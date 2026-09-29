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„Itálii mám rád.“ Babiš přijal Meloniovou, hlavním tématem byly emisní povolenky

Lukáš Linhart
  21:36
Premiér Andrej Babiš (ANO) přijal v úterý večer na Úřadu vlády ČR italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. Politici obou zemí si vyměnili akční plán spolupráce do roku 2030 a představili společnou vizi pro úpravu emisních povolenek, se kterou chtějí na příští summit EU. „Já považuji paní Giorgiu Meloniovou za skvělého evropského lídra,“ uvedl Babiš po jednání.

„Jsem velice rád, že jsme spolu mohli mluvit o problémech Evropy,“ řekl Babiš po jednání před novináři. Kromě toho, že Meloniovou označil za skvělou evropskou lídryni, ocenil také, že přijala jeho pozvání do Prahy. „Vždycky jsem nadšený, když mluví na Evropské radě italsky. Já mám Itálii skutečně rád,“ uvedl český ministerský předseda.

Předseda vlády Andrej Babiš se v Praze setkal s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. (29. září 2026)
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) na Úřadu vlády přivítal italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. (29. října 2026)
Předseda vlády Andrej Babiš se v Praze setkal s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. (29. září 2026)
Předseda vlády Andrej Babiš se v Praze setkal s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. (29. září 2026)
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) přivítal italskou premiérku Giorgiu Meloniovou ve Strakově akademii. (29. října 2026)
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„Je pro mě skutečně velikou ctí a potěšením přivítat vás tady v Praze. Opravdu si toho cením, protože vím, jak náročný program máte,“ obrátil se Babiš dále na italskou premiérkou.

Jedním z hlavních výsledků schůzky je společný balíček návrhů na změnu evropského systému emisních povolenek. Česko a Itálie jej chtějí předložit ostatním členským státům na příštím jednání Rady Evropské unie.

Podle Meloniové nynější nastavení systému vytváří nerovnováhu a uměle zvyšuje ceny. Návrh proto počítá například s větší ochranou odvětví vystavěných mezinárodní konkurenci, změnou rozdělování emisních povolenek nebo omezením vlivu ceny uhlíku na ceny elektřiny.

Příští unijní rozpočet nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik, řekl Babiš

„Jsou to konkrétní, uskutečnitelné návrhy založené na zdravém rozumu,“ řekla italská premiérka. Česko a Itálie se podle ní pokusí pro své požadavky získat podporu dalších evropských zemí. Evropa musí zabránit dalšímu oslabování své schopnosti vyrábět a investovat, shodli se lídři obou zemí.

Babiš a Meloniová si po jednání vyměnili také takzvaný akční plán česko-italské spolupráce na období let 2026 až 2030. Plán má podle Babiše přinést společné projekty.

„Je to významný milník v našich vztazích a jasný rámec pro naši spolupráci a rozvoj,“ uvedl Babiš. Plán se kromě hospodářské spolupráce zaměřuje také na ekonomickou bezpečnosti, obranu, migraci nebo vědu a vzdělávání.

„Itálie a Česká republika si byly v posledních letech blíže než kdykoli předtím,“ řekla předsedkyně italské vlády. Vztahy obou zemí podle ní mohou nyní naplno využít svůj potenciál.

Italská premiérka Giorgia Meloniová na schůzi v Praze. Pozval ji premiér Andrej...

Významnou oblastí spolupráce podle ní má být také energetika. V jaderných technologiích mohou podle ní obě země vytvořit průmyslové a technologické partnerství. Stejně tak v obranném průmyslu a infrastruktuře.

Tématem byla také migrace. Meloniová ocenila Babišův přístup k potírání nelegální migrace. Český premiér se účastní skupiny evropských lídrů, která se před summity EU zabývá novými řešeními této otázky.

Další pozvání pro Meloniovou

Babiše i Meloniovou po jednání čekala také oficiální večeře v Kramářově vile. Tam budou podle svých slov diskutovat například o válce na Ukrajině nebo o situaci na Blízkém východě. Evropa by podle Meloniové měla při řešení mezinárodních krizí vystupovat aktivněji a sebevědoměji.

Výsledkem jednání pak je také česko-italský rok kultury v letech 2027 a 2028. Jeho součástí má být v roce 2028 výstava věnovaná Pompejím a Herculaneu. Babiš připomněl, že Česko ve stejném roce oslaví 110 let od vzniku samostatného státu. „Výstava bude konkrétním symbolem našich výborných vztahů,“ řekl premiér.

„Osmičky provázejí naši zemi celou historií, ne vždy pozitivně,“ řekl Babiš s tím, že by uvítal, kdyby při příležitosti výstavy italská premiérka do Prahy znovu přijela.

OBRAZEM: Babiš se setkal s Meloniovou v paláci Chigi. Schůzku v Římě si pochvaloval

Italská premiérka dorazil do zahrady Strakovy akademie přesně v 19 hodin. Babiš ji přivítal u brány zahrady, odkud společně za zvuku české a italské hymny zamířili k budově Úřadu vlády ČR. Meloniová se tam pozdravila také s vicepremiérkou a ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) nebo s šéfkou Úřadu vlády Tünde Barthou. Budova Strakovy akademie byla při příchodu Meloniové osvětlena v barvách italské vlajky.

Návštěva navázala na únorové setkání v Římě. Meloniová tehdy Babiše přijala v sídle italské vlády v centru Říma v paláci Chigi. Právě tam podle Babiše začala vznikat dohoda o novém akčním plánu.

Česko letos navštíví také italský prezident Sergio Mattarella, který v dubnu jednal s prezidentem Petrem Pavlem o vzájemných vztazích nebo o spolupráci EU a NATO. Meloniová v Praze byla naposledy na jaře 2023, kdy s tehdejším premiérem Petrem Fialou (ODS) řešila například obranu, energetickou bezpečnost nebo kulturu.

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