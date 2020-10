V domácnosti s nakaženým: čeká vás dezinfikování, žehlení i likvidace odpadu

1 Kde se mám izolovat?

Pokud byla vám nebo někomu v domácnosti nařízena domácí karanténa, měli byste zůstat doma a nikam nevycházet, a to ani na nákup či k lékaři. Pokud sdílíte bydlení s dalšími členy domácnosti, je podle ministerstva zdravotnictví dobré se izolovat v samostatném pokoji s oknem, aby mohlo být zajištěné větrání.



2 Můžeme používat společné prostory?

Pokud bydlíte v domácnosti či ubytovacím zařízení se společnými prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi a vycházet jen v nezbytných případech, a to vždy s rouškou. Pokud je to možné, nevstupujte do společných místností, pokud jsou tam přítomni ostatní. Jídlo jezte ve svém pokoji.

„Roušku, respirátor či jinou ochranu dýchacích cest je nutné používat také při kontaktu s jinými členy domácnosti,“ radí ministerstvo.

Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měli byste používat zařízení jako poslední a poté ho řádně uklidit, tedy vyvětrat a vydezinfikovat.

3 Můžu například na zahradu?

Jak podotkla ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová, domácí karanténa neznamená, že by člověk nemohl vyjít ani na zahradu, nebo že se nesmí pohybovat po bytě. „Pokud je ale v blízkosti lidí, měl by používat roušku,“ dodala.

4 Jak velké rozestupy máme dodržovat?

Zamezit by se mělo všem fyzickým dotekům, v případě předávání jídla je nejlepší nechat tác za dveřmi pokoje. Ideální je minimální vzdálenost 1,5 metru od nakaženého. Zhruba do této vzdálenosti od úst kůlesají kapénky z dechu k zemi, vyplývá z pozorování.

5 Jak nakládat s předměty denní potřeby?

Náčiní, kterého se dotýkáte, by se už neměli dotýkat další lidé. Ať už jde o ručníky nebo skleničky. Tyto předměty byste měli po použití důkladně umýt mýdlem či mycím přípravkem a vodou.

Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a sušte vlastní utěrkou. Možné je použít také myčku nádobí. Používejte vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak po mytí rukou.



6 Jak prát prádlo?

Prádlo perte pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu, ideální jsou teploty nad 60 stupňů. Pokud je to možné, na nejvyšší možnou teplotu prádlo také sušte a žehlete.



Aktuální počet nakažených covid-19 v ČR

7 Jak nakládat s odpady?

Podle ministerstva životního prostředí domácnosti s pozitivně testovanými členy nebo s lidmi v karanténě odpad třídit nemají. Navíc musí i před vhozením do směsného kontejneru či popelnice řádně zajistit, aby nedošlo k potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s jejich odpadky.

Zvláštní nakládání vyžadují také jednorázové ochranné pomůcky jako jsou roušky, respirátory či rukavice. Ty patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat a pak dát do dalšího sáčku a opět zavázat. „Tím se zabezpečí náhodné rozvázání uzlu, aby byly maximálně chráněni všichni, kteří s odpadem zacházejí,“ uvádí resort.

Zároveň je důležité dodržovat hygienická pravidla i při samotném vynášení odpadků, tedy pořádně si umýt ruce nebo použít dezinfekční gel.



8 Můžu přijímat návštěvy?

Po dobu izolace ne, zejména pokud jste starší nebo chronicky nemocní. Ve skutečně nezbytném případě je třeba použít roušku a udržovat bezpečnou vzdálenost, nejprve byste to však měli probrat s lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky nebo přes sociální sítě.



9 Jak minimalizovat riziko nakažení ostatních osob?

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci covid-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky. Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Ruce si mýdlem a vodou myjte často, a to po dobu nejméně 20 vteřin. V případě potřeby používejte dezinfekci. Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.

10 Co dělat, když potřebuji k lékaři?

V případě že se zhorší váš zdravotní stav, objeví se zejména horečka, kašel nebo dušnost, kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Telefonická konzultace s lékařem je nezbytná, protože je třeba omezit kontakt s dalšími osobami ve zdravotnickém zařízení.