Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

České rodičky se mění. Přibývá žen ohrožených nemocí, o které se málo mluví

Veronika Pitthardová
  14:36
S vyšším věkem rodiček, rostoucí obezitou i častějším umělým oplodněním přibývá v Česku žen ohrožených preeklampsií. Závažná těhotenská komplikace ročně postihne tři až pět procent nastávajících matek a často vede k předčasnému porodu. Lékaři přitom upozorňují, že riziko lze ve většině případů odhalit včas.
Těhotenství Moniky zpočátku probíhalo bez komplikací. Ve dvacátém týdnu ale...

Těhotenství Moniky zpočátku probíhalo bez komplikací. Ve dvacátém týdnu ale lékaři odhalili preeklampsii, závažné onemocnění, které ohrožuje matku i dítě. Její syn se nakonec narodil předčasně s váhou pouhých 700 gramů. (19. května 2026) | foto: archiv rodiny (se svolením)

Monika s manželem a předčasně narozeným synem. (19. května 2026)
Předčasně narozený Sam na JIP krátce po porodu. (19. května 2026)
Sam s maminkou. Právě probíhá klokánkování, stále ještě na JIP. (19. května...
Sam s rodiči v den propuštění z nemocnice. (19. května 2026)
5 fotografií

Těhotenství Moniky zpočátku probíhalo bez komplikací. Ve dvacátém týdnu ale lékaři odhalili preeklampsii, závažné onemocnění, které ohrožuje matku i dítě. Její syn se nakonec narodil předčasně s váhou pouhých 700 gramů. „Rozbrečela jsem se a říkala jsem, že to přece není možné, abych porodila 700gramové miminko,“ vzpomíná Monika na okamžik, kdy jí lékaři oznámili nutnost okamžitého císařského řezu.

Do té doby přitom její první těhotenství probíhalo téměř ukázkově. Zlom přišel během druhotrimestrálního screeningu, kdy lékaři zjistili, že se miminko nevyvíjí správně. Nastávající rodiče proto odeslali na specializované pracoviště, kde padla diagnóza: preeklampsie.

Verunka se narodila na hranici možného. Po pěti měsících si ji rodiče vzali domů

Jde o závažnou komplikaci těhotenství spojenou s vysokým krevním tlakem a poruchou funkce orgánů. V těžkých případech může ohrozit život matky i dítěte a často vede k předčasnému porodu.

Monika nakonec porodila ve 31. týdnu těhotenství v porodnici u Apolináře. Následovaly čtyři měsíce na neonatologii. „Nejvíc mi pomáhalo číst příběhy z Nedoklubka, protože jsem si říkala, že v tom nejsem sama,“ popisuje. Dnes má rodina dva zdravé syny. Druhé těhotenství už probíhalo pod pečlivým dohledem lékařů a skončilo porodem zdravého dítěte v termínu.

Riziko roste s věkem i obezitou

Podle odborníků podobných případů v Česku přibývá. S tím, jak se mění demografický a zdravotní profil českých matek, roste i výskyt preeklampsie.

„Preeklampsie je bez provedení screeningu na stanovení jejího rizika v prvním trimestru nečekaně se rozvíjející těhotenskou komplikací, která v České republice postihuje asi tři až pět procent všech těhotných, tedy několik tisíc žen ročně,“ vysvětluje Hana Belošovičová z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Seznamte se s Paulem, simulátorem nedonošeného dítěte. Má 3D hrtan a dýchá

Za rostoucím počtem případů stojí podle lékařů několik faktorů. Tím hlavním je, že českým ženám se rodí děti později. Průměrný věk rodiček se dnes pohybuje kolem 30,5 roku, u prvorodiček je to 29 let. U žen starších 40 let se přitom riziko preeklampsie zvyšuje až dvojnásobně.

Problematické je i to, že rodičky častěji trpí nadváhou nebo obezitou. U žen s BMI nad 30 je totiž riziko preeklampsie více než trojnásobné oproti ženám s normální hmotností. Vyšší riziko hrozí i ženám po umělém oplodnění, zejména při použití darovaných vajíček.

Onemocnění může přijít bez varování

Preeklampsie se nejčastěji rozvíjí po dvacátém týdnu těhotenství. Mezi varovné příznaky patří bolesti hlavy, vysoký tlak, otoky, poruchy vidění nebo bolesti v podžebří. Některé ženy ale dlouho žádné výrazné obtíže nemají.

Právě proto odborníci apelují na důležitost včasného screeningu v prvním trimestru. Vyšetření kombinuje odběr krve, ultrazvuk děložních cév a měření krevního tlaku. Lékaři díky němu dokážou odhalit až 90 procent žen s vysokým rizikem.

Pokud se riziko zachytí včas a žena začne preventivně užívat nízké dávky aspirinu, může se pravděpodobnost rozvoje závažné formy preeklampsie výrazně snížit. Screening ale není automatickou součástí péče na všech pracovištích.

Projekt jsem nemohla nechat padnout, vzpomíná ředitelka Nedoklubka

„Ženy by se měly už při objednávání samy aktivně ptát, zda jim toto riziko bude stanoveno, a případně vyhledat pracoviště, které stanovení rizika preeklampsie v prvním trimestru zahrnuje,“ upozorňuje Belošovičová.

„Povědomí o preeklampsii i mimořádně efektivním včasném screeningu je stále nízké. Přitom předejít rozvoji preeklampsie často znamená také předejít předčasnému porodu,“ doplňuje Markéta Řehořová z pacientské organizace Nedoklubko, která spolu s odborníky apeluje na nastávající maminky, aby se o preventivní vyšetření samy aktivně zajímaly. Zvýšit informovanost je i cílem každoroční osvětové kampaně k příležitosti Světového dne preeklampsie 22. května.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

České rodičky se mění. Přibývá žen ohrožených nemocí, o které se málo mluví

Těhotenství Moniky zpočátku probíhalo bez komplikací. Ve dvacátém týdnu ale...

S vyšším věkem rodiček, rostoucí obezitou i častějším umělým oplodněním přibývá v Česku žen ohrožených preeklampsií. Závažná těhotenská komplikace ročně postihne tři až pět procent nastávajících...

23. května 2026  14:36

Lidé si pochodem připomínají vyhnání Němců. Znavené účastníky sbírá autobus

Několik stovek lidí se vydalo na pouť z Pohořelic do Brna, aby uctili památku...

Stovky lidí se sešly v Pohořelicích odkud se dnes vydaly na třicetikilometrový pochod do Brna. Po pietním aktu, kterého se zúčastnili i představitelé sudetoněmeckého krajanského sdružení nebo německý...

23. května 2026  6:55,  aktualizováno  14:15

V Uruguayi provedli vůbec první eutanazii, podstoupila ji žena s rakovinou

Zastánci eutanazie sledují debatu v uruguayském parlamentu, který se zabýval...

V pátek v Uruguayi po podstoupení eutanazie zemřela pacientka s rakovinou. Jde o první případ v Urugayi, která se loni stala první latinskoamerickou zemí, jež přijala zákon povolující pomoc při...

23. května 2026  14:01

Terorista plánoval útok na dceru Trumpa Ivanku. Chtěl se mstít

Ivanka Trumpová s otcem Donaldem Trumpem v Oválné pracovně. (24.4. 2017)

Terorista, který plánoval nejméně 18 útoků v Evropě a v Kanadě, včetně uskutečněného zápalného útoku na banku v Amsterdamu a bodnutí dvou židovských mužů v Londýně, plánoval také atentát na Ivanku...

23. května 2026  13:47

Noví strážci polského nebe. Na základně Lask přistály první z objednaných stíhaček F-35

Přílet prvních letounů F-35 Husarz na polskou základnu Lask

V Polsku přistály první tři nové letouny F-35 „Husarz“, které si země objednala. „Noví strážci polského nebe,“ komentoval přílet polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Polsko je tak sedmou...

23. května 2026  13:40

NATO by mělo tvrději reagovat na provokace Ruska. I sestřelit jeho letadla, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, aby zkoušelo odhodlání NATO, uvedl podle britského listu The...

23. května 2026  11:45,  aktualizováno  13:27

Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. U soudu vypovídal

Pardubice

Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let ve vězení.

23. května 2026  12:17,  aktualizováno  12:48

Nejsem politik, odmítl Landovský teorie, že by měl nahradit ministra Zůnu

Jakub Landovský před jednáním vlády (11. květen 2026)

Spekulace, že by mohl nově jmenovaný vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v budoucnu ve funkci nahradit ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD), jsou podle Landovského mylné....

23. května 2026  12:33,  aktualizováno  12:35

Přijela jsem zavzpomínat, ne dělat Posseltovi komparz, říká Němka v Brně

Premium
Němka Anna Marie přijela do Brna z Bádenska-Württemberska. Chce se zúčastnit...

Předci Anny Marie žili před druhou světovou válkou u Znojma, měla i spoustu známých v Brně. Její rodinu ale z jihomoravské metropole na základě Benešových dekretů Češi vyhnali. Teď přijela...

23. května 2026  12:30

Na hlavním železničním koridoru u Ostravy vykolejily dva nákladní vagony, zastavily provoz

Na železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je od dopoledne zastaven...

Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagony nákladního vlaku. Událost se obešla bez zranění,...

23. května 2026  11:05,  aktualizováno  12:29

Vraťte se do Sýrie a dostanete 200 tisíc, plánuje Německo nabídnout uprchlíkům

Ahmad Šabu žije nyní s rodinou v Německu, kam utekli ze Sýrie. (5. července...

Německá spolková vláda podle zdroje magazínu Focus zvažuje navýšit příspěvek pro nový začátek v Sýrii z dosavadního tisíce eur na osm tisíc. Podle zdroje tak plánuje učinit plošně, neboť stávající...

23. května 2026

Japonci nasadili na medvědy démonické robovlky, firma nestíhá vyrábět

V Japonsku roste zájem o robotické vlky proti medvědům.

Japonští farmáři si oblíbili hrozivé robotické „vlky“, jejichž cílem je odehnat rostoucí populaci agresivních medvědů. Společnost Ohta Seiki nestíhá na poptávku po takzvaném „Monstrózním vlkovi“...

23. května 2026  11:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.