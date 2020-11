PŘEHLEDNĚ: Ve čtvrtek začne platit třetí stupeň PES. Jaká budou omezení

1 Hromadné akce, setkávání se, noční vycházení

Venku se bude moct začít scházet až 50 lidí místo současných šesti, končí i zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. Ve vnitřních prostorech se může sejít až 10 lidí. Povinností je však ve všech vnitřních prostorech a na vybraných veřejných místech nosit ochranu dýchacích cest.



Přechod do třetího stupně umožní i mikulášské tradice, podle ministra Blatného ale „i nebeské bytosti musí dodržovat opatření jako všichni ostatní,“ jako jsou například roušky uvnitř budov.



Konání venkovních trhů vláda podle vicepremiéra Karla Havlíčka nedoporučuje, ale také je nezakazuje. Rozhodnutí nechává na magistrátech a obecních úřadech. Pro vánoční trhy budou platit stejná pravidla jako pro farmářské trhy, tedy mezery mezi stánky čtyři metry. Na místě nebude povolena konzumace jídla a nápojů.

Ruší se také zákaz nočního vycházení, který v předchozím stupni PES platil od 23:00 do 5:00, pohybovat se lze bez omezení.

2 Svatby, pohřby, bohoslužby

Svateb a pohřbů se může účastnit maximálně 30 lidí, tedy dvojnásobný počet oproti čtvrtému stupni. Počty lidí na bohoslužbách se nebudou řídit absolutním číslem, ale kapacitou kostela. Obecně bude platit pravidlo 15 metrů čtverečních na jednoho člověka.

3 Ubytování, hotely

Pro ubytovací zařízení neplatí od čtvrtka žádná omezení. Dodržet se musí obecná opatření, jakou roušky, dezinfekce a dvoumetrové odstupy. Přerušit provoz pro rekreační účely musely od 22. října.

4 Otevírání škol

Pokračuje prezenční výuka mateřských a speciálních škol, prvního stupně základních a posledních ročníků středních škol. Nadále se podobně jako ve čtvrtém stupni rotačně (se střídáním po týdnech) učí žáci druhého stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií.

Nově na stejný systém přecházejí studenti středních a vyšších odborných škol. Pokračuje distanční výuka vysokých škol, první přecházejí na prezenční (s omezeními). Školy do třetího stupně opatření přejdou 7. prosince.



5 Sporty, fitness centra, bazény

K dosud povoleným profesionálním soutěžím se přidají také amatérské, ovšem stále bez diváků. Otevřou se vnitřní sportoviště pro individuální sporty, ovšem nejvýše do deseti lidí. Venku se dosavadní limit šesti osob zvýší, sportovat budou moci dva týmy nebo skupiny.

Ve sportovištích bude platit pravidlo jednoho klienta na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Skupinové lekce se bude moci uskutečnit do deseti lidí, respektive trenér a devět účastníků.

„Trénink bude v individuálních odstupech minimálně dva metry, samozřejmě s výjimkou vztahu klient - trenér. Je tam zákaz fyzické interakce, pokud je to možné. Skupinové lekce budou v režimu 9+1,“ řekl Havlíček.



Oproti avizovaným pravidlům, která tento týden představilo ministerstvo průmyslu a obchodu, platí povinnost roušek při cvičení.



Bazény se mohou otevřít. Uvnitř platí maximální kapacita jeden člověk na 15 metrů čtverečních, saunové ceremoniály a parní sauny jsou zakázané.

6 Muzea, galerie, zoo, knihovny, památky

Zčásti se mohou otevřít muzea a galerie, konkrétně z jedné čtvrtiny své kapacity, u hradů či zámků mohou na prohlídky nejvýše desetičlenné skupiny.

Pro divadla a kina se s přechodem na třetí stupeň protiepidemického systému nic nemění, tam by diváci mohli přijít do hlediště nebo do kinosálu až s přestupem země do druhého stupně. Divadla mohou zkoušet a svá představení přenášet.



Lubomír Zaorálek @ZaoralekL Do pásma 3 dle matice PES se posuneme od čtvrtka 3. 12. Pro kulturu to znamená otevření galerií, muzeí, knihoven a knihkupectví dle hygienických pravidel stanovených pro tuto oblast v tabulce PES viz https://t.co/IRkkm12f9Q oblíbit odpovědět

Ve třetím stupni se také mohou otevřít knihovny, které zatím mohly fungovat pouze na principu výdejního okénka. Od čtvrtka budou moci být otevřené tak, aby podobně jako v jiných provozech platilo, že jeden člověk má k dispozici 15 metrů čtverečních plochy a zákazníci budou mezi sebou dodržovat dvoumetrové rozestupy. Ve stejném režimu by se měla otevřít i knihkupectví.



Zoologické zahrady se mohou stejně jako výstavy a veletrhy otevřít. Platí povinné roušky návštěvníků po celou dobu návštěvy, je nutné dodržovat rozestupy minimálně dva metry. Může být využita nejvýše čtvrtina kapacity areálu, povoleny jsou skupinky maximálně deseti lidí.

7 Restaurace, hospody

Restaurace mohou být otevřené od 6 do 22 hodin. Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu spolu smí být nejvýše čtyři lidé. Podniky budou smět naplnit jen polovinu kapacity.



8 Maloobchod, služby

Otevřené mohou být už všechny obchody bez výjimky, ruší se zákaz prodeje v neděli a ve státní svátek. Nadále platí omezení počtu osob v obchodě (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních), nebo udržování dvoumetrových rozestupů mezi zákazníky.

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Čtvrtek 3. 12. Definitivní termín, kdy se - při dodržování odstupu 2 m a počtu 1 zákazník na 15 m2 aj. - uvolní obchod a služby. Ze 4. stupně protiepidemick. systému PES se přejde na 3. Rozhodnutí @strakovka možné na základě lepší situace s koronavirem. ℹ https://t.co/w6cWTbTmHQ oblíbit odpovědět

V obchodních centrech s rozlohou nad 5 000 metrů čtverečních zůstávají zavřené dětské koutky, v jídelních prostorech je možné fungování pouze prostřednictvím výdejních okének.



Služby mohou opět začít fungovat, ale za zvýšených hygienických opatření. V případě kadeřnictví, kosmetik nebo pedikúry a manikúry platí omezení počtu osob (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních) a povinnost dodržovat mezi zákazníky nejméně dvoumetrové rozestupy.



Vláda také rozhodla, že kadeřníkům bude stačit rouška a nebudou muset mít ochranný štít. Vyzkoušené zboží nebude muset jít na 24 hodin do karantény, jak ministři původně zvažovali.