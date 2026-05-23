České rodičky se mění. Přibývá žen ohrožených nemocí, o které se málo mluví

Těhotenství Moniky zpočátku probíhalo bez komplikací. Ve dvacátém týdnu ale lékaři odhalili preeklampsii, závažné onemocnění, které ohrožuje matku i dítě. Její syn se nakonec narodil předčasně s váhou pouhých 700 gramů. „Rozbrečela jsem se a říkala jsem, že to přece není možné, abych porodila 700gramové miminko,“ vzpomíná Monika na okamžik, kdy jí lékaři oznámili nutnost okamžitého císařského řezu.
Do té doby přitom její první těhotenství probíhalo téměř ukázkově. Zlom přišel během druhotrimestrálního screeningu, kdy lékaři zjistili, že se miminko nevyvíjí správně. Nastávající rodiče proto odeslali na specializované pracoviště, kde padla diagnóza: preeklampsie.
Jde o závažnou komplikaci těhotenství spojenou s vysokým krevním tlakem a poruchou funkce orgánů. V těžkých případech může ohrozit život matky i dítěte a často vede k předčasnému porodu.
Monika nakonec porodila ve 31. týdnu těhotenství v porodnici u Apolináře. Následovaly čtyři měsíce na neonatologii. „Nejvíc mi pomáhalo číst příběhy z Nedoklubka, protože jsem si říkala, že v tom nejsem sama,“ popisuje. Dnes má rodina dva zdravé syny. Druhé těhotenství už probíhalo pod pečlivým dohledem lékařů a skončilo porodem zdravého dítěte v termínu.
Riziko roste s věkem i obezitou
Podle odborníků podobných případů v Česku přibývá. S tím, jak se mění demografický a zdravotní profil českých matek, roste i výskyt preeklampsie.
„Preeklampsie je bez provedení screeningu na stanovení jejího rizika v prvním trimestru nečekaně se rozvíjející těhotenskou komplikací, která v České republice postihuje asi tři až pět procent všech těhotných, tedy několik tisíc žen ročně,“ vysvětluje Hana Belošovičová z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze.
Za rostoucím počtem případů stojí podle lékařů několik faktorů. Tím hlavním je, že českým ženám se rodí děti později. Průměrný věk rodiček se dnes pohybuje kolem 30,5 roku, u prvorodiček je to 29 let. U žen starších 40 let se přitom riziko preeklampsie zvyšuje až dvojnásobně.
Problematické je i to, že rodičky častěji trpí nadváhou nebo obezitou. U žen s BMI nad 30 je totiž riziko preeklampsie více než trojnásobné oproti ženám s normální hmotností. Vyšší riziko hrozí i ženám po umělém oplodnění, zejména při použití darovaných vajíček.
Onemocnění může přijít bez varování
Preeklampsie se nejčastěji rozvíjí po dvacátém týdnu těhotenství. Mezi varovné příznaky patří bolesti hlavy, vysoký tlak, otoky, poruchy vidění nebo bolesti v podžebří. Některé ženy ale dlouho žádné výrazné obtíže nemají.
Právě proto odborníci apelují na důležitost včasného screeningu v prvním trimestru. Vyšetření kombinuje odběr krve, ultrazvuk děložních cév a měření krevního tlaku. Lékaři díky němu dokážou odhalit až 90 procent žen s vysokým rizikem.
Pokud se riziko zachytí včas a žena začne preventivně užívat nízké dávky aspirinu, může se pravděpodobnost rozvoje závažné formy preeklampsie výrazně snížit. Screening ale není automatickou součástí péče na všech pracovištích.
„Ženy by se měly už při objednávání samy aktivně ptát, zda jim toto riziko bude stanoveno, a případně vyhledat pracoviště, které stanovení rizika preeklampsie v prvním trimestru zahrnuje,“ upozorňuje Belošovičová.
„Povědomí o preeklampsii i mimořádně efektivním včasném screeningu je stále nízké. Přitom předejít rozvoji preeklampsie často znamená také předejít předčasnému porodu,“ doplňuje Markéta Řehořová z pacientské organizace Nedoklubko, která spolu s odborníky apeluje na nastávající maminky, aby se o preventivní vyšetření samy aktivně zajímaly. Zvýšit informovanost je i cílem každoroční osvětové kampaně k příležitosti Světového dne preeklampsie 22. května.