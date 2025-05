Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, která chce jít do voleb na kandidátkách SPD | foto: Petr Topič , MAFRA

Majerová ke zveřejněnému snímku na sociální síti ještě dodala: „Největší nebezpečí obvykle přichází od naší západní hranice.“

Pro redakci iDNES.cz uvedla, že nejde o přirovnání, ale varování.

„Nebo vy snad víte o čemkoli pozitivním, co od Friedricha Merze vzešlo od chvíle, kdy nastoupil do nejvyššího patra německé politiky? Já ne. Dluhy, zbrojení, militaristická rétorika, sabotování Trumpovy mírové iniciativy, vyhrožování Slovensku a Maďarsku, ostrakizace a kriminalizace AfD, porušování předvolebních slibů, pokračování šílené energetické politiky. Co dobrého z toho může vzejít?“ napsala ve vyjádření.

„Prosím, nemylte se. Lidé moc dobře vědí, oč tu běží a co z toho v nejhorší variantě může vzejít,“ dodala.

Zuzana Majerová ‼️MĚJME SE NA POZORU…

Největší nebezpečí obvykle přichází od naší západní hranice. 436 436

Podobný příměr nedávno použila i bratislavská organizace Směru-SD, jejímž šéfem je poslanec parlamentu Ján Mažgút. Na sociální síti zveřejnila fotografii Merze a výraz „Führer“. Německé slovo Führer znamená v češtině „vůdce“ a bylo používáno jako označení Hitlera.

Merze v týdnu kritizoval i slovenský premiér a šéf strany Směr-SD Robert Fico. Ten považuje za nepřijatelné výroky německého kancléře o možném přitvrzení v přístupu ke Slovensku a Maďarsku, pokud budou nadále blokovat rozhodování Evropské unie. Fico to řekl během návštěvy Arménie.