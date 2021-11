STALO SE DNES: Vláda schválila nová opatření. Sousední země rovněž přitvrzují

Testovat na covid se budou muset jednou týdně zaměstnanci firem, kteří nejsou očkovaní. Dál se bude testovat i ve školách. K tomu, aby lidé mohli jít do restaurace nebo ke kadeřníkovi, nebude od 22. listopadu stačit test.

Prezident Miloš Zeman by měl zůstat v péči lékařů. České televizi to ve čtvrtek řekl šéf jeho lékařského konzilia, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Připustil možnost, že by Zeman mohl na krátkou dobu opustit nemocnici, například aby jmenoval předsedu ODS Petra Fialu premiérem. Domácí léčbu na zámku v Lánech ale nedoporučil.

Slovenská vláda ve čtvrtek schválila zpřísnění covidových opatření. Ta se od pondělí dotknou hlavně neočkovaných a těch, kteří covid neprodělali. Nově budou smět chodit jen do práce a obchodů s drogerií, základními potravinami či léky. Přísnějšímu režimu však neujdou ani očkovaní Slováci.

Rakouské spolkové země Horní Rakousy a Salcbursko zavedou lockdown pro všechny, i očkované. Oba regiony jsou nejzasaženějšími ze země. V Německu neočkovaní nebudou smět bez negativního testu na covid cestovat veřejnou dopravou a vstoupit na pracoviště, kde nelze vyloučit kontakt s ostatním, ovšem pokud to schválí Spolková rada, která nemá na optatření jednotný názor.

Pražské restaurace Field a La Degustation Bohême Bourgeoise obhájily jednu hvězdu v prestižním gastronomickém průvodci Michelin po evropských restauračních zařízeních. Zůstávají jedinými českými zástupci s hvězdami. Do michelinského výběru „dobrá kvalita za dobrou cenu“ se dostalo pět pražských restaurací, včetně Divinis Zdeňka Pohlreicha.