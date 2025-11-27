Překvapivé načasování. A kolik lidí bude Kubu následovat? ptají se politologové

  18:53
Na odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS je překvapivé pouze načasování, míní politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Dodává, že je otázkou, zda to není příliš brzy. Podle politologa Aleše Michala ODS přichází o výraznou osobnost. Politoložka Vladimíra Dvořáková nicméně soudí, že odchod souvisí s tím, že Kuba ve straně nemá dostatečný vliv.

Odchod z ODS Kuba oznámil ve čtvrtek odpoledne, stranu opouští po 22 letech. Odůvodnil to tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Řekl, že chce založit nové hnutí, které vznikne nejprve na jihu Čech. Nevyloučil ale možnost, že později přeroste v celostátní politický subjekt.

Podle politoložky Vladimíry Dvořákové Kubovo rozhodnutí založit nové hnutí a nekandidovat na předsedu ODS vychází i z toho, že by potřebnou podporu na lednovém kongresu občanských demokratů nezískal. „Je to zkušený politik, takže předpokládám, že ví, jak by kongres dopadl. Pravděpodobně si dokázal spočítat, že by pro něj nedopadl moc příznivě,“ míní politoložka.

Předseda Asociace krajů Martin Kuba (25. května 2023)
Petr Fiala po jednání výkonné rady ODS, na níž oznámil, že už nebude kandidovat do žádné funkce. (7. října 2025)
Zleva Marek Benda, Martin Kupka, Petr Fiala, Eva Decroix a Zbyněk Stanjura po jednání výkonné rady ODS. (7. října 2025)
Martin Kuba
23 fotografií

„Také předpokládám, že má pan Kuba v ruce něco dalšího a že si spočítal, kolik poslanců ODS by bylo ochotných stranu opustit a přihlásit se k té jeho,“ dodala Dvořáková.

Školník nepovažuje oznámení jihočeského hejtmana za překvapivé. „Martin Kuba dlouhodobě kritizoval současné směřování ODS a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a díky jeho postavení v Jihočeském kraji si to ostatně i mohl dovolit, jelikož významné volební výsledky v regionu mu poskytovaly jistou autonomii,“ podotkl.

ODS se v jižních Čechách hroutí. S Kubou odcházejí prakticky všichni

Tu se Kuba podle politologa očividně rozhodl transformovat v celostátní projekt. „Překvapení je snad pouze v načasování, je otázkou, jestli to není moc brzo,“ míní Školník.

Kuba je podle politologa Michala bezpochyby výraznou postavou ODS. „Po celou dobu vlády Petra Fialy je v čele odboje, avšak bez dostatečné podpory uvnitř strany. Kdyby ji měl, nepochybuji o tom, že by zabojoval o její čelo po Petru Fialovi,“ poznamenal. Kuba patřil mezi možné adepty na předsedu ODS, ale ke své kandidatuře do čela strany se nevyjadřoval.

Jihočeský hejtman je podle Michala v kraji dlouhodobě velmi oblíbený pro své efektivní a dobře propagované vládnutí. Je podle něj otázkou, jestli bude chtít své další aktivity omezovat na Jihočeský kraj.

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

„Musíme se totiž ptát, nakolik je jeho úspěch závislý na regionálním specifiku a trochu geniu loci – dost možná značně. Celostátně by se v tuto chvíli vlamoval někam mezi ODS a Motoristy – a příliš prostoru tam nevidím,“ míní politolog. Hodně věcí bude ale podle Michala záviset na tom, jakým směrem se po lednovém kongresu vydá ODS.

Jak velké dopady bude mít Kubův odchod na ODS, bude podle Školníka záviset na tom, zda a v jakých počtech budou občanští demokraté odcházet do hnutí Kuby. „A samozřejmě jak moc relevantní bude na české politické scéně. Úspěšnost u stran vždy závisí na třech P – peníze, program, persony,“ dodal politolog.

27. listopadu 2025  6:04,  aktualizováno  19:27

Železná páteř Ruska praská, v Putinově válečné ekonomice tiká dluhová bomba

Premium
Nově postavená trať v Murmanské oblasti (15. prosince 2023)

Dluhy ve výši čtyř bilionů rublů nashromáždil největší komerční zaměstnavatel v Rusku, tedy státní dráhy. Zatímco vláda už řeší sanaci klíčového podniku, ekonomové potichu varují, že stejný problém...

27. listopadu 2025

Lidé neměli šanci utéct, jak se oheň mohl šířit tak rychle? Hongkong hledá viníky

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Mnohé rodiny obyvatel bytového komplexu v Hongkongu, který zachvátil ničivý požár, stále čekají na zprávy o svých blízcích. Úřady připustily, že oheň se šířil podezřele rychle, naznačuje to podle...

27. listopadu 2025  10:52,  aktualizováno  18:42

ODS se v jižních Čechách hroutí. S Kubou odcházejí prakticky všichni

Občanští demokraté získali v Českých Budějovicích 29,35 procenta a slavili, na...

Po oznámení jihočeského hejtmana Martina Kuby, že opouští ODS a zakládá nové hnutí, se hroutí celá struktura strany v tomto kraji. Postupně se zveřejňují další a další jména špiček ODS z krajského i...

27. listopadu 2025  18:38

Neukázal alternativu, čekalo se to, nás to nepoškodí, zní z ODS k odchodu Kuby

Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025)

Předseda ODS Petr Fiala po oznámení odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby ze strany řekl, že šlo o dlouhodobý proces. Podle dosluhujícího premiéra hejtman nevyužil toho, aby ODS ukázal dobrou...

27. listopadu 2025  18:24

Nehoda kamionu a dodávky v kopci u Rokycan zablokovala D5, dva zraněné vyprostili

Nehoda dodávky a kamionu zablokovala D5, dva lidi museli vyprostit (27....

Nehoda dodávky a kamionu zastavila dnes odpoledne provoz na dálnici D5 za Rokycany ve směru z Prahy na Plzeň. Havárie se stala kolem 16:00, v 17:35 dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic...

27. listopadu 2025  17:01,  aktualizováno  18:05

Trumpovi se vybíjí baterka, napsal deník. Laciný hadr, levicoví šílenci, zuřil prezident

Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...

Image energického, akčního prezidenta, který na rozdíl od svého předchůdce „pořád nespí“, je pro Donalda Trumpa čím dál těžší udržet. Šéf Bílého domu podle analýzy deníku The New York Times veřejně...

27. listopadu 2025  17:57

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Jihočeský hejtman a bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba oznámil, že od občanských demokratů odchází a zakládá nové hnutí. Kuba dlouhodobě kritizoval koalici SPOLU a nedávno spustil svůj...

27. listopadu 2025  17:50

Interpol vypátral Čecha, který se dva roky schovával před vězením v Kostarice

Drogový zločinec se ukrýval v Latinské Americe, skončil v českém vězení

Po zásazích v Uruguayi a Paraguayi zadrželi pracovníci Interpolu už třetího Čecha, který se před úřady snažil ukrýt v Latinské Americe. Tentokrát v Kostarice. Schovával se kvůli dosavadním odsouzením...

27. listopadu 2025  17:46

Nenecháme se vyzývat k porušení zákona, řekl Rakušan k vrácení rozpočtu

Ministr vnitra Vít Rakušan po jednání vlády na tiskové konferenci kde premiér...

Vláda se nenechá vyzývat k porušení zákona, řekl po jednání vlády vicepremiér a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Ministerstvo financí podle premiéra Petra Fialy analyzuje usnesení, jímž Sněmovna...

27. listopadu 2025  12:55,  aktualizováno  17:45

Dvě stě tun na novém mostě. Kolos mezi Žatcem a Mostem v zatěžkávací zkoušce obstál

Zatěžovací zkouška mostu v Žiželicích na Lounsku. (27. listopadu 2025)

Statickou zatěžkávací zkouškou si ve čtvrtek prošel nový most v Žiželicích, který tvoří hlavní část obchvatu na Lounsku na silnici I/27 mezi Žatcem a Mostem. Celkem na něm technici otestovali čtyři...

27. listopadu 2025  17:24

