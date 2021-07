Šance, která se nesmí promarnit, říkají politici k českému předsednictví

Do podoby našeho druhého předsednictví promluví podzimní sněmovní volby. Z nich totiž muže vzejít nová vláda s novým premiérem v čele, který bude reprezentovat Unii navenek. Předsednická země určí před začátkem předsednictví své priority, které předloží Radě a Evropskému parlamentu.

A o jakých prioritách přemýšlí jednotlivé parlamentní strany, které se na podzim budou znovu ucházet o vládní křesla a post premiéra? Redakce iDNES.cz oslovila všech devět stran, které jsou zastoupené v Poslanecké sněmovně. Do zadaného termínu odpovědělo sedm z nich, zbytek na dotazy nereagoval.

„Předsednictví je unikátní příležitost, která přichází jednou za 14 let a umožňuje nastolovat celoevropská témata a výrazně prosazovat naše zájmy v EU. Zároveň se jedná o vizitku každého z členských států,“ shrnul význam předsednictví místopředseda STANu Radim Sršeň.

„Pevně doufám, že druhou příležitost již zvládneme o mnoho lépe a ukážeme, co země Jiřího z Poděbrad, otce evropské myšlenky, dokáže,“ poznamenal.

„Předsednictví je velká zodpovědnost i příležitost, aby byl český hlas v Evropě slyšet a unijní pravidla reflektovala český pohled. Jde i podle odborníků o obrovskou šanci pro obnovu naší země po koronaviru, rozjezd ekonomiky, vznik nových pracovních míst či zkvalitnění života v opomíjených regionech,“ myslí si šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Uvedl, že na českém předsednictví bude dotažení řady klimatických norem, které jsou stěžejní pro přípravu na klimatickou změnu, či Aktu o digitálních službách, jenž posiluje postavení uživatelů na internetu. „Tuto šanci nesmíme promrhat.“

Podle Jakuba Kulhánka, ministra zahraničních věcí za ČSSD, jde o příležitost, která se opakuje dvakrát, maximálně třikrát za generaci. „A pro mě osobně není předsedání Radě EU jen těžká výzva, ale především příležitost. Je to i otázka prestiže a hlavně možnost zviditelnit naši zemi,“ prohlásil.

Ministerstvo pro záležitosti EU

Předsednická země má omezený vliv na témata, ta jsou do značné míry předurčena programovým plánem Evropské komise. Na druhou stranu má ovšem vliv na prioritizaci témat. A ta STAN a Piráti vidí v obnově po pandemii, digitalizaci, v životním prostředí, rozvoji regionů či v řešení daňových rájů.



Pokud by STAN zasedlo v příští vládě, Sršeň by rád posílil personální kapacity a více do předsednictví zapojil občany, města, kraje či neziskové organizace. „Zároveň plánované předsednické akce dostat do regionů, s tím se bohužel v současnosti příliš nepočítá,“ připomněl.

„Připravujeme v této souvislosti různé scénáře od toho ideálního po ten nejkrizovější. Snažíme se připravovat na předsednictví naše případné kandidáty na posty ministrů a plánujeme mimo jiné i v zájmu co nejlepšího zvládnutí předsednictví vytvořit nové ministerstvo pro záležitosti EU. Potřeba konzistentního postoje vůči EU a podstatně lepší schopnost prosazovat české zájmy na půdě EU je ostatně nutná i bez ohledu na předsednictví, „my“ jsme Evropa,“ dodal Sršeň.



Jádro jako čistý zdroj

Kulhánek uvedl, že prioritou z hlediska zahraniční politiky je posun v rozšíření EU o země západního Balkánu. „Byl bych rád, aby se za našeho předsednictví podařilo stanovit datum, kdy by se Srbsko a Černá Hora mohly stát členskými zeměmi. Klíčová je také transatlantická spolupráce,“ dodal.



Koalice SPOLU v souvislosti s předsednictvím řeší čtyři priority, které mluví o obnovené, udržitelné, konkurenceschopné a odolné Evropské unii. „Naším mottem pro předsednictví je „Back to the Future“, protože EU chápeme jako projekt pro kvalitnější budoucnost Evropy,“ doplnil člen předsednictva TOP 09 Ondřej Kolář.

Podle místopředsedy a europoslance ODS Alexandra Vondry by se v případě vítězství ve volbách koalice například zaměřila na jadernou energii a její prosazení jako „čistého“ zdroje. „V roce 2022 budou předsedat Francie a ČR, což dává unikátní příležitost napravit to, co zatím český premiér v EU neprosadil,“ uvedl.



Vondra dodal, že předsednictví je příležitost pozitivně prezentovat Česko jako aktivního člena Evropské unie. „Zároveň je to šance ovlivnit projednávání pro nás klíčových záležitostí v zelené a digitální agendě tak, aby to ve výsledku nebylo na úkor naši konkurenceschopnosti v EU i ve světě,“ myslí si.

Takový názor ovšem nezastávají všichni. Tomio Okamura, předseda SPD, uvedl, že přípravy na předsednictví nesleduje. „Jde o formální divadlo, které má malým zemím, jako je ta naše, dát falešný pocit, že jsou v EU nějak důležité. Jediným tématem, které pro Brusel máme, je referendum o vystoupení ČR z EU a Czexit,“ uvedl.

Naopak podle místopředsedy KDU-ČSL Ondřeje Benešíka je předsednictví možnost, jak ukázat Českou republiku nejen jako atraktivní zemi. „Je to příležitost zpropagovat Českou republiku nejen po turistické stránce, ale taky že máme administrativní a politické kapacity na to, abychom předsednictví dobře zvládli.“

Osobně si myslí, že prioritou v předsednictví bude restart Evropy po pandemii koronaviru. „Čeká nás restart Evropy, nejedná se o nějaké zdravotnictví, ale je nutné se zamyslet nad tím, jak změnit fungování našich ekonomik a částečně i společnosti, abychom na takové věci byli připraveni. A abychom z nevýhod uměli udělat výhody,“ dodal. S ohledem na zahraniční věci si myslím, že by bylo dobré nastavit vztahy s dalšími partnery, jako jsou Čína a Rusko. Také je podle něj nutné řešit otázku kyberbezpečnosti.

Znepokojující přípravy

V otázce současných příprav předsednictví se opoziční politici shodli na tom, že jsou problematické. „Zásadním problémem je personální poddimenzovanost, v tuto chvíli je to přibližně 50 lidí podstav pod průměrem posledních předsednictví obdobně velkých i menších zemí. S počtem lidí samozřejmě souvisí možnost aktivně řešit agendy a témata, zároveň se zodpovědně věnovat normám, kterou legislativní proces EU vyplodí,“ uvedl místopředseda STAN Sršeň. Obdobný názor zastávají i Piráti.

Nadšený z příprav není ani Vondra, který připravoval první české předsednictví v prvním pololetí roku 2009 v roli vicepremiéra pro evropské záležitosti. Podle něj jsou současné přípravy nedostatečné a neprofesionální. I on upozornil na chybějící odborníky. „Premiér přípravy podceňuje, nezajímá ho to,“ doplnil.

„Andrej Babiš a jeho vláda předsednictví neberou vážně. Pravděpodobně v tom nevidí osobní PR, které je pro nynějšího premiéra důležitější než osud a dobré jméno naší země. Nelze však redukovat roli českého předsednictví jen na roli někoho, kdo bude pouze škemrat o peníze. Přesně takto se vláda k přípravám postavila,“ dodal Kolář.

Podle Sršně samozřejmě Česko nemá „bohapustě rozhazovat“. „Ale každá koruna investovaná do předsednictví se nám mnohonásobně vrátí a pevně doufáme, že se nám rozpočet předsednictví i personální stránku podaří navýšit,“ doplnil.

A přestože opoziční strany přípravy kritizují, podle Kulhánka není situace tak tragická. „Za loňský pandemický rok jsme v přípravách hodně pokročili a letos pokračujeme. Osobně rozumím snaze hledat úspory. Větší rozpočet by jistě zvýšil pravděpodobnost úspěchu alespoň u veřejnosti, ale také věřím, že naše diplomacie je dostatečně zkušená, aby si se situací poradila za každých okolností,“ prohlásil. Pokud by se ovšem někde měly peníze navyšovat, osobně by je chtěl investovat do diplomatů, kteří Českou republiku budou zastupovat v Bruselu.