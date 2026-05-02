Pavel řekl, že Trump je odporná bytost, tak proč chce na summit? diví se Babiš

  12:21aktualizováno  12:44
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že neví, zda předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) poletí vládním speciálem do Číny. Sám premiér se nyní podle svých slov do Číny nechystá. Babiš také v pořadu řekl, že nechápe, proč prezident Petr Pavel chce vyrazit na summit NATO.
Premiér Andrej Babiš (ANO) | foto: Petr Topič, MAFRA

Babiš poukázal na to, že minulá vláda vztahy s Čínou pokazila. „Chceme pro naše firmy byznys. Nechceme jim vykládat, co mají a nemají,“ podotkl s tím, že zahraniční politiku dělá vláda.

„Máme úspěšnou zahraniční politiku,“ pokračoval Babiš s tím, že Čína s Českou republikou nechce dělat žádný byznys. To je podle premiéra škoda.

„Musíme se postarat o to, abychom měli zdroje,“ poznamenal k ropě či plynu. „Karel Havlíček dojednává plyn z USA,“ řekl premiér, který poté připomněl, že Česko má zastropovanou cenu nafty a benzinu.

Řeč poté přišla také na výdaje na obranu. „Můžu vám říct, že jsem se domluvil s panem Jakubem Landovským (bývalý velvyslanec při NATO pozn. red.), že se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO,“ oznámil Babiš.

Podle něj je Landovský člověk, který tomu rozumí. „Byl na obraně. Tím chci deklarovat, jak je to pro nás důležité,“ uvedl premiér. Podle svých slov si od toho, že Česko minimálně dvě procenta naplní. Cílem je podle premiéra naplnit víc.

„Já nevím, proč nás všichni kritizují. My začínáme. Vyjednávání je můj byznys. Já to studoval. Pokud bude příležitost a prezident Donald Trump bude mít chvilku, tak se ho zeptám. Každá země má jiné HDP,“ řekl Babiš s tím, že celá podstata je nesmyslná.

Tématem byla také cesta prezidenta Petra Pavla na summit NATO. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) nedávno oznámil, že Pavel na summit nepojede. S tím však Hrad nesouhlasí. „Pavel řekl, že Trump je odporná bytost, tak proč chce na summit?“ řekl v sobotu k rozepři Babiš.

Premiér se má přitom v příštím týdnu sejít s prezidentem. „Vláda má úplně jasnou pozici. Nechápu, proč tam pan prezident chce jet. Potom, co řekl všechno vůči Trumpovi, tak já bych tam nešel,“ poznamenal.

Babiš ohledně nedávných výroků poslance a zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy) řekl, že to řešil s Macinkou. „Já jsem nějak reagoval. Snad to pochopí, že je to ke škodě vlády. Vyslal jsem jasný signál. Doufejme, že je natolik inteligentní, že to pochopí,“ řekl k Turkovi premiér.

Turek nedávno vystoupil na setkání k výročí internetové televize XTV. „Na těch našich resortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ řekl tehdy poslanec. „Deratizování parazitů, myslím si, že nám jde poměrně dobře,“ uvedl Turek na konto úředníků.

Za výroky schytal kritiku od části veřejnosti i opozičních politiků. Tehdy ho zkritizoval i premiér. Turek se poté za slova omluvil. Motoristé si podle Babiše asi neuvědomili, že jsou již ve funkcích a neměli by komunikovat jako dříve. Koalice funguje lépe než minulá s ČSSD, doplnil v sobotu Babiš.

Ohledně rozpočtu na příští rok dodal, že by měl být zaměřený na investice. Schodek však neupřesnil. S konsolidací by podle něj vláda mohla začít v roce 2028.

Premiér již v pátek pro iDNES.cz řekl, že v neděli bude v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Téma jednání však Babiš neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé po nástupu do čela nynější české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili i o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro Ukrajinu, bránící se ruské invazi.

