Desetitisíce lidí v ulicích. Čekali jste takovou reakci na schválení změny financování veřejnoprávních médií už v prvním čtení?
Dalo se očekávat, že část společnosti vyjádří nějaký nesouhlas. Je to její právo. To, co mě trochu mrzí, je, že létaly dlažební kostky. To si myslím, že by se dít nemělo. A taky, že se z té diskuse vytrácejí racionální argumenty, které bych od opozice očekávala.
Proč jste vlastně šli do hlasování takzvaně na sílu?
Protože jsme tři čtvrtě roku od opozice na každém jednání grémia poslouchali, že v okamžiku, kdy budeme chtít zařadit návrh na změnu financování ČT, zažijeme peklo. Že neprojednáme nic jiného, že zablokují Sněmovnu. Takže nebyla jiná možnost než reagovat takto.
Diskuse přestala být o argumentech, které jsou na naší straně, což ukázal i mediální výbor, ale je to spíš o emocích.