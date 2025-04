Viktorka se narodila předčasně císařským řezem a ihned po porodu byla převezena do brněnské nemocnice, kde strávila dva měsíce. Její maminka Marie ji mohla vidět až po několika dnech. „Byla strašně malinkatá. Ten pohled nezapomenu,“ vzpomíná. Všechny dceřiny orgány kromě plic byly na jiném místě, než by správně měly být. Všechny jsou navíc v dutině břišní. Přeházenými orgány ale problémy nekončí.

Do sbírky mohou lidé přispívat na těchto webových stránkách

Dívka se také narodila se syndromem kaudální regrese, tedy s rozsáhlou vývojovou vadou, která postihuje dolní konec páteře, pánev a nohy.

Zatímco zdravý člověk má 33 obratlů, Viktorka jich má jen devět. Její nohy jsou navíc trvale v poloze tureckého sedu. Výběžek z páteře způsobuje Viktorce velké bolesti. Zároveň je do něj zamotaná levá ledvina. Kvůli tomu ji v červnu čeká stomie, při níž lékaři dívce zavedou umělý vývod z ledviny i ze střev.

Naděje v Rakousku

Zatímco problémy s ledvinou se v Česku řešit dají, ostatní potíže jsou pro lékaře velkou neznámou. Viktorka je totiž teprve třetí případ s kaudální regresí v tuzemsku. Maminka si proto od lékařů vyslechla, že dcera bude navždy ležící a nikdy nebude sedět, lézt nebo chodit.

„Do poslední chvíle jsme nevěděli, že Viktorka má kaudální regresi,“ vzpomíná. Diagnózu nenaznačily ani testy podstoupené v těhotenství. „Mohli jsme na to být lépe připraveni. Teď je Viktorka tady a bojujeme. Ležák určitě nebude,“ říká. A první pokroky se už dostavily. Navzdory predikcím se Viktorka snaží sama lézt.

Protože si lékaři v Česku nevěděli s Viktorkou rady, vzala Marie situaci do svých rukou. „Doporučení jsme nedostali. Operaci jsem si vyhledala sama. Spojila jsem se s pár lidmi, kteří mají podobné problémy a zákrok absolvovali,“ líčí. Řešení našla ve Vídni.

Viktorce může pomoci série několika operací, které se zaměří na „narovnání“ nohou. Zákroky má podstoupit s odstupem několika měsíců, po každém z nich bude nutná pooperační péče. Čas se ale krátí. Například prodloužení Achillovy šlachy by mělo proběhnout do jednoho roku věku.

Veškerá potřebná léčba by měla probíhat v Rakousku, kde mají podle maminky s podobnými případy více zkušeností. Po operacích bude Viktorka muset nosit ortézy, které se budou přenastavovat podle dalšího vývoje.

Dívčina rodina ve veřejné sbírce vybírá celkem 2,37 milionu korun. Série operací, která zahrnuje prodloužení Achillovy šlachy a fixace obou kolen, vyjde v přepočtu na 1,15 milionu korun. Dalších bezmála 400 tisíc potřebuje rodina na ortézy s postupným přenastavením.

Sbírka má za cíl pokrýt také následné rehabilitace a ozdravné terapie či další zdravotnické pomůcky a materiál. Společnost Život dětem sbírku zveřejnila před dvěma týdny, dosud se podařilo vybrat bezmála milion korun. „Je to neskutečné. Nedá se to popsat. Tolik peněz bych v životě nedala dohromady. Proto jsem do toho šla, abych pomohla svojí holčičce,“ říká maminka.