Jinak o víkendu, jinak ve všední dny, říká Babiš o hodinách pro seniory

Kabinet v pondělí možné zrušení omezení pro osoby mladší 65 let probíral, ale nakonec se rozhodl, že přístup do větších obchodů potravin a drogerií mezi 8:00 a 10:00 bude nadále možný jen pro osoby starší 65 let. Opatření z druhé poloviny března má chránit seniory jako rizikovou skupinu před nákazou covidem-19.

Babiš ve středu Blesku řekl, že zatím opatření zůstane beze změny. „Je třeba říct, že starší lidé jsou nejohroženější skupina. Je dobré, že jsme jim vyšli vstříc. Otázka je, jak dlouho to potrvá. V rámci názoru epidemiologů jsme to zatím nechali tak. Otázka je, jestli neudělat nějaký rozdíl mezi víkendem a běžným dnem,“ uvedl Babiš.

Nechtěli mě pustit, ač jsem senior

„V sobotu jsem byl nakupovat, služba mě ale nechtěla pustit. Už je mi ale 65 let, takže patřím mezi seniory,“ popsal pro médium.



Vláda na začátku nouzového stavu nákupní dobu pro seniory několikrát změnila. Nejprve od čtvrtka 19. března měli senioři vyhrazenou dobu mezi 10:00 a 12:00 v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách. Po prvním dnu účinnosti ale kabinet opatření upravil a hodiny posunul na dobu mezi 7:00 a 9:00, omezení se také přestalo týkat lékáren.

Vedle majitelů a zaměstnanců provozoven zahrnulo opatření nově držitele průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb. Necelý týden od platnosti původního opatření se pak vyhrazená doba posunula na čas od 8:00 do 10:00.

Kabinet ji navíc omezil na prodejny potravin a drogerie přes 500 metrů čtverečních. Menší prodejny musí zákazníky spadající do rizikové skupiny obsloužit přednostně.