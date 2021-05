Chuďas vystřídal boháče. Nemá nemovitosti, zdůvodnil Babiš výběr Vojtěcha

Na otázku, proč si Babiš znovu vybral Vojtěcha jako nového ministra zdravotnictví, odpověděl Babiš žertovně: „Možná proto, že nemá žádné nemovitosti a bydlí v nájmu v bytu.“ Zároveň už ho podle premiéra média „vylustrovala.“ Jako další důvod Babiš uvedl, že byl Vojtěch dosud nejúspěšnějším ministrem zdravotnictví.



Staronový ministr pochází z malé obce na Českobudějovicku. Aktuálně žije se svou manželkou Olgou.

Oproti tomu bývalý ministr resortu Petr Arenberger vlastní podle svého majetkového přiznání více než 160 nemovitostí. Včetně bytu v Praze 1, který získal za nevyjasněných okolností. Vydělával miliony korun na své nemovitosti, kterou pronajímal vinohradské nemocnici.

Arenberger je i majitelem pozemků, o kterých hovořil jako o „roztroušených kouscích políček.“ Následně se však ukázalo, že tato „políčka“ představují ornou půdu o rozloze 240 hektarů mezi Kralupami nad Vltavou a Neratovicemi.

„Většinu pozemků jsme jako rodina dostali zpět v restitucích. Tehdy jsem nevěděl, že to bude pro někoho zase problém,“ reagoval nyní již bývalý ministr na Twitteru. Nebylo to však bohatství, co mu bylo vytýkáno, nýbrž jeho špatně zanesení do majetkového přiznání.



Po „mediálním lynči“, jak kritiku ze strany novinářů sám nazval, se Arenberger nakonec rozhodl z funkce odstoupit.



Kritice kvůli střetu zájmů a netransparentnosti čelil také někdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula, který nyní působí jako poradce prezidenta republiky Miloše Zemana. Od června loňského roku, kdy raketově narostla poptávka po rouškách a respirátorech, má totiž v obchodním rejstříku jako živnostenskou činnost zapsanou mimo jiné výrobu lékařských a dentálních nástrojů a potřeb a výrobu zdravotnického materiálu.



Střet zájmů už byl Prymulovi přitom vytýkán v minulosti, když působil ve funkci ředitele fakultní nemocnice Hradec Králové. V té době měl inkasoval desítky milionů korun od společnosti Biovomed s. r. o., kterou vlastnila jeho dcera, za což byl následně odvolán.

Podle majetkového přiznání, které ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo po jeho odchodu z funkce, Prymula vlastní také byt v Praze na Malé Straně, rodinný dům se zahradou a byt v Hradci Králové a rodinný dům v obci Horní Přím. Vlastní také luxusní vozy a cenné papíry.

Ve srovnání s Prymulou a Arenbergerem je poměrně chudý bývalý ministr Jan Blatný, který bydlí v rodinném domě v Jinačovicích u Brna.