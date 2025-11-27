Překvapivé načasování. A kolik lidí bude Kubu následovat? ptají se politologové

Odchod z ODS Kuba oznámil ve čtvrtek odpoledne, stranu opouští po 22 letech. Odůvodnil to tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Řekl, že chce založit nové hnutí, které vznikne nejprve na jihu Čech. Nevyloučil ale možnost, že později přeroste v celostátní politický subjekt.
Podle politoložky Vladimíry Dvořákové Kubovo rozhodnutí založit nové hnutí a nekandidovat na předsedu ODS vychází i z toho, že by potřebnou podporu na lednovém kongresu občanských demokratů nezískal. „Je to zkušený politik, takže předpokládám, že ví, jak by kongres dopadl. Pravděpodobně si dokázal spočítat, že by pro něj nedopadl moc příznivě,“ míní politoložka.
„Také předpokládám, že má pan Kuba v ruce něco dalšího a že si spočítal, kolik poslanců ODS by bylo ochotných stranu opustit a přihlásit se k té jeho,“ dodala Dvořáková.
Školník nepovažuje oznámení jihočeského hejtmana za překvapivé. „Martin Kuba dlouhodobě kritizoval současné směřování ODS a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a díky jeho postavení v Jihočeském kraji si to ostatně i mohl dovolit, jelikož významné volební výsledky v regionu mu poskytovaly jistou autonomii,“ podotkl.
ODS se v jižních Čechách hroutí. S Kubou odcházejí prakticky všichni
Tu se Kuba podle politologa očividně rozhodl transformovat v celostátní projekt. „Překvapení je snad pouze v načasování, je otázkou, jestli to není moc brzo,“ míní Školník.
Kuba je podle politologa Michala bezpochyby výraznou postavou ODS. „Po celou dobu vlády Petra Fialy je v čele odboje, avšak bez dostatečné podpory uvnitř strany. Kdyby ji měl, nepochybuji o tom, že by zabojoval o její čelo po Petru Fialovi,“ poznamenal. Kuba patřil mezi možné adepty na předsedu ODS, ale ke své kandidatuře do čela strany se nevyjadřoval.
Jihočeský hejtman je podle Michala v kraji dlouhodobě velmi oblíbený pro své efektivní a dobře propagované vládnutí. Je podle něj otázkou, jestli bude chtít své další aktivity omezovat na Jihočeský kraj.
Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí
„Musíme se totiž ptát, nakolik je jeho úspěch závislý na regionálním specifiku a trochu geniu loci – dost možná značně. Celostátně by se v tuto chvíli vlamoval někam mezi ODS a Motoristy – a příliš prostoru tam nevidím,“ míní politolog. Hodně věcí bude ale podle Michala záviset na tom, jakým směrem se po lednovém kongresu vydá ODS.
Jak velké dopady bude mít Kubův odchod na ODS, bude podle Školníka záviset na tom, zda a v jakých počtech budou občanští demokraté odcházet do hnutí Kuby. „A samozřejmě jak moc relevantní bude na české politické scéně. Úspěšnost u stran vždy závisí na třech P – peníze, program, persony,“ dodal politolog.