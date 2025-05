Čapí hnízdo rok za rokem 2008

Do orgánů Čapího hnízda přicházejí lidé, kteří budou později čelit obžalobě spolu s A. Babišem. Jsou to J. Nagyová, A. Bobeková, M. Herodes. Čapí hnízdo žádá o dotaci z EU. Dostane ji. 2011

Dotační úřad uděluje Čapímu hnízdu pokutu 3,8 milionů za to, že si nechal poslat dotaci dřív, než uhradil fakturu. Z pokuty firma nakonec zaplatí jen zlomek, 99 procent jí úřad odpustí. 2013

Auditorská firma KPMG dojde k závěru, že dotace nebyla v pořádku. 2014

Čapí hnízdo se včleňuje zpět do Babišova koncernu. V lednu je Babiš jmenován ministrem financí v Sobotkově vládě. 2015

Babiš kvůli dotaci čelí interpelacím v Poslanecké sněmovně. Začíná policejní vyšetřování. 2016

O dotaci Čapímu hnízdu se zajímá evropský vyšetřovací úřad OLAF. Babiš uvádí, že 50 milionů dá na charitu. 2017

Sněmovna vydává A. Babiše a J. Faltýnka ke stíhání. OLAF vydává závěrečnou zprávu a Česko poté vyjímá Čapí hnízdo z projektů s podporou EU. Andrej Babiš se stává premiérem. Začíná platit novela zákona o střetu zájmů, která zakazuje členům vlády vlastnit média a ucházet se o veřejné dotace. Babiš nechává Agrofert a SynBiol převést do svěřenských fondů. V té době se to týká i vydavatelského domu Mafra. 2018

Nová sněmovna vydává Babiše i Faltýnka k trestnímu stíhání. Firma (v té době už Imoba, do níž se začlenilo Čapí hnízdo) vrací dotaci. Andrej Babiš mladší promluví v médiích o tom, že ho otec dal údajně unést na Krym, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. 2019

Vyšetřování končí. Státní zástupce rozhodne o zastavení trestního stíhání. Ještě na konci roku 2019 to zvrátí nejvyšší žalobce. 2022

Případ se poprvé dostává před soud. 2023

Je vynesen první zprošťující rozsudek. Vrchní soud ho zruší. 2024

Je vynesen druhý zprošťující rozsudek. 2025

Kauzou Čapí hnízdo se po druhém odvolání začne ve veřejném jednání zabývat Vrchní soud v Praze.