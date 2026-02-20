Vláda představí hospodářskou koncepci. Chce i výkup akcii malých akcionářů ČEZ

Autor:
  5:18
Hospodářskou koncepci nové vlády Česko: Země pro budoucnost 2.0 představí detailně členové kabinetu předsedy ANO Andreje Babiše. „Východiskem se stává to, že tahounem hospodářství bude privátní sektor, nikoliv tedy stát,“ říká první místopředseda vlády Karel Havlíček, podle nějž jde o klíčový dokument, vlastně jakýsi jízdní řád rozhodujících ekonomických kroků Babišovy vlády.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády. (16. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zleva ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a premiér Andrej Babiš...
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a ministr práce Aleš Juchelka...
Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů. Na snímku ministr průmyslu Karel...
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Andrej Babiš a Karel Havlíček...
7 fotografií

„Jde v tuto chvíli o detailní soubor opatření, strategických opatření, která jsou absolutním základem pro dosažení kýženého hospodářského růstu. Rád bych připomněl, že jsme na něm pracovali po dobu dvou a půl let,“ řekl vicepremiér a první místopředseda ANO Havlíček po jednání vlády, která dokument tento týden schválila.

Úkolem vlády je podle něj připravit předvídatelné prostředí pro privátní sektor, zaměstnavatele, zaměstnance a živnostníky.

Hospodářská koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0 se zaměřuje na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení či dopravu.

V energetice například vláda počítá s výkupem akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ, investicemi do jádra i plynu a cílem je snížení cen energií.

Ve vzdělávání chce klást důraz na rozvoj oborů korespondujících s poptávkou na trhu práce či na internacionalizaci vysokých škol a změnu systému jejich řízení. K podpoře výstavby a bydlení strategie zmiňuje změny stavebního zákona či reformu nájemního trhu.

V dopravě vláda připravila plán na dokončení dálniční sítě, modernizaci koridorových tratích či zahájení výstavby vysokorychlostních tratí.

Prezentace dokumentu se vedle premiéra Babiše a vicepremiéra Havlíčka zúčastní i další dvě ministryně za hnutí ANO – šéfka resortu financí Alena Schillerová a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová – a spolu s nimi také ministr dopravy Ivan Bednárik, který je ve vládě za hnutí SPD.

Vstoupit do diskuse

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Vláda představí hospodářskou koncepci. Chce i výkup akcii malých akcionářů ČEZ

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Hospodářskou koncepci nové vlády Česko: Země pro budoucnost 2.0 představí detailně členové kabinetu předsedy ANO Andreje Babiše. „Východiskem se stává to, že tahounem hospodářství bude privátní...

20. února 2026  5:18

Ve spravedlnost už nevěřím. Soud je jen divadlo, říká osm let od vraždy Kušnírová

Premium
Zlatica Kušnírová, matka zavražděné snoubenky investigativního novináře Jána...

Matka zastřelené Martiny Kušnírové osm let od vraždy novináře Jána Kuciaka a své dcery už nevěří ve spravedlnost. Roky má jeden cíl: vědět, kdo objednal vraždu novináře Kuciaka, při které vrah...

20. února 2026

Wall Street štědře vyplatil šéfy, mají stamilionové odměny jako před finanční krizí

Wall Street, New York

Americké banky na Wall Street vyplatily svým generálním ředitelům odměny přesahující 830 milionů korun. Celkové částky překonaly maxima z let ještě před finanční krizí v roce 2008 i z pandemického...

20. února 2026

Američanům už jako spojencům nikdo nevěří, říká britský analytik Clarke

Premium
Bezpečnostní expert Michael Clarke na snímku z roku 2014.

Evropa se ocitla v nejzávažnější bezpečnostní situaci od konce studené války. Ohrožuje ji Rusko. Podle britského analytika Michaela Clarka nemusí zaútočit na NATO tradičním způsobem. Popisuje jak...

20. února 2026

Čtvrtina hlášení o týrání je na špatně uvázané psy, hlásí veterináři. Nově platí zákaz

Premium
ilustrační snímek

Státní veterináři každoročně řeší přibývající počet hlášení od veřejnosti, kterými lidé upozorňují na možné problémy s chovem zvířat. Nyní jim ještě přibylo práce, od začátku roku totiž kontrolují i...

20. února 2026

Argentinské odbory vzdorují Mileiovým reformám. Vyhlásily generální stávku

Uzavření cukrovaru ve španělském městě La Ba&#241;eza vzbudilo protesty. (6....

Argentinské odborové centrály ve čtvrtek vyhlásily generální stávku proti změně zákoníku práce, kterou prosazuje prezident Javier Milei. Protest ochromil například veřejnou dopravu v hlavním městě...

19. února 2026  22:24

Ať si každý hledí svého, vzkázal Macron k reakci Meloniové na zabití nacionalisty

Francouzský prezident Emmanuel Macron na zasedání Světového ekonomického fóra...

Francouzský prezident Emmanuel Macron vzkázal italské premiérce Giorgii Meloniové, ať si hledí svého poté, co pravicová politička komentovala zabití mladého nacionalistického aktivisty v Lyonu....

19. února 2026  20:01,  aktualizováno  22:14

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

19. února 2026  11:14,  aktualizováno  21:30

Kdo vytvořil nejlepší komiks? Ceny Muriel po deseti letech opět ovládl Oscar Ed

Grafika komiksových cen Muriel za rok 2025

Devatenáctý ročník komiksových cen Muriel zná své vítěze. V pražském kině Atlas si své ocenění ve čtvrtek převzali tvůrci v celkem osmi soutěžních kategoriích. Slavnostním večerem provázel moderátor...

19. února 2026  21:30

Brusel uložil jedné z nejvýznamnějších amerických bank rekordní pokutu

ilustrační snímek

Evropská centrální banka (ECB) udělila americké bance J. P. Morgan pokutu 12,18 milionu eur (295,3 milionu Kč) kvůli nesprávnému vykazování rizik a kapitálových požadavků v letech 2019 až 2024.

19. února 2026  20:11,  aktualizováno  21:12

Znalci a právníci za miliony. Kolik resort spravedlnosti platil v bitcoinové kauze

Eva Decroix

Asi 7,3 milionu korun loni zaplatilo ministerstvo spravedlnosti právníkům a jiným expertům za rady v bitcoinové kauze. Vyplývá to ze seznamu plateb za poradenské služby na webu úřadu. Nejdražší ze...

19. února 2026  19:46,  aktualizováno  20:34

Trump našel spojence proti Britům. Na klíčových ostrovech se vylodili domorodci

Premium
Misley Mandarin, jenž se označuje za premiéra čagoské exilové vlády, na...

Čtveřice původních obyvatel Čagoských ostrovů připlula na toto souostroví, aby zde založila trvalé osídlení a bránila plánům Londýna předat území Mauriciu. Britské úřady jejich misi označily za...

19. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.