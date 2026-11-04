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Dlažební kostka nemá být program. Taťána Malá o financování ČT a ČRo i protestech

Eva Pospíšilová

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Taťána Malá (ANO) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zrušení koncesionářských poplatků je nespravedlivé a nákladné, říká v rozhovoru pro iDNES.cz šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá k vládnímu návrhu i postupu při prosazování změn financování veřejnoprávních médií. Jednání jejich redaktorů považuje za „brutálně nefér a podpásové, ale taky zcela mimo jejich roli.“

Desetitisíce lidí v ulicích. Čekali jste takovou reakci na schválení změny financování veřejnoprávních médií už v prvním čtení?
Dalo se očekávat, že část společnosti vyjádří nějaký nesouhlas. Je to její právo. To, co mě trochu mrzí, je, že létaly dlažební kostky. To si myslím, že by se dít nemělo. A taky, že se z té diskuse vytrácejí racionální argumenty, které bych od opozice očekávala.

Proč jste vlastně šli do hlasování takzvaně na sílu?
Protože jsme tři čtvrtě roku od opozice na každém jednání grémia poslouchali, že v okamžiku, kdy budeme chtít zařadit návrh na změnu financování ČT, zažijeme peklo. Že neprojednáme nic jiného, že zablokují Sněmovnu. Takže nebyla jiná možnost než reagovat takto.

Diskuse přestala být o argumentech, které jsou na naší straně, což ukázal i mediální výbor, ale je to spíš o emocích.

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