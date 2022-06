Čekal jsem ve Fialově projevu omluvu, STAN musí ven z vlády, řekl Okamura

„Koalice má většinu ve Sněmovně dlouho a zdražování mohla vyřešit, ale neudělala tak,“ pronesl před začátkem Sněmovny Okamura a vládu označil za „zadarmo drahou“.

„Čekal jsem v projevu omluvu Petra Fialy. Za to, jak obelhali občany, protože slibovali změnu. Ale zapomněli občanům říct, že měli na mysli změnu k horšímu. Taková korupcí prolezlá vláda, je tam korupční strana, která je součástí organizovaného zločinu – hnutí STAN Víta Rakušana, to tady opravdu snad ještě nebylo,“ pronesl Okamura před jednáním Sněmovny.

„Trváme na tom, že STAN musí odejít z vlády,“ uvedl. Slova premiéra Petra Fialy o tom, že nevidí důvod k rekonstrukci kabinetu, označil za výsměch občanům.

Opozice má potřebné podpisy, řekl Okamura

Opoziční hnutí SPD a ANO mají podle Okamury podpisy potřebné pro svolání schůze. „Uvažujeme, že příští týden by se měla schůze uskutečnit,“ konstatoval a dodal, že pět koaličních stran vzájemně kryje organizovaný zločin.

Na mimořádné schůzi Sněmovny, kterou iniciovala opozice, chce řešit i to, jak chtěl ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan reorganizovat policii včetně Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Nevyloučil, že by opoziční strany mohly iniciovat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, byť to ANO zatím odmítá.

Policie tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Ve vazbě minulý pátek skončili Redl, Hlubuček a podnikatel Zakaría Nemrah.

Bývalého ekonomického náměstka a člena představenstva DPP Mateje Augustína soud poslal do vazby ve středu. Ten byl podle serveru Hlídač státu v minulosti sponzorem hnutí ANO, které to popírá. Kvůli kontaktům s Redlem oznámil rezignaci ministr školství a místopředseda STAN Petr Gazdík.

