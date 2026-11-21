Svobodní se po loňských sněmovních volbách dostali do dolní komory na kandidátce SPD spolu s Trikolorou a PRO. Dvaatřicetiletý Vondráček je jediným poslancem Svobodných potom, co v březnu rezignovala ekonomka Markéta Šichtařová. Svůj krok tehdy zdůvodnila nesouhlasem s projednáváním návrhu zákona o digitální ekonomice. Kritici se obávají možné cenzury. Vondráček je ve Sněmovně místopředsedou ústavně-právního a evropského výboru a vede ústavní komisi.
|
Studenti u Hlávkovy koleje tepali politiky. Zneužili pietu, čílí se Vondráček
„Jako jediný poslanec Svobodných v celé vládní většině stojím před nelehkým, ale o to důležitějším úkolem. V koaličních kompromisech se naše programové priority neprosazují samy od sebe, ale právě proto musí být ve Sněmovně i u koaličního stolu slyšet autentický pravicový hlas, který brání volný trh, štíhlý a suverénní stát a svobodu jednotlivce před další regulací a daněmi,“ sdělil Vondráček.
|
Poslanec Vondráček nahněval německou nadaci. Lži, pomluvy, reaguje na jeho dopis
Ve Sněmovně i v koalici chce strana podle tiskové zprávy vystupovat proti unijním emisním povolenkám, zákazu spalovacích motorů a dalším regulacím. „Svobodní podporují volný obchod a dobrovolnou spolupráci evropských zemí namísto přenášení dalších pravomocí na orgány Evropské unie,“ uvedli.
Hodlají také podle tiskové zprávy hájit pluralitu názorů a právo na pokojné shromažďování a podporovat prvky přímé demokracie včetně zákona o celostátním referendu. Svobodní se chtějí také zasazovat o snižování provozních výdajů státu, snižování byrokracie a o nezvyšování daňové zátěže.
|
Člen AfD i odsouzený politik. Svobodní pozvali do Prahy zástupce krajní pravice
Letos skončilo volební období jedinému senátorovi nominovanému Svobodnými, Jaroslavu Chalupskému. Mandát v senátních volbách neobhájil, kandidoval za své hnutí Srdcem a Rozumem. Senátorem s podporou Svobodných je Zdeněk Hraba, kterého ve volbách před dvěma lety nominovala ODS.