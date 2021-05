PŘEHLEDNĚ: Otevírají obchody, služby i druhý stupeň, venku se nadechneme

Obchody Všechny smí otevřít

Od pondělí se otevírá zbytek obchodů. Stále však platí povinnost nosit ve vnitřních prostorách respirátor a v prodejnách smí být maximálně jeden zákazník na 15 metrů čtverečních.

Služby Povolení s menšími výjimkami

Pro veřejnost se zpřístupňuje celá řada služeb. Lidé mohou od pondělí navštěvovat opravny obuvi, zlatnictví a klenotnictví, truhlářství, zastavárny opravny hudebních nástrojů, autosalony a autobazary či střelnice.

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Mimo maloobchodů se 10/5 uvolňují rovněž řemeslné služby, půjčovny, překladatelské služby, zprostředkování, provoz solárií, péče o děti, cestovní kanceláře, dražby, zastavárenská činnost, vydavatelství, kopírovací práce, provoz lanovek, tetování ad. Dnešní vláda. https://t.co/roCfJ5IOfM oblíbit odpovědět

Otevírají se také tetovací salóny, solária a provozovny tělovýchovných a sportovních služeb. Svůj provoz obnovují zastavárny, cestovní agentury, kopírovací centra. Umožňuje se provoz překladatelských, návrhářských a fotografických služeb.



Nadále však zůstávají zavřené restaurace a bary, ubytovací služby, fitness centra a bazény.

Školy Návrat zbytku ZŠ a nižších gymnázií

Od pondělí se do škol v celé republice vrací žáci 2. stupně základních škol ZŠ a nižších stupňů šestiletých a osmiletých gymnázií a konzervatoří. V prezenční výuce se budou střídat v rotačním režimu po celých třídách.

Otevírají se také střediska volného času pro děti, bez omezení začínají fungovat mateřské školy a dětské skupiny. Děti mladší osmnácti let se mohou vracet k organizovanému sportu. U zájmových kroužků se zvyšuje počet povolených osob v místě ze dvaceti na třicet.

Pro děti do 6 let vstupuje v platnost výjimka z povinnosti absolvovat povinné testy na covid-19 tam, kde je to jinak nařízeno.

Pro studenty se obnovuje klinická a praktická výuka na vysokých školách. Studenti se však budou muset pravidelně testovat a nosit ochranu úst a nosu.

Ochrana úst a nosu Konec roušek v prázdné ulici

Od pondělí mohou Češi částečně odložit roušky a respirátory. Ochranu úst a nosu je od 10. května nutné mít ve venkovních prostorách, kde nelze dodržet maximální počet dvou osob na méně než dvou metrech (například zastávky MHD). Pokud tak člověk půjde sám po ulici, respirátor či roušku nebude muset mít nasazené.

Na povinnosti nosit ochranu úst a nosu ve vnitřních prostorách se nic nemění.



Kultura a společenské akce Zatím bez divadel

Pro veřejnost se otevírají muzea, galerie, hrady a zámky. Zpřístupňují se také výstaviště a veletrhy. Návštěvníci však musí dodržovat povinné dvoumetrové rozestupy a respektovat limit 15 metrů čtverečních na jednu osobu.



Svateb a pohřbů se bude moci nově účastnit 30 lidí.

Zavřená ale nadále zůstávají například kina či divadla.

Lázně Nutný PCR test nebo očkování

Od pondělí se rozvolňují také pravidla pro pobyt v lázních. Lázeňské pobyty nově mohou absolvovat všichni občané ČR a EU a rezidenti s alespoň přechodným pobytem v Česku.



Pro podstoupení lázeňské kůry je však nutné předložit negativní PCR test, doklad o kompletním očkování nebo o prodělání covidu v posledních třech měsících.



Další rozvolnění Na řadě jsou zahrádky

V pondělí 17. května by se mohly otevřít zahrádky restaurací. Opět by mohly začít fungovat ubytovací služby. Vláda bude další opatření projednávat v týdnu, záleží na vývoji epidemie.