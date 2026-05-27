Zvažujeme posun věku pro nákup kratomu z 18 na 21, řekl Babiš u kulatého stolu

Autor:
  18:27
Stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se ve středu u kulatého stolu, který pořádal úřad vlády, na úplném zákazu neshodli.
Neurologové Městské nemocnice Ostrava varují, že užívání kratomu může zvyšovat riziko epileptických záchvatů. (18. září 2025) | foto: ČTK

Zástupci policie či dětských lékařů ho podpořili, zatímco odborníci na závislosti či ekonomiku v takovém případě varovali před růstem černého trhu. Za zásadní považují prevenci a povědomí o účincích této látky.

V současné době je prodej kratomu, látky se stimulačními či uklidňujícími účinky, povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Podle Babiše ale regulace funguje jen na papíře, protože kratom se dál prodává na internetu a v obchodech, které licenci nemají.

„Ministerstvo zdravotnictví připravuje nějaké změny. Například zvýšit věk z 18 na 21 let,“ dodal s tím, že se uvažuje o spotřební dani, vyšších správních poplatcích nebo zpřísnění pravidel pro prodejny. Povolení jich má v současnosti 168.

S aktuálním procesem nesouhlasí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Udělování povolení prodejnám ministerstvem podle něj dává společnosti signál, jako by úřad s užíváním kratomu souhlasil. „Nejsou žádná data o zdravotních dopadech, která by byla validovaná Státním zdravotním ústavem,“ doplnil.

Kombinace s jinými látkami

Za hlavní problém, který vede k intoxikacím včetně úmrtí, považují odborníci kombinaci kratomu s alkoholem nebo léky, například antidepresivy. Podle toxikologa Martina Kuchaře z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze účinná látka z kratomu ovlivňuje jaterní enzymy. „Padesát procent léků je těmito enzymy odbouráváno,“ vysvětlil.

Potvrzují to podle něj i údaje z USA. „Ukazuje se, že 90 procent případů užívalo ještě nějaké další látky, především to byly léky,“ uvedl. Česká data chybí. Oficiálně je s užíváním kratomu spojeno 17 úmrtí, většina v kombinaci s jinými látkami.

Problémem černého trhu je podle Kuchaře nulová kontrola složení a kvality. Často jde podle něj ne o přírodní kratom, ale o syntetické či semi-syntetické látky. „Klinicky často dochází k záměně předávkování kratomem a předávkování pomocí těchto extraktů,“ dodal.

„Rizika souvisí s vyššími dávkami a dlouhodobým užíváním,“ řekl zástupce přednosty adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Roman Gabrhelík. Vyšší míru rizika vidí v syntetických variantách, mají velmi vysoký závislostní potenciál. Úplný zákaz ale nepodporuje, poptávka nezmizí.

Zákaz naopak podporuje Jana Schmidtová, členka rady Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. „Pozorujeme enormní nárůst, běžně to užívají třináctileté děti,“ uvedla. Za zásadní problém považuje i to, že není dostatek odborníků na duševní zdraví dětí, především právě pro závislé děti.

Podle dřívějších odhadů užívá kratom asi 400 tisíc lidí, vyzkoušela ho až čtvrtina středoškoláků ve vyšších ročnících. Hodnota českého trhu je kolem dvou miliard korun.

Podle ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha prošlo celní správou v roce 2021 asi 31 tun, loni 487 tun. Látka se podle něj vyskytuje zejména na on-line trhu. Vhodné by podle něj bylo regulaci přehodnotit, navrhuje látku zařadit mezi zakázané drogy.

