Nouzový stav se protáhne přes listopad. Piráti i TOP 09 souhlasí s Hamáčkem

11:37

Nedokážu si představit, že bychom to zvládli za čtrnáct dnů, říká ministr vnitra Jan Hamáček. Podle něj je vize ukončení nouzového stavu do dvou týdnů představa z říše snů a myslí si, že vláda bude muset opatření i stav prodlužovat. To, že je koronavirová situace vážná a že se nouzový stav protáhne, už připouští i část opozice.