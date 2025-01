Čtvrtina Čechů si dává předsevzetí. Většina je vzdá do poloviny ledna

„Když jsem pracovala ve velkých jógových studiích, vnímala jsem se začátkem nového roku nárůst klientů, u kterých jsem měla pocit, že přišli právě proto, že si dali novoroční předsevzetí. Poté, co jsem odešla do menších studií, už jsem to nevnímala tak intenzivně. Ne že by se to nedělo, dělo, ale jen v menší míře,“ popisuje jógy Eva Oniščenko.

Dodává, že je to samozřejmě pokaždé jiné. „Někteří odpadli první či druhý týden. Jiní o trochu později. Znám ale i takové, kteří si jógu zamilovali na celý život. Pravdou ale je, že novoroční předsevzetí dlouho nevydrží,“ říká Oniščenko.

To potvrzuje i psycholog Petr Hošek. „Nejsem úplně příznivcem předsevzetí i kvůli tomu, že už vlastně mají svůj trochu zapeklitý příběh. Nedávno jsem slyšel, že se lidem, kteří novoroční předsevzetí poruší už první měsíc, dokonce říká ‚ledňáčci‘. Novoroční předsevzetí tedy znamená vstoupit do příběhu, který je stokrát obehraný. Myslím, že je skvělé pokoušet se dělat změny a zkoušet nové věci, ale nevím, jestli bych tak činil zrovna na Silvestra,“ říká.

Symbolický začátek

První leden je takovým symbolickým začátkem. S vidinou toho, že zlepšíme oblast života, která nám nevyhovuje, si často dáváme nereálné cíle. Ne každý totiž dokáže ze dne na den zapracovat změnu životního stylu do svého života. A tak motivace mizí, dodržet předsevzetí je čím dál tím náročnější, ke slovu se hlásí frustrace a po ní přichází rozčarování.

Podle průzkumu agentury Konektor, provedeného prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos, si na začátku roku pravidelně dává předsevzetí téměř třetina Čechů. Každý čtvrtý Čech si tedy plánuje dát na příští rok závazek, že svůj život vylepší.

Udržet si motivaci po celý rok ale rozhodně není snadné. Z průzkumu vyplynulo, že téměř tři čtvrtiny (71 %) lidí z těch, kteří si dávají předsevzetí, přiznávají, že svá předsevzetí plní jen částečně, zatímco plného úspěchu dosáhne jen 12 %.

Hlavní překážkou je nedostatek motivace, který trápí 60 % těch, jež přiznávají, že se jim předsevzetí nedaří plnit. Další časté problémy zahrnují špatně nastavený plán, po něm přichází na řadu nedostatek času, dále pak finanční náklady nebo nedostatek podpory od blízkých.

Ze zlozvyku nový zvyk

Kouření je jedním z nejčastějších zlozvyků, kterého se lidé chtějí zbavit. V minulosti si dal předsevzetí přestat kouřit každý třetí dotázaný. Z těch, kteří se o to pokusili, byla téměř polovina úspěšná. Většina z nich (70 %) zvládla odvykání silou vlastní vůle, 14 % muselo vyhledat odbornou pomoc a 16 % přešlo na bezdýmné alternativy.

Jak dlouho vám vydrží novoroční předsevzetí? celkem hlasů: 10 Žádné si nedávám 60 %(6 hlasů) Opouštím ho ještě v lednu 0 %(0 hlasy) Vydržím to nejdéle tři měsíce 0 %(0 hlasy) Opustím ho po více než třech měsících 10 %(1 hlas) Zvládám ho splnit 30 %(3 hlasy)

„Samozřejmě u odvykání zlozvykům velmi dobře funguje říct si o podporu. Mám kamaráda, který přestal kouřit tak, že prohlásil, že kdokoliv ho uvidí kouřit, tak mu zaplatí tisícovku. Nevím, jestli je to dobrý tip, ale on to tímhle způsobem doopravdy zvládl,“ popisuje psycholog Hošek

„Patřím k lidem, kteří si dají v průměru jednu cigaretu denně, což mám spojené s nějakým rituálem na terase nebo na zahradě. Jsou však lidé, co kouření omezit nedokážou. Jedinou cestou pak je hledat své vlastní řešení. Každému může fungovat něco jiného – někdo vyhledá odbornou pomoc, někomu pomůžou náhražky, někdo přejde na méně škodlivé alternativy,“ vyjmenoval.

Novoroční předsevzetí mohou být silnou motivací k pozitivním změnám. Ať už se jedná o zlepšení zdraví, financí nebo ukončení kouření, klíčem k úspěchu je dobře promyšlený plán, reálné cíle a dostatečná podpora. Pro kuřáky, kteří chtějí změnit svůj život, mohou být bezdýmné alternativy užitečným prvním krokem.

Podle Hoška je důležité začít s malými cíli. „Důvod, proč všichni v lednu běhají ve Stromovce a v půli února už tam nevidíte ani nohu, spočívá v tom, že si lidi představují, jak hned uběhnou pět kilometrů. To mi připadá stejné, jako kdybyste nikdy nejedl jablka a rozhodl se, že jich napoprvé sníte pět kilo. Obávám se, že po této zkušenosti nebudete chtít další rok vidět ani jablečný závin. Další tip – a dobře si uvědomuji, že se to snadno řekne, ale hůř udělá - je začít mít svůj nový zvyk rád, případně si na něm něco konkrétního oblíbit,“ doporučuje odborník.

A když selžeme? „Nejdůležitější je si umět odpustit,“ říká na závěr Hošek.