Dál jednáme“

Základna letecké záchranné služby v kraji dosud chybí, její stavbu se chystá kraj zahájit letos v září právě na letišti a náklady projekt vyčíslil na zhruba 160 milionů korun bez DPH.

„O přesné formě, na koho přesně by letiště mělo být převedeno a za jakých podmínek, dál jednáme. A převod samotný musí samozřejmě schválit krajské zastupitelstvo,“ řekl Kubis.

Inspiraci hledá hejtmanství v Pardubicích, kde je letiště vojenské se statusem veřejného mezinárodního letiště. Provozovatelem civilní části je společnost East Bohemian Airport, jejímž vlastníkem je statutární město Pardubice a Pardubický kraj.

Letiště Karlovy Vary je sice mezinárodní, ale kvůli kratší a užší dráze nemůže přijímat větší letadla. Do Karlových Varů létaly nebo létají spoje z Ruska, Bulharska, Izraele, Tuniska, Turecka a nejvzdálenější lokalitou je Taškent v Uzbekistánu. Na delší vzdálenosti létají větší letadla, které v Karlových Varech přistát nemohou.

Větší letadla, nové přímé spoje. Vláda chce rozšířit dráhu karlovarského letiště

Stavební povolení na dostavbu a prodloužení letištní dráhy by podle hejtmanova náměstka Martina Hurajčíka (ANO) mělo být vydáno do konce května. Náklady na stavbu se odhadují na miliardu. Kraj proto řeší financování, hledá dlouhodobě i externí zdroje. Spolupráce se státem nebo převod letiště na něj by podle Kubise mohla být cestou.

Rozšíření letištní dráhy je nezbytné i podle podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). Má podle něj pomoci rozhodování leteckých společností o zřízení přímých spojů z Baku i dalších destinací, řekl to po výjezdu s premiérem do Ázerbájdžánu minulý týden.

Právě země Blízkého a Středního východu mají Karlovy Vary jako lázeňské město v oblibě a turisté z těchto oblastí ve městě platí za klienty, kteří zůstávají delší dobu a více při pobytu také utrácejí.

