PŘEHLEDNĚ: V bazénu i v hospodě bez roušky, přišla největší vlna uvolňování

1 Restaurace a kavárny

Ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení, která se znovu otevřou veřejnosti 25. května, bude platit povinnost nošení roušky pro personál i hosty. Lidé u stolů ji budou moci odložit v rámci konzumace jídla a pití, respektive když budou sedět. Při pohybu po restauraci, například při návštěvě toalety, ji budou muset mít nasazenou.

Restaurace, hospody, noční kluby či diskotéky budou muset být uzavřeny mezi 23:00 a 6:00. Občerstvení budou moci v této době prodávat přes výdejové okénko.

Uvnitř hospod, barů a restaurací bude platit povinnost časté dezinfekce, stejně jako na zahrádkách. U vstupu do stravovacího zařízení i na zahrádku bude muset být pro hosty dezinfekce na ruce. Před usazením nové skupiny hostů bude muset personál dezinfikovat stůl a židle. Provozovatelé musí bránit shromažďování lidí a dohlížet na dodržování povinného odstupu.

2 Hotely a penziony

Od 25. května se také otevřou hotely a penziony, venkovní kempy a další pobytová zařízení. Provozovatelé musí zajistit řádnou dezinfekci pokojů mezi jednotlivými návštěvníky. V rámci hotelových restaurací platí stejná pravidla jako u normálních restaurací.

V hotelech bude nutné dodržovat přísná bezpečnostní a hygienická pravidla. Pro hosty budou muset být k dispozici materiály s informacemi o opatřeních a požadavcích.

3 Obchodní centra

V obchodních centrech se příští pondělí otevřou znovu restaurace. Uzavřené však zůstanou dětské koutky, odpočinkové zóny a další prostory, kde by se mohli lidé shlukovat.

Provozovatelé obchodních center budou muset dohlížet na dodržování povinných rozestupů mezi lidmi a zákaz shlukování. Všichni budou muset povinně nosit roušku, s výjimkou konzumace jídla a nápojů.

Ministerstvo zdravotnictví @ZdravkoOnline 25. května nás čeká významná vlna uvolňování opatření. Zdravotnická a sociální zařízení umožní návštěvy pacientů. Otevřou se další provozovny a vnitřní prostory. Sportovních a skupinových akcí se bude moct účastnit více osob. #ChranimSebeAostatni #SpoluProtiKoronaviru https://t.co/4NWG9wvwwh oblíbit odpovědět

4 Letní tábory

Povoleny by měly být tábory do 300 lidí, při příznivém vývoji epidemiologické situace hodlá ministerstvo zdravotnictví tento počet 8. června navýšit do 500 lidí. U stanových táborů by měl být počet omezen na 100. Tábory se budou moct uskutečnit od 27. června.

O konání putovních táborů bude rozhodnuto až na základě aktuální epidemiologické situace, v současnosti je ministerstvo letos nedoporučuje. Příměstské tábory by se měly řídit obecnými opatřeními, která proti koronaviru stanovuje vláda.

Účastníci tábora by podle doporučení ministerstva měli zůstávat v areálu tábora nebo ve volné přírodě. Neměli by cestovat hromadnou dopravou, navštěvovat města, koupaliště a bazény, hrady a zámky. Omezit by se měly i návštěvy rodičů. Mimo areál tábory by děti měly nosit roušky.

Všichni budou muset odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, která nesmí být starší než jeden den. Organizátoři táborů by také po rodičích měli vyžadovat doložení lékařského posudku z letošního roku.

Tábory budou muset být dostatečně vybaveny dezinfekcí, mýdlem, tekoucí vodou a toaletním papírem. Děti musí mít k dispozici vlastní ručníky. Samostatné hygienické zázemí bude muset mít personál kuchyně a na táboře bude muset být vyhrazeno místo pro případnou izolaci dětí s podezřením na nákazu.

Po každém táboře by se měl celý jeho prostor vydezinfikovat. Mezi jednotlivými turnusy by tak měla být prodleva alespoň osmi hodin, nejlépe celého dne, doporučilo ministerstvo. Děti nebudou moct uklízet prostor tábora, pouze pokoje či stany.

5 Hrady, zámky a zoologické a botanické zahrady

Nově se také od pondělí otevřou státní hrady a zámky. Lidé budou muset nosit roušky a dodržovat rozestupy, což budou muset provozovatelé expozic kontrolovat. Lidé by si také měli dopředu koupit na internetu časové vstupenky. Obdobné podmínky budou platit pro návštěvníky a provoz zoologických a botanických zahrad, jejichž vnitřní prostory se také v pondělí otevřou návštěvníkům.

Počet návštěvníků v placených venkovních prostorech památek v jednom dni nemá přesáhnout 150 osob na hektar. Provozovatelé památek mají častěji dezinfikovat povrchy, personál musí mít zajištěnou dezinfekci i pro sebe. Provozovatelé také mají zabránit tomu, aby se lidé více shromažďovali.

Pro vnitřní expozice památek budou platit stejná omezení, jako nyní platí pro již otevřená muzea. Povinné je nošení roušek a pravidelné větrání, doporučená je ozonizace vzduchu.

6 Plavecké bazény

Na koupalištích budou lidé muset po 25. květnu nosit roušky, nutné však nebudou jen do vody, při cestě k ní nebo při pobytu na lehátku či ručníku. Povinné nošení roušek však zůstává například při cestě pro jídlo nebo na toalety. Kapacita bude omezena na deset metrů čtverečních na osobu, povinné zůstávají dvoumetrové rozestupy. Před vstupem si návštěvníci musí vydezinfikovat ruce.

Na koupaliště a do bazénu by neměl vstupovat nikdo, kdo se necítí dobře či trpí nějakým infekčním onemocněním. Povoleno bude využívat i sprchy a šatny ob jednu skříňku. Tobogany jsou povoleny, musí se ale dodržet rozestupy 1,5 metru i ve frontě. Zakázanou budou atrakce, kde vzniká aerosol, jako jsou například vodopády, divoké řeky nebo protiproudy.

Kapacita bazénů bude omezena na pět metrů čtverečních na osobu v části pro plavce a tři metry čtvereční v části pro neplavce. S výjimkou bazénů pro plavání kojenců musí být voda chlorovaná na maximální povolenou míru. Rozstupy se musí dodržovat i ve vířivkách, minimálně 1,5 metru, v sauně musí být plocha čtyři metry krychlové na jednoho návštěvníka. Zrušeny jsou saunové ceremoniály a dočasně zrušeny také ledové studny nebo krystalické ochlazení.

7 Návštěvy pacientů

Od příštího pondělí budou povoleny návštěvy v nemocnicích, domovech seniorů a dalších lůžkových zařízeních. Přijít mohou nejvýše dva dospělí, kterým se bude měřit teplota. U lidí v karanténě budou návštěvy dál zakázány.

Návštěvy musí mít roušky a dezinfikovat si ruce, budou také dotazováni na přítomnost příznaků covidu-19. Při naměřené teplotě nad 37 stupňů Celsia jim bude návštěva zakázána.

Pokud je to možné, měli by se se klienti se svými návštěvami setkávat venku nebo ve vyčleněných prostorách či na jednolůžkových pokojích. Na vícelůžkových pokojích by měla být návštěva od dalších klientů oddělena paravánem nebo podobnou zástěnou. Doporučeno je návštěvníkům poskytnout návleky na obuv a plášť, pokud je zařízení má.

8 Skupinové akce a sportovní aktivity

Hromadné akce včetně ve vnitřních prostorách budou od 25. května povoleny pro maximálně 300 osob. Pokud bude epidemiologická situace nadále příznivá, tak od 8. června se povolení rozšíří na 500 osob a od 22. června až na tisíc lidí.

Bude nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy a u vstupu do provozoven použít dezinfekci. Velké společenské nebo sportovní akce byly zakázány, protože podle epidemiologů spolu s cestováním do zahraničí představovaly největší riziko šíření nákazy mezi lidmi. Tisícové akce, jako například hudební festivaly pod širým nebem, podle dřívějších informací ministerstva v létě nebudou.

Povolenou jsou také sportovní akce do 300 osob. Lidé budou moci nově využívat i sprchy, toalety a šatny.

9 Tetování a piercing

Lidé si budou moci od 25. května znovu ve studiích nechat aplikovat piercing, tetování nebo permanentní make-up. Na službu budou moci dorazit bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti zákonného zástupce u mladistvých. Křeslo či lehátko musí personál po každém zákazníkovi dezinfikovat, provozovna má být pravidelně větrána.

U vstupu do provozovny musí být umístěna dezinfekce na ruce. Personál i zákazníci mají povinnost nošení roušky. V čekárně musí být mezi lidmi dodržovány dvoumetrové rozestupy. Pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, pracoviště musí být oddělena plentou.

10 Studenti a žáci

Příští pondělí se také do škol vrátí žáci prvních stupňů základních škol. Podle rozhodnutí ministerstva školství bude do 30. června kontaktní výuka nepovinná, nadále tak probíhá i distanční forma výuky. Žáci budou muset být rozděleni do malých školních skupin, doporučený počet je 15 žáků. V lavici by měl sedět pouze jeden žák. Je také nutní předložit čestné prohlášení o bezpříznakovosti dítěte.

11 Taxislužby

Jezdit od 25. května mohou také alternativní taxislužby. Ve vozech taxi musí být kvůli covidu-19 zajištěna dezinfekce na ruce, doporučené je instalovat přepážku mezi zákazníka a řidiče. Řidič i klient musejí používat ochranný prostředek dýchacích cest.

Po každém zákazníkovi je nutné dezinfikovat těch částí vozu, kterých se cestující dotýkal.

12 Roušky

Lidé budou moci od 25. května chodit venku bez roušky, ale budou muset udržovat odstup dva metry a víc, pokud nepůjdou společně s lidmi, s nimiž žijí ve společné domácnosti.Povinnost nosit roušku zůstává v hromadné dopravě a v uzavřených prostorách.