Vrecionová povede zemědělský výbor EP, Niedermayer uspěl v hospodářském

Ředitelem Národního divadla bude dál Burian, dohlédne na opravu Nové scény

Stávající ředitel Národního divadla (ND) Jan Burian zůstane ve funkci do konce července 2028, aby se pod jeho vedením dokončila rekonstrukce Nové scény ND. Novinářům to dnes řekl ministr kultury...