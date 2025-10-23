Poslední průzkumy agentur Median, Kantar, Ipsos, STEM nebo třeba NMS před říjnovými sněmovními volbami nepřisuzovaly hnutí ANO více než 33 procent hlasů. Naopak SPD všechny agentury odhadovaly na deset a více procent. Podle průzkumů se mohlo do Sněmovny dostat i hnutí Stačilo!.
Výsledky voleb ale vypadaly jinak. ANO získalo nejvyšší počet hlasů v historii Česka (1,9 milionu) a podíl 34,5 procenta, SPD s bídou osm procent a Stačilo! nepřekročilo minimální hranici pěti procent.
Základním vysvětlením tohoto rozdílu je, že předvolební průzkumy sledují náladu ve společnosti v den, kdy se tazatelé lidí s volebním právem ptají. Nejde o předpovědi, ale o momentální zachycení reality.
|
Jak vážně vnímat předvolební průzkumy? Od reality se často liší, význam však mají
Podle analytika agentury STEM Kratochvíla lze nepřesné odhady vysvětlit jednoduše tím, že příliš mnoho lidí se pro konkrétní stranu rozhoduje na poslední chvíli – tedy ve dnech, kdy už se průzkumy ze zákona publikovat nemohou.
Nerozhodnost jako nový normál
„Nerozhodnost voličů je nový normál. Čtvrtina z těch, kteří nakonec k volbám dorazili, se o své účasti rozhodla až v posledním týdnu před volbami. Třetina v měsíci před volbami, tedy v září,“ vypočítává Kratochvíl s odkazem na povolební průzkum STEMu, který výsledky voleb reflektoval s lidmi, jež odpovídali i v jejich předvolebních šetřeních.
Podle Kratochvíla, který výsledky prezentoval na diskuzním panelu Masarykovy univerzity v Brně, k tomu přispěla velká mobilizace voličů v posledních dnech. Tu podle něj s přehledem zvládlo hnutí ANO.
|
Babiš vysál protestní strany a mobilizoval voliče v chudších regionech, ukazují data
„Hnutí ANO se v posledních deseti dnech před volbami podařilo odčerpat hlasy jiným stranám. Typicky sociální demokracii (letos kandidující pod hnutím Stačilo!, pozn. red.). Hned čtvrtina podporovatelů SPD také přešla k ANO. Významná byla i mobilizace nevoličů. Z těch, kteří v posledních volbách k urnám nepřišli, nakonec pro ANO hlasovalo deset procent,“ poukazuje analytik.
Největší nerozhodnost u Motoristů
Pro analytiky a výzkumníky jsou právě nerozhodnutí voliči, které se jakémukoli hnutí podaří získat na svou stranu, problém. Stále méně stran má stálé loajální jádro podporovatelů. A o to hůře se možné výsledky predikují – či přesněji přibližují odhodlání lidí před volbami. Podle Kratochvíla je přitom základní princip jasný: člověk si vybere určité politické spektrum či blok stran a koalic, typicky tří, a mezi nimi se pak rozhoduje na poslední chvíli.
|
K volbám přišlo mnohem více voličů než minule. Na rekordy z 90. let to však nestačilo
Podle dat agentury STEM nejvíce vyčnívají čísla Motoristů. Tato strana neměla místo ve Sněmovně jisté až do samého konce. „Nejen jestli jejich voliči k volbám přijdou – Motoristé cílili především na lidi, kteří k volbám moc nechodí a o politiku se příliš nezajímají –, ale také jestli je opravdu budou volit. Pro Motoristy se měsíc před volbami rozhodla polovina jejich voličů, třetina až v týdnu před volbami. To je pro nás téměř loterie,“ přiznává Kratochvíl.
V přepočtu na zisky se pak ukazuje, že u Motoristů se hrálo o hlasy i přímo ve volební dny. Zhruba třetina jejich voličů se pro ně rozhodla až ve volební místnosti. „Konkrétně to bylo 1,8 procentního bodu z těch 6,8 procenta, která nakonec Motoristé získali. I velký výsledek hnutí ANO těží z voličů rozhodujících se na poslední chvíli. Nejistota je obrovská – mohl k tomu přispět nejen výkon ve finiši kampaně, ale i výkony lídrů v debatách,“ hodnotí Kratochvíl.
Efekt nováčka
V předvolebních modelech analytici také počítají s historickou zkušeností, tedy s tím, jak se voliči dané strany rozhodovali v minulosti, zda své předvolební postoje u uren skutečně dodrželi, nebo kam se jejich hlasy mohly přelévat. Problém pak mohou mít modely v případě, že se v soutěži objeví nové uskupení.
|
Tak jsme třetí, no a co?! Turek Přísaze a Motoristům přinesl dva mandáty
V minulosti to podle Kratochvíla bylo patrné, když vzniklo hnutí ANO – to tehdy získalo výrazně více, než se očekávalo. V letošním roce se efekt nováčka mohl projevit u Motoristů. „U této strany bylo ale nejmarkantnější překvapení u jejich prvních voleb, tedy voleb do Evropského parlamentu. Otázkou je, nakolik jdou odchylky za námi jako agenturami a nakolik za voliči, kteří se také rozhodují bez většího historického kontextu,“ dodává Kratochvíl.
Po každých volbách se výpočetní modely upravují a takzvaně kalibrují – zpřesňují. Každé volby tak přidávají nové prvky, se kterými se v následujícím předvolebním období počítá.