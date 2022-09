Svetrem proti Putinovi. Z výroku Pekarové vznikl web, stojí za ním TOP 09

Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Adamová Pekarová v polovině srpna prohlásila, že lidé mají nedostatek energie řešit svetrem navíc. Za to vzápětí schytala kritiku. Na svoje slova z televize navázala příspěvkem na Twitteru:

„I kdybych měla jmění Billa Gatese, tak budu nosit v zimě svetr. Považuji to za normální a správné, protože mě rodiče vychovávali k tomu, abych netopila Pánu Bohu do oken.“

Předsedkyně poté na výrok reagovala v DVTV. „Myslím, že ten můj výrok, který je často sice vytržený z kontextu a pak používán dál, o tom, že svetrem můžeme bojovat proti Putinovi, tak je vlastně připomínkou toho, že většina z nás má možnost nějakým způsobem se podílet na těch úsporách,“ řekla Pekarová Adamová.

Podle ní cílem sdělení bylo, že úspory jsou jednou z cest, jak spotřebovávat plynu méně. „A tím, že ho nebudeme potřebovat tolik, tak nebudeme také tolik platit diktátoru Putinovi na jeho válečné běsnění na Ukrajině, kde umírají lidé,“ dodala pro DVTV.

Stupeň dolů znamená úsporu zhruba 6 procent

Na její slova o svetru reagovala i strana, která si zaregistrovala doménu Svetrem proti Putinovi. Na něm TOP 09 například dává tipy, jak spořit. Mezi radou je například snížit teplotu, větrat jen krátce či investovat do zateplení.

Mezi dalšími body je třeba odůvodnění, proč spořit. „Ušetříme tisíce korun v rodinném rozpočtu, snížíme naši závislost na Putinovi a přestaneme financovat jeho válku,“ stojí na webu.

TOP 09 si pár dní po výroku předsedkyně registrovalo web Svetrem proti Putinovi.

„Web Svetrem proti Putinovi má zdůraznit apel paní předsedkyně Markéty Pekarové Adamové, že většina z nás může udělat něco pro to, abychom zmenšili naši závislost na ruském plynu,“ řekl pro iDNES.cz ke vzniku stránky mluvčí TOP 09 Jan Kocourek.

Podle jeho slov pouhým snížením vytápění o pár stupňů bude mít Putin o miliardy méně na financování svých zločinů. „Jeden stupeň dolů znamená úsporu zhruba 6 procent. Pokud se svetr stane symbolem společného úsilí, tak jedině dobře,“ dodal Kocourek.

„Web by se určitě dal udělat lépe“

Podle Karla Komínka z Institutu politického marketingu udělala strana vytvořením stránky správný krok. „Tím, že se za výrok postavili, a snaží se jej otočit ve vlastní prospěch. Dokázal bych si ovšem představit, že celou akci pojmou více komplexněji a větší pozornost věnují i samotnému webu,“ komentoval pro iDNES.cz s tím, že se může jednat o první vlaštovku: „I tento web by ale se určitě dal udělat lépe.“

Vhodné by podle něj bylo, kdyby takto jednoduše vysvětlovala své sdělení celá vláda. „Vláda je v posledních týdnech pod soustavnou kritikou za komunikaci. Není totiž patrné, jestli jen špatně komunikuje, nebo skutečně v klíčových otázkách nevyvíjí dostatečnou aktivitu,“ doplnil politický marketér Komínek.

Problematické podle jeho slov pro vládu je to, že tak dává prostor opozici. „V politice je jedno důležité pravidlo - Je jedno, co se děje ve skutečnosti, důležité je, jak to vypadá - protože to má na volby větší vliv než objektivní realita. A v tomto ohledu je skutečně potřeba, aby vláda komunikovala lépe a častěji,“ dodal.