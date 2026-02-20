Vláda představí hospodářskou koncepci. Chce i výkup akcii malých akcionářů ČEZ

„Jde v tuto chvíli o detailní soubor opatření, strategických opatření, která jsou absolutním základem pro dosažení kýženého hospodářského růstu. Rád bych připomněl, že jsme na něm pracovali po dobu dvou a půl let,“ řekl vicepremiér a první místopředseda ANO Havlíček po jednání vlády, která dokument tento týden schválila.
Úkolem vlády je podle něj připravit předvídatelné prostředí pro privátní sektor, zaměstnavatele, zaměstnance a živnostníky.
Hospodářská koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0 se zaměřuje na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení či dopravu.
V energetice například vláda počítá s výkupem akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ, investicemi do jádra i plynu a cílem je snížení cen energií.
Ve vzdělávání chce klást důraz na rozvoj oborů korespondujících s poptávkou na trhu práce či na internacionalizaci vysokých škol a změnu systému jejich řízení. K podpoře výstavby a bydlení strategie zmiňuje změny stavebního zákona či reformu nájemního trhu.
V dopravě vláda připravila plán na dokončení dálniční sítě, modernizaci koridorových tratích či zahájení výstavby vysokorychlostních tratí.
Prezentace dokumentu se vedle premiéra Babiše a vicepremiéra Havlíčka zúčastní i další dvě ministryně za hnutí ANO – šéfka resortu financí Alena Schillerová a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová – a spolu s nimi také ministr dopravy Ivan Bednárik, který je ve vládě za hnutí SPD.