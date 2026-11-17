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Pozornost na letošním shromáždění upoutala předsedkyně Studentské komory Rady vysokých škol Tereza Marková. Ve svém proslovu apelovala na to, aby společnost brala mladou generaci vážně. „Nemusíte s námi souhlasit, ale společnost by nás měla brát vážně, že přemýšlíme sami za sebe stejně jako kdokoliv jiný,“ prohlásila Marková od řečnického pultu.
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Následně zkritizovala zástupce státu, kteří podle ní znevažují názory mladých lidí a jsou napojeni na Rusko. „Tato tvrzení paradoxně přicházejí od lidí a také poslanců, jejichž zájmy zcela otevřeně korelují se zájmy Ruska a kteří prokazatelně hlásají dezinformace a nenávist.“
Odkázala přitom na historickou roli studujících v klíčových momentech historie. „Zvláště s přihlédnutím k roli studujících v roce 1939 a 1989. Pro další inspiraci přitom nemusíme chodit daleko,“ dodala Marková.
Na ni navázala zástupkyně Evropské studentské unie Daciana Popová, která ve svém anglicky vedeném projevu zdůraznila, že studenti historii nejen sledují, ale aktivně ji tvoří. Připomněla odvahu předchozích generací. „Studenti v roce 1939 byli stateční. Studenti v roce 1989 byli stateční a vy jste stateční i dnes,“ uvedla k přítomným.
Svůj apel přidali také rektoři. Rektor ČVUT Michal Pěchouček zdůraznil potřebu zajištění svobodné možnosti vzdělávání a upozornil na výzvy, kterým společnost dnes čelí, včetně dezinformací či hybridních kampaní. „Odolnost společnosti vůči dezinformačním kampaním a hybridním hrozbám, ale i nesnášenlivosti stojí a padá na universitách. Proto musí být kvalitní, důvěryhodné, ale hlavně svobodné a dobře financované,“ varoval Pěchouček.
Podobným vzkazem přispěl i rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima, který na úvod připomněl, že svoboda není samozřejmost a stojí mnoho životů. Zmínil obavy z omezování akademických svobod, centralizace a cenzury ve jménu „správného dobra“, což přirovnal ke ztrátě schopnosti kriticky myslet. „Dnes vzdáváme úctu těm, kteří za tyto hodnoty zaplatili vlastním životem,“ uzavřel s varováním před pasivitou.
Obrovsky smutné, reagoval Vondráček
Vystoupení u Hlávkovy koleje vyvolala mezi přítomnými politiky různorodé reakce. Přímo na slova studentské zástupkyně k tomu, že jsou někteří politici napojení na Rusko, reagoval pro iDNES.cz předseda SPD Tomio Okamura. Podle něj jde o nepodložené tvrzení a snahu společnost záměrně rozdělovat. „Paní by měla předložit důkaz, kde je to napojení na Rusko. Zvláště na 17. listopadu je špatné něco takového bez důkazů tvrdit,“ prohlásil Okamura s tím, že naopak podle jeho názoru mnozí politici opozice tyto myšlenky zneužívají. „Očerňování bez důkazů budí špatnou náladu, rozdělovat společnost výmysly by se nemělo,“ podotkl dále Okamura s odkazem na to, že podpora SPD mezi mládeží podle něj ukazuje něco jiného.
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Poslanec Libor Vondráček (zvolen za SPD) s obsahem některých projevů také nesouhlasil. „Přijde mi to obrovsky smutné, je mi to neskutečně líto. Tady si připomínáme den, kdy nacistická zvůle zavřela školy, kdy tady popravovali lidi, a někdo do toho míchá svoje politické názory,“ reagoval Vondráček pro iDNES.cz.
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„Tady mi to přijde jako zneužití toho tématu, té smutné události, k prezentování svých osobních politických názorů. Myslím si, že je to absolutně nemístné,“ dodal.
Svůj pohled letošní průběh piety přidal i místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS), ačkoli projevy přímo nekomentoval. „Jakkoliv pro mě je to třeba nejdůležitější státní svátek, protože jsem ho prožil, byť jako dítě, ale i 17. listopad 1939 prostě patří mezi jedny z nejtragičtějších událostí našich dějin a ukázal v čisté nahotě brutalitu nacistického Německa, které zavřelo vysoké školy,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Skopeček. Podotkl, že žádná totalita nemá ráda vzdělanou společnost, protože taková společnost dokáže přemýšlet, mít vlastní názory a kriticky je sdílet, což ukázali i studenti v roce 1939.
Ministr školství Robert Plaga volil smířlivější tón. „Já rozhodně aktivitu studentů neodsuzuju, naopak mně přijde smysluplná, protože mnohokrát v historii této země se ukázalo, že studenti byli tou hybnou silou,“ uvedl pro iDNES.cz s tím, že se debata nesmí omezovat na vzájemné útoky. „Byl bych ale rád, aby obě dvě strany tu debatu vedly věcně, bez nějakého nálepkování,“ podotkl ministr.
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Pietní setkání zakončilo pokládání věnců a kytic k pamětní desce Jana Opletala. Důstojnou atmosféru dokreslil zpěv sboru, při kterém zazněla slavnostní studentská hymna Gaudeamus igitur, chorál Ktož jsú boží bojovníci, Svatý Václave, píseň Ach synku, synku a česká státní hymna.
Po oficiálním obřadu k budově koleje dorazili zástupci komunistů (KSČM), kterých se na místě sešlo zhruba třicet. Událost se obešla bez potyček, ačkoli jeden z účastníků před setkáním na kolemjdoucí křičel „zlatý komunisti“ či „čest práci“. Zástupci komunistické strany ve svých slovech vyzdvihli historický boj tehdejší mládeže s nacismem, současně však kritizovali aktuální tendence k militarizaci dnešní mladé generace.