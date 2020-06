PŘEHLEDNĚ: Od 1. července bez roušek, ruší se povinné rozestupy

1 Roušky

Lidé v Česku mohou od 1. července odložit roušky také ve vnitřních prostorách nebo veřejné dopravě. Zakrývání nosu a úst kvůli koronaviru bude dál povinné jen v místech s vyšším výskytem nemoci. Zachování povinnosti by se za současné situace týkalo Prahy a Karvinska, ministerstvo chce ale ještě počkat na vývoj v dalším týdnu.

„Pokud k 1. červenci zůstane většina regionů bez nových případů, není namístě opatření prodlužovat v celé republice. Nošení roušek ve vnitřních prostorech nebo prostředcích hromadné dopravy by od tohoto data zůstalo už jen v regionech s vyšší incidencí covidu-19,“ uvedl Vojtěch.

Pro české regiony s přísnějšími opatření proti covidu-19 vznikne podobná mapa jako takzvaný semafor pro Evropu. Opatření budou vydávat krajské hygieny.

2 Problematická Praha s Karvinskem

V regionech se zhoršenou epidemiologickou situací bude povinné zakrytí nosu a úst při jízdě v taxi, na vnitřních hromadných akcích a také na venkovních hromadných akcích při vzdálenosti do 1,5 metru od jiného člověka.

Roušky se budou muset v místech se zvýšeným výskytem covidu-19 nosit také v kinech, divadlech a při jiných kulturních a sportovních akcích, ve zdravotních a sociálních zařízeních. Ochrana nosu a úst tam bude povinná pro kadeřníky a další zaměstnance péče o tělo a také pro pracovníky stravovacích služeb a jiných provozoven při kontaktu se zákazníky bližším než 1,5 metru, pokud je nebude oddělovat například bariéra z plexiskla na pultu.

3 Rozestupy

Dobrovolné by také měly být nově i rozestupy.

„Od povinnosti se přechází k dobrovolnosti také ohledně rozestupů. U restaurací, obchodních center, není podmínka, že provozovatelé musí aktivně bránit tomu, aby se lidé sdružovali v odstupech dvou metrů. Nadále se ale vyžaduje, aby je doporučovali – informační materiály, plakáty, nálepky by nadále měly zůstat,“ popsal na tiskové konferenci epidemiolog Rastislav Maďar, vedoucí Pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření při ministerstvu zdravotnictví.

„I nadále je však nezbytné myslet v místech se zvýšenou koncentrací osob na důslednou hygienu rukou a zejména dodržování bezpečných rozestupů, to však již nebude povinné, ale na úrovni doporučení,“ zdůraznil Maďar.

4 Hromadné akce

Kapacita účastníků pro konání hromadných akcí se od pondělí 22. června navyšuje z 500 na 1000 lidí. Povoleny budou od pondělí veletrhy a další hromadné akce s maximální účastí do 5000 lidí ve stejný čas, rozděleni by měli být do 5 samostatných sektorů.

Na hromadných akcích je podle Maďara nezbytné rozdělit návštěvníky do sektorů s vlastním zázemím, například toalety, občerstvení, vchod a podobně, s maximálním počtem 1000 lidí na jeden sektor. „Tyto sektory mohou být i mobilní, ale platí, že musejí být funkčně odděleny, například přenosným oplocením, umístěním v jiné části areálu, případně jinou formou. Odstup mobilních sektorů musí být nejméně čtyři metry, přičemž počet sektorů na jednom místě nesmí přesáhnout pět,“ upřesnil podmínky. Důležité je, aby se lidé v sektorech nemíchali.

Pokud bude epidemiologická situace příznivá, od prvního září bude účast až 10 000 lidí v deseti sektorech.

5 Otevírací doba

Od 1. července už můžou být restaurace a hospody v Česku otevřené i v čase od 23:00 do 6:00. Lidé také budou moci konzumovat občerstvení například v hledištích kin. Rozvolnění těchto opatření se ale ještě nebude týkat míst s vyšším výskytem onemocnění covid-19.

Za současné situace by zákaz nočního provozu stravovacích zařízení zůstal v platnosti v Praze a v okrese Karviná, kde jsou lokální ohniska nákazy.

6 Sport

Od pondělí 22. června bude moct na stadiony přijít až 5 tisíc lidí. Dosud je povolených maximálně 2 500 osob včetně aktérů zápasů.

Kapacitu sektorů tak lze zatím naplnit maximálně z jedné čtvrtiny, od 1. září by to mohl být dvojnásobek, protože už má být možné sedět vedle sebe. To má platit také i pro hokejové arény.

„Bude-li se epidemiologická situace vyvíjet dobře, od 1. 9. by se obsadila polovina stadionů, ať už hokejových, fotbalových nebo jiných, protože k přenosu kapének dochází směrem dopředu, kde člověk dýchá,“ prohlásil Maďar. Vedle sebe by tak mohli sedět i cizí lidé, řada před nimi nicméně bude volná.

7 Návštěvy hradů, koupališť a zoologických zahrad

Od 22. 6. bude také umožněno fungování dětských koutků v nákupních centrech. Koupaliště, zoologické a jiné zahrady, muzea, galerie, hrady, zámky a podobná zařízení se vrátí k běžnému provozu, ruší se tak limit deset metrů čtverečních na osobu a povinné odstupy mezi lidmi.

Změny nastávají i pro lázeňský sektor, kde se od pondělí ruší limit deseti lidí pro skupinové procedury a zároveň se rozvolňují pravidla pro společné stravování lázeňských hostů.

Změny čekají také studenty. U přijímacích zkoušek na vysoké školy budou moci za podmínky nošení roušky od 19. června sedět ve vzdálenosti bližší než 2 metry. Vojtěch také připomněl, že žáci si budou moci na konci školního roku přijít pro vysvědčení osobně.