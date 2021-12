Předsednictva ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jednala o postupu SPOLU v příštích volbách

Předsednictva ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v úterý večer jednala o postupu koalice SPOLU v komunálních a senátních volbách, které se uskuteční příští rok. Na Twitteru to sdělil předseda ODS a designovaný premiér Petr Fiala. Strany jsou podle lídrů tří koaličních stran ochotné spolupracovat všude tam, kde to má smysl. Cílem je potvrdit úspěch v letošních sněmovních volbách i ve volbách do obecních zastupitelstev a také udržet většinu v Senátu.