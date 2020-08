PŘEHLEDNĚ: Roušky se vrací do hromadné dopravy a na úřady, někde i do škol

Kde jsou povinné roušky?

Nošení roušek bude povinné od 1. září 2020 v hromadné dopravě, tedy nadále v metru (a v jeho vestibulech), a také autobusech, vlacích, taxících i v zájezdových autobusech. Ochrana úst a nosu bude v hlavním městě Praze potřeba také ve vnitřních prostorech Letiště Václava Havla a nádražních budov.

Bez roušky se neobejdete ani na úřadech a jako již dlouhodobě ve zdravotnických a sociálních zařízeních jako jsou nemocnice, polikliniky, ambulance, domovy pro seniory, lékárny.

Roušky budou povinné také v říjnu během krajských voleb ve volebních místnostech a lidé se bez nich nesmí obejít u vnitřních hromadných akcích s více než sto účastníky.

Mimořádné opatření k nošení roušek ministerstva zdravotnictví najdete zde.

Koronavirus a školy

V úterý začne ve školách v Česku nový školní rok, a to s přísnějšími hygienickými pravidly proti šíření koronaviru. Do lavic by mělo usednout 107 800 prvňáčků, celkem by do základních a středních škol mělo přijít 1,4 milionu žáků. Původně se měly začít roušky plošně nosit i ve školách.

Ne všichni učitelé a děti tak nakonec musí mít roušky ve společenských prostorech škol, jako jsou například šatny. Pokud se v některé škole nákaza objeví, nehrozí, že by se zavřela celá škola. Do karantény půjde ale jen soused žáka a ostatní, kdo byli s nakaženým v blízkém kontaktu.

Oranžová Praha K zavedení roušek do společných prostor se rozhodla většina škol Prahy 6. Roušky budou povinné například v ZŠ a MŠ Červený vrch, v ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu, v ZŠ Ruzyně, v ZŠ Marjánka, v ZŠ Norbertov nebo v ZŠ Petřiny.

Záleží na takzvaném semaforu, který hodnotí okresy podle míry rizika nákazy covidem-19 v jednotlivých okresech. Platí, že pokud by v některém byl oranžový, tedy druhý stupeň pohotovosti, roušky ve školách mohou nařídit krajští hygienici. V zoranžovělé Praze se to ale nakonec nestalo, zůstalo u doporučení. Povinnost nošení roušek by se v každém případě neměla ani při zhoršení situace vztahovat na mateřské a speciální školy.

Bez roušky

Roušky nakonec nebudou od 1. září povinné, jak krátce hrozilo, mimo jiné v obchodech, u kadeřníka, ani v restauracích a hospodách, bazénech či posilovnách. Na hromadných vnitřních akcích, jako jsou koncerty či divadelní představení, není zahalení úst a nosu povinné, pokud se nesejde více než sto lidí.

Výjimku z nošení roušek v prostorách, kde to nařízeno je, mají také děti do dvou let, nemocní lidé, kterým jejich stav nedovoluje roušku nosit. Odložit své roušky mohou také snoubenci na svatbách během obřadu. Nemusejí ji mít také klienti domovů pro seniory nebo řidiči všech veřejných dopravních prostředků, kteří nejsou v přímém kontaktu s cestujícími, například při odbavování.

Pravidla ukončení karantény

Od září se mění i podmínky ukončení karantény. Pro lidi, kteří byli v epidemiologicky významném kontaktu s nakaženým, karanténa nově skončí po deseti dnech od posledního kontaktu. Podmínkou bude, aby daný člověk nevykazoval žádné příznaky.

Karanténu budou moct po deseti dnech ale ukončit jen bezpříznakoví pacienti. Lidé s příznaky zůstanou v izolaci ještě tři až čtyři dny po jejich vymizení. Výjimkou jsou zdravotníci a pracovníci sociálních služeb či lidé se zhoršenou imunitou. Pro ty bude na konci izolace nutný negativní test.

V Evropě ji takto zkrácenou kromě nás mají ještě v Rakousku, Norsku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

Konec izolace

Nově se už od pondělí 24. srpna změnila pravidla ukončení izolace. Tou se rozumí oddělení osob, které měly pozitivní test na covid-19 a mohly by tak nakazit další.

Pro bezpříznakové pacienty nově automaticky skončí izolace deset dní od posledního pozitivního testu. Pokud pacient příznaky vykazoval, izolace skončí tři až čtyři dny po jejich posledním výskytu.

I zde platí povinnost negativního testu pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách či lidi se sníženou imunitou. Pro ty bude na konci izolace nutný negativní test.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k ukončení izolace a karantény najdete zde.

Budou hromadné akce?

Podle mimořádného opatření schváleného vládou se od úterý až do odvolání prodlužuje zákaz všech venkovních akcí přesahujících tisíc účastníků. Pravidla co do počtu účastníků zůstávají stejná, na vnitřních akcích je maximální povolený počet 500 osob.

Počet účastníků však může být vyšší, pokud je akce rozčleněná na sektory. Sektorů přitom může být maximálně pět.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k hromadným akcím naleznete zde.

Změny přicházejí také pro lidi cestující do zahraničí. A to zejména kvůli Maďarsku, které od 1. září nejméně na měsíc uzavře hranice pro cizince. Čeští občané, kteří si rezervovali pobyt v Maďarsku před tímto datem, nicméně budou smět do země vycestovat, pokud budou mít k dispozici aktuální negativní test na covid-19. Po pondělním jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem to řekl předseda české vlády Andrej Babiš.

Babiš o cestování hovořil i se slovinským premiérem Janezem Janšou. Česko je od 6. srpna na slovinském seznamu zemí, pro jejichž občany je při vstupu do země až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. „Požádal jsem ho, aby omezení vůči našim lidem bylo zrušeno. Pan premiér odpověděl, že se na to podívá a že to budou řešit,“ řekl Babiš. Karanténní opatření pro cestující z České republiky zavedla v sobotu také Velká Británie.

Mimo to se šéfové parlamentů Rakouska, Česka a Slovenska shodli, že i přes vyšší počty odhalených případů nákaz koronavirem z posledních dnů by hranice mezi jejich zeměmi měly zůstat otevřené.

Na český seznam bezpečných zemí chce být zařazen Egypt, jedna z nejoblíbenějších destinací. Jeho ministr pro památky a cestovní ruch Chálid Ananí plánuje jednat s českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Podle Ananího Egypt přijal velmi přísná bezpečnostní opatření. Mimo seznam států s nízkým rizikem zůstává z Evropy Rumunsko a Španělsko.